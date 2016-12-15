Автомобилистам будут ремонтировать машины по ОСАГО вместо выплаты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой по ОСАГО.

Поправки могут быть доработаны по рекомендации правительства: ремонт может стать обязательным, если это выгодно потерпевшему автомобилисту.

Автором документа является замруководителя "Справедливой России" Михаил Емельянов. Он объяснил, что суды завалены делами на тему несправедливого страхового возмещения по договорам ОСАГО. Данная ситуация, по его мнению, является следствием высокой активности посредников. Минуя страховые организации, они обращаются за выплатой страхового возмещения в суды.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает введение приоритета натурального возмещения над денежными выплатами. Однако у ЦБ должно быть право воздействовать на страховые организации, если они будут этим пользоваться недобросовестно. В комитете по финрынку согласились, что в законопроекте должны быть установлены меры воздействия, которые могут быть применены Банком России к страховщикам, неоднократно нарушающим свои обязанности по организации восстановительного ремонта.

Способ ремонта (в натуральной или денежной форме) будет выбирать страховщик. В комитете по финрынку заявляли, что в поправках надо четко прописать определенные случаи, когда натуральное возмещение причиненного вреда не может быть осуществлено и потерпевшему полагается возмещение в денежной форме.

Правительство же рекомендовало обязательно ремонтировать ТС в тех случаях, если стоимость ремонта превышает размер страховой суммы по договору обязательного страхования.

При доработке законопроекта, по мнению кабмина, также нужно рассчитать дополнительные возможности для потерпевших, связанные с транспортировкой автомобиля к станции техобслуживания в том случае, если ДТП произошло далеко от места жительства страхователя. Потерпевший должен иметь возможность выбора станции техобслуживания из предложенного страховщиком перечня.