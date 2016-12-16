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16.12.2016 15:35
Фотопост: "Подснежники" и другие прелести зимних дорог
В адрес нашей редакции поступило несколько фотографий, которые мы решили объединить в один пост.
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"Этот автомобиль стоит уже, наверное, месяц, если не больше. Стоит он не на парковке, а на дороге, постоянно мешая проезду и расчистке снега. По всей видимости, стоять он там будет до оттепели. Уедет ли потом? Не факт."

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"Парковка возле УГИЦ! Почему мы должны страдать вот из-за таких товарищей??? Оставили свои машины и уехали на вахту или куда они там. Грейдер там чистить не может из-за них, просто брусвер навалил, через него не проехать. А эти машины - видно, что стоят долго и никуда не выезжали, следов нет. Приходится парковаться вдоль Строителей, ДТП хотите??? Надо их эвакуировать, ведь они мешают всем!"

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"Инвалидное место у нас - для складирования снега... Или это автомобиль инвалида снегом завалили?"

7JP2kkmEtFM.jpg

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Ол
    16.12.2016, 15:38:41
    1
    А первое и последнее фото- это типа найди отличия?
  • ...
    16.12.2016, 15:51:41
    1
    ...
    Знак 8.24 "Работает эвакуатор" и знак 3.28 "Стоянка запрещена" с временем плачет по карману у УГИЦ.
  • /\/\
    16.12.2016, 17:25:36
    -1
    Это, вероятно, машины тех, кто критикует работу дорожной службы, ну так, чтобы вдруг всё к празднику почистят, а он:- на тебе, а здесь не чистили... будет к чему придраться..
    • father
      16.12.2016, 19:54:38
      -3
      Да, завтра с вахты вернутся и уедут. Че уж прям? =)
  • местная
    18.12.2016, 16:12:23
    0
    Вроде недавно был рейд,штрафовали или беседы проводили с водителями которые занимали парковочные места для инвалидов,и фото было,возле бывшего "вечернего",а в десяти метрах такая-же парковка накрыта сугробом...забавно как-то.
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