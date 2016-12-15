<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

15.12.2016 15:12
Депутат Госдумы предлагает развивать арктический туризм
По словам парламентария, сегодня в мире наблюдается «колоссальный интерес к Арктике».
dsc00438glavnyy_YtLCu6t.jpg

Как сообщает "НАО24", в Нарьян-Маре единоросс Дмитрий Ламейкин, который входит в комитет по делам национальностей Государственной Думы и представляет Краснодарский край, принял участие в двухдневном семинаре по защите прав коренных малочисленных народов Севера.

– В условиях выпадающих доходов, этнотуризм в арктических регионах мог бы стать одной из отраслей местных экономик, – уверен Дмитрий Ламейкин.

К тому же, по его словам, туризм означает еще и занятость населения, развитие смежных сфер – гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортной инфраструктуры, изготовления сувениров.

Арктическим субъектам стоит подумать о создании показательных природно-этнографических комплексов, где турист сможет взять в аренду чум и познакомиться с бытом тундровиков. Более того, общение с туристами может стать частью доходов оленеводческой семьи.

– Если оленевод за организацию экскурсии по стойбищу, рассказ о жизни кочевника или мастер-класс по изготовлению нарт, установке чума, приготовлению национальной пищи получит деньги, это будет подспорьем для коренного населения тундры, – считает Дмитрий Ламейкин.

Во многих северных странах арктический туризм стал важной частью экономики. Так, например, в Канаде более 9 процентов бюджета дает именно он (примерно, 80-90 миллиардов долларов в год), в нём и смежных отраслях занята значительная часть населения.

В то же время, в ЯНАО, достаточно обустроенном регионе, обладающем приличной, по сравнению с другими арктическими территориями России, инфраструктурой, доходы от туризма едва достигают 0,4 процента от внутреннего регионального продукта.

Подытоживая сказанное, Дмитрий Ламейкин предложил принимающим участие в семинаре представителям Арктики подумать над созданием концепции по развитию арктического туризма, с которой выйти затем в Государственную Думу.

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • Влада
    15.12.2016, 15:19:33
    11
    Циркачи ,да и только.Пусть этот депутат сьездит в Финляндию и посмотрит на их туриндустрию.Какие коттеджи,сауны и т д.Так обустроено,все желания туристов исполнимы за из деньги.И что у нас?Мы,жители Республики не можем в комфортных условиях поездить по Печоре,на Уральские горы и т д.Не все любят у костра и в палатке.Какой туризм,дядя?
  • ))))
    15.12.2016, 15:48:13
    0
    А вот такой туризм,Влада,,экстремальный ..
    • Туризм
      15.12.2016, 15:52:15
      3
      Геологов ОДНАКО!
      • На фото
        15.12.2016, 15:53:13
        2
        Вон какие красотки в ожидании
  • Дядя
    15.12.2016, 16:22:08
    2
    По заражают и по спаивают все коренное население. Вымрут. Олень пропадет. Совсем тундра пустой будет
    • АГА
      15.12.2016, 17:38:58
      2
      Туристы
      поедут отдыхать в тундру. А если метель или морозы запредельные, МЧС вызывать для эвакуации?
  • Феня
    15.12.2016, 18:48:41
    1
    Я бы завис на пару неделек в чуме))
    • ))) Фене
      15.12.2016, 19:02:14
      1
      С ЧУМовой девчонкой???
    • father
      15.12.2016, 21:58:18
      4
      Узнаешь, что зимой, на стойбище, никто не моется... =)
      А когда вернешься, то еще месяц будешь сыпать оленьей шерстью. =)
  • Владу
    15.12.2016, 20:45:06
    -2
    Как бы то ни было, но в Россию поехать и окунуться в первобытный строй будет достаточно...Люди насытились "прогрессом" и многим хочется от него просто отдохнуть...в тишине,на природе.России как раз время срочно развивать туризм.
  • Фене
    15.12.2016, 20:49:05
    1
    Тоже дело...кровь северян нужно подпитывать, обновлять.. . Из -за кровосмешения многие склонные к заболеванию "шизофрения".Почему в былые времена старались "подложить" своих женщин "залетному"...
  • Нечто
    16.12.2016, 0:28:26
    2
    Туризм
    Всё упирается в ЦЕНУ вопроса. Это и цены на перелёт, хотя можно и экстремально в поезде с вахтовичками прокатиться, для полного погружения в этнос. Цены на гостиницы и степень их комфортности в городе. Необходим достойный общепит, которого в Усинске нет в принципе. Транспорт до стойбища и обратно. Это вертолёт либо комфортабельный, импортный вездеход. Это тоже недёшево. Плюс местному населению необходимо откатывать, а оно у нас уже, к сожалению, за бусы стеклянные не продаётся. Ну вот это по минималке, не считая страховок итд. Может дешевле в Финляндию?
  • "Нечто"(у)
    16.12.2016, 17:37:27
    0
    ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ,КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ТУРИЗМ И ОТДЫХ .МОЖНО И НУЖНО СЪЕЗДИТЬ В ГОЛЛАНДИЮ,НОРВЕГИЮ(я не о голубизне)В ТУ ЖЕ ФИНЛЯНДИЮ...ПОДСМОТРЕТЬ ...УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ...ПРИМЕНИТЬ...
Последние комментарии
Последние объявления
   
 