Депутат Госдумы предлагает развивать арктический туризм

По словам парламентария, сегодня в мире наблюдается «колоссальный интерес к Арктике».

Как сообщает "НАО24", в Нарьян-Маре единоросс Дмитрий Ламейкин, который входит в комитет по делам национальностей Государственной Думы и представляет Краснодарский край, принял участие в двухдневном семинаре по защите прав коренных малочисленных народов Севера.

– В условиях выпадающих доходов, этнотуризм в арктических регионах мог бы стать одной из отраслей местных экономик, – уверен Дмитрий Ламейкин.

К тому же, по его словам, туризм означает еще и занятость населения, развитие смежных сфер – гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортной инфраструктуры, изготовления сувениров.

Арктическим субъектам стоит подумать о создании показательных природно-этнографических комплексов, где турист сможет взять в аренду чум и познакомиться с бытом тундровиков. Более того, общение с туристами может стать частью доходов оленеводческой семьи.

– Если оленевод за организацию экскурсии по стойбищу, рассказ о жизни кочевника или мастер-класс по изготовлению нарт, установке чума, приготовлению национальной пищи получит деньги, это будет подспорьем для коренного населения тундры, – считает Дмитрий Ламейкин.

Во многих северных странах арктический туризм стал важной частью экономики. Так, например, в Канаде более 9 процентов бюджета дает именно он (примерно, 80-90 миллиардов долларов в год), в нём и смежных отраслях занята значительная часть населения.

В то же время, в ЯНАО, достаточно обустроенном регионе, обладающем приличной, по сравнению с другими арктическими территориями России, инфраструктурой, доходы от туризма едва достигают 0,4 процента от внутреннего регионального продукта.

Подытоживая сказанное, Дмитрий Ламейкин предложил принимающим участие в семинаре представителям Арктики подумать над созданием концепции по развитию арктического туризма, с которой выйти затем в Государственную Думу.