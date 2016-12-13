Первые в этом сезоне автомобилисты выехали на "большую землю"

И это несмотря на то, что усть-усинская переправа официально пока не открыта.

На вопрос о том, можно ли уже добраться до Ухты на автомобиле, водители дают ответ видеозаписями проезда по усть-усинской переправе.

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Многие отмечают, что качество зимней дороги отличное.

Несмотря на проезд автомобилистов по льду, переправа до сих пор официально не открыта, а значит, существует вероятность попасть в неприятную ситуацию.