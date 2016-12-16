Фотопост: "Подснежники" и другие прелести зимних дорог

В адрес нашей редакции поступило несколько фотографий, которые мы решили объединить в один пост.

"Этот автомобиль стоит уже, наверное, месяц, если не больше. Стоит он не на парковке, а на дороге, постоянно мешая проезду и расчистке снега. По всей видимости, стоять он там будет до оттепели. Уедет ли потом? Не факт."

"Парковка возле УГИЦ! Почему мы должны страдать вот из-за таких товарищей??? Оставили свои машины и уехали на вахту или куда они там. Грейдер там чистить не может из-за них, просто брусвер навалил, через него не проехать. А эти машины - видно, что стоят долго и никуда не выезжали, следов нет. Приходится парковаться вдоль Строителей, ДТП хотите??? Надо их эвакуировать, ведь они мешают всем!"

"Инвалидное место у нас - для складирования снега... Или это автомобиль инвалида снегом завалили?"

(с) Усинск.Онлайн