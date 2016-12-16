Ученые рассказали, какие подарки дарить в Новый год

Ученые доказали, что самыми удачными подарками являются функциональные вещи. Исследования показывают, что полезный подарок, который можно будет использовать долго, приносит больше радости, чем красивая безделушка.
Предлагаем вам рейтинг подарков, которые придутся по душе любому:
- «Техно подарки» среди которых почетное место лидера занимают смартфоны – практичный подарок, который вызовет бурные эмоции.
- Одежда и туалетные принадлежности - не вызовут бурю восторга, но принесут хорошее настроение.
- Нематериальные подарки: билеты в театр или кино, или сертификат на посещение бассейна или массажа надолго оставят приятные воспоминания о хорошо проведенном времени в новогодние каникулы.
Хорошая традиция –покупать подарок на новый год для всей семьи. Ученые пришли к выводу, что семейные подарки сближают всех ее членов, поэтому еще и важен совместный выбор, например, покупка телевизора, кофеварки, холодильника прекрасно вписываются в традиции празднования нового года.
От себя добавим, что подарки для близких мы всегда подбираем тщательно, поэтому выбор магазина имеет решающее значение. Кстати, с 15 декабря в магазине торговой сети «Мир» началась новогодняя распродажа. Кроме больших скидок всех покупателей ждут купоны на скидку на будущие покупки. Бытовая техника, купленная в надежном магазине станет идеальным дополнением к теплым словам в адрес любимых и дорогих людей в канун Нового года!
Купи себе диван, и на два года ты полностью удовлетворен, не важно, что что-то идет не так, по крайней мере, ты решил вопрос с диваном...
Вещи, которыми ты владеешь, начинают владеть тобой...
Чак Поланик (Бойцовский клуб)
А за одно и купи чего нибудь.
Я себе чайник купил... Заварочный. Дешевле чем везде в два раза. =) А "везде", это даже дешевле, чем на Алиэкспрессе. =)
а вот что эльдорадо будут делать не понятно. уж столько слухов вокруг него крутится !