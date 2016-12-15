В Усинске открыты уже 5 ледовых переправ

Инспекторы ГИМС провели освидетельствование пяти ледовых переправ усинского района.

Усинский район:

река Лая (120 километр трассы Усинск-Харьяга), толщина льда 100 сантиметров, грузоподъемность 40 тонн;

река Колва (85 километр трассы Усинск-Харьяга), толщина льда 90 сантиметров, грузоподъемность 30 тонн;

протока Ыджид-Ошкурья, село Усть-Уса, толщина льда 50 сантиметров, грузоподъемность 3 тонны;

протока Виловатник, село Усть-Уса, толщина льда 50 сантиметров, грузоподъемность 3 тонны;

река Печора, село Усть-Уса, толщина льда 50 сантиметров, грузоподъемность 3 тонны.

Во избежание провалов людей и техники под лед, инспекторы ГИМС призывают автолюбителей соблюдать требования дорожных и информационных знаков при переезде через ледовую переправу.

Инспекторы ГИМС предупреждают:

- Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется. Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы. Ведь один раз, сократив путь, Вы можете оборвать жизнь себе или своим родным.