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16.12.2016 17:12
Ученые рассказали, какие подарки дарить в Новый год
Новый год – самый чудесный праздник для большинства Россиян. Уже с середины декабря каждый пребывает в трепетном ожидании сказки и подарков. А чтобы празднование прошло весело и интересно, к нему нужно подготовиться заранее. Иногда приходится поломать голову и немало побегать по магазинам, чтобы порадовать наших близких.
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Ученые доказали, что самыми удачными подарками являются функциональные вещи. Исследования показывают, что полезный подарок, который можно будет использовать долго, приносит больше радости, чем красивая безделушка.

Предлагаем вам рейтинг подарков, которые придутся по душе любому:

  1. «Техно подарки» среди которых почетное место лидера занимают смартфоны – практичный подарок, который вызовет бурные эмоции.
  2. Одежда и туалетные принадлежности - не вызовут бурю восторга, но принесут хорошее настроение.
  3. Нематериальные подарки: билеты в театр или кино, или сертификат на посещение бассейна или массажа надолго оставят приятные воспоминания о хорошо проведенном времени в новогодние каникулы.

Хорошая традиция –покупать подарок на новый год для всей семьи. Ученые пришли к выводу, что семейные подарки сближают всех ее членов, поэтому еще и важен совместный выбор, например, покупка телевизора, кофеварки, холодильника прекрасно вписываются в традиции празднования нового года.

От себя добавим, что подарки для близких мы всегда подбираем тщательно, поэтому выбор магазина имеет решающее значение. Кстати, с 15 декабря в магазине торговой сети «Мир» началась новогодняя распродажа. Кроме больших скидок всех покупателей ждут купоны на скидку на будущие покупки. Бытовая техника, купленная в надежном магазине станет идеальным дополнением к теплым словам в адрес любимых и дорогих людей в канун Нового года!

Комментарии (23)

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  • )))))
    16.12.2016, 17:52:26
    9
    Миру-мир!!!Дед Мороз,можешь мне ничего не дарить,только никого не забирай
  • Усинск
    16.12.2016, 17:53:52
    1
    Это что ученные советуют а арену идти ?
    • ded
      16.12.2016, 19:17:44
      0
      Британские учёные - такие учённые ;)
  • Потребитель
    16.12.2016, 18:37:25
    2
    Поколения работают на работах, которые ненавидят, чтобы покупать вещи, которые им не нужны...
    Купи себе диван, и на два года ты полностью удовлетворен, не важно, что что-то идет не так, по крайней мере, ты решил вопрос с диваном...
    Вещи, которыми ты владеешь, начинают владеть тобой...
    Чак Поланик (Бойцовский клуб)
  • Опа
    16.12.2016, 19:01:19
    1
    Следующий заголовок о скидках в мире! А ученый местный, там же работает.
  • Sassy
    16.12.2016, 19:37:00
    0
    сколько вам заплатили за рекламу этого магазина?
    • father
      16.12.2016, 19:58:26
      -2
      Так зайди в Мир, и там узнай, сколько они отстегивают за рекламу, =)
      А за одно и купи чего нибудь.
      Я себе чайник купил... Заварочный. Дешевле чем везде в два раза. =) А "везде", это даже дешевле, чем на Алиэкспрессе. =)
  • кон
    16.12.2016, 21:11:25
    -2
    Эльдорадо купили
    К стати довожу всех до сведения о продаже Эльдорадо. Сеть Эльдорадо купили хозяева Техносилы.
  • усинка
    16.12.2016, 21:19:31
    3
    Какая ЧУШЬ! Подарок и должен выглядеть подарком!Купить для всей семьи холодильник? !
    • почему нет?
      16.12.2016, 22:02:57
      0
      В чём проблема? Привязать бантик- все довольны, сыты, все смеются. И больше никому не надо голову ломать: на какие шиши холодильник купить.
      • Ну,нет....
        16.12.2016, 22:47:00
        0
        Я лично готова жить без холодильника .пару месяцев...но в подарок хочу браслетик...Пандору..по цене холодильника))))))
        • почему,
          16.12.2016, 23:01:35
          0
          не упрямтесь, ну, нет...
          Так холодильник уже купили, купите себе браслетик... От перемены мест подарков, настроение не изменится. Просто полюбите себя сами, а о ваших проблемах позаботятся. Да и браслетик легче до дома донести...
          • для почему
            16.12.2016, 23:12:06
            1
            Уговорили!!!А мечты всё равно сбываются. и дело не в браслетике,а во внимании. Всем доброй ночи и отличных выходных!!!)))
  • Правда
    16.12.2016, 23:07:18
    2
    Заголовок блещет! Ученым больше делать не хрен!
  • Магазинчик "МИР"
    16.12.2016, 23:09:48
    -2
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Иосиф
    17.12.2016, 0:35:58
    0
    Впаривайте свою про плаченую рекламу ученным
  • Николай Сергеев
    17.12.2016, 0:47:14
    -1
    Ссылка удалена
    • Артем
      17.12.2016, 10:49:07
      -1
      Посмотрел, браво, отличная речь.
  • Настоящий учёный
    17.12.2016, 13:25:11
    0
    Лучше всего...
    В любой непонятной ситуации - купить телевизор!!!
  • Северный
    17.12.2016, 14:05:33
    1
    Д****ьнее магазина как МИР, я еще не видел на земле!!!
  • Волк
    17.12.2016, 16:10:51
    -1
    Цены снизьте жулики Архангельские))
    • Пардон
      17.12.2016, 16:30:49
      0
      вроде с ценами у них все отрегулировано.
      а вот что эльдорадо будут делать не понятно. уж столько слухов вокруг него крутится !
  • извиняюсь очень сильно
    17.12.2016, 18:13:06
    0
    посимпатичней девушки не было для рекламы?
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