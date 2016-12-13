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13.12.2016 15:11
Первые в этом сезоне автомобилисты выехали на "большую землю"
И это несмотря на то, что усть-усинская переправа официально пока не открыта.
orprpa.jpg

На вопрос о том, можно ли уже добраться до Ухты на автомобиле, водители дают ответ видеозаписями проезда по усть-усинской переправе.

[video]

Многие отмечают, что качество зимней дороги отличное.

Несмотря на проезд автомобилистов по льду, переправа до сих пор официально не открыта, а значит, существует вероятность попасть в неприятную ситуацию.

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Комментарии (10)

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  • zz
    13.12.2016, 15:35:26
    0
    Так то 3 тонны уже весит!
  • с
    13.12.2016, 15:37:18
    2
    Ссылка удалена
  • ы
    13.12.2016, 15:42:18
    4
    а значит, существует вероятность попасть в неприятную ситуацию. Как много смысла в этом умозаключении.. А переправу откроют и прямо если вероятность случиться на ней то все ДРСУ и весь МЧС тебе на помощь сразу примчится! ГАйцы первые отмажутся, что бензина нет ехать в Усть Усу. Благо примеров по телеку много, как МЧС помогало в заметенной трассе в Оренбург-Орск к примеру. То есть никак не помогало.
  • Щука
    13.12.2016, 15:44:00
    14
    Дикость бл*. Как в каменном веке. Сводки с зимника как сводки с боевых действий. Выехать в отпуск это испытание.
    • теплая
      13.12.2016, 16:08:41
      3
      21 век что не говорите)))
  • Hansa
    13.12.2016, 17:48:26
    5
    Кто-то на бульдозере в отпуск не доехал ))
  • Лёха
    13.12.2016, 19:42:20
    1
    Я 1 декабря уже в Киров поехал на "Камри" , а вы всё ещё открытия переправы ждёте )))
  • вольдемар
    13.12.2016, 20:15:36
    6
    лёхе
    так ты доехал или ещё в пути?
  • Лёха
    13.12.2016, 20:21:45
    2
    Доехал в этот же день . Кому надо тот доедет ,а не будет ждать свежие новости сидя на диване с кружкой пиваса )
    • Не довольный
      14.12.2016, 14:18:40
      0
      НЕ ОБОБЩАЙТЕ!!!!!
      Почему сразу сидя на диване с кружкой пиваса. Вообще я сижу с бутылкой водки!
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