Ученые рассказали, какие подарки дарить в Новый год

Новый год – самый чудесный праздник для большинства Россиян. Уже с середины декабря каждый пребывает в трепетном ожидании сказки и подарков. А чтобы празднование прошло весело и интересно, к нему нужно подготовиться заранее. Иногда приходится поломать голову и немало побегать по магазинам, чтобы порадовать наших близких.

Ученые доказали, что самыми удачными подарками являются функциональные вещи. Исследования показывают, что полезный подарок, который можно будет использовать долго, приносит больше радости, чем красивая безделушка.

Предлагаем вам рейтинг подарков, которые придутся по душе любому:

«Техно подарки» среди которых почетное место лидера занимают смартфоны – практичный подарок, который вызовет бурные эмоции. Одежда и туалетные принадлежности - не вызовут бурю восторга, но принесут хорошее настроение. Нематериальные подарки: билеты в театр или кино, или сертификат на посещение бассейна или массажа надолго оставят приятные воспоминания о хорошо проведенном времени в новогодние каникулы.

Хорошая традиция –покупать подарок на новый год для всей семьи. Ученые пришли к выводу, что семейные подарки сближают всех ее членов, поэтому еще и важен совместный выбор, например, покупка телевизора, кофеварки, холодильника прекрасно вписываются в традиции празднования нового года.

От себя добавим, что подарки для близких мы всегда подбираем тщательно, поэтому выбор магазина имеет решающее значение. Кстати, с 15 декабря в магазине торговой сети «Мир» началась новогодняя распродажа. Кроме больших скидок всех покупателей ждут купоны на скидку на будущие покупки. Бытовая техника, купленная в надежном магазине станет идеальным дополнением к теплым словам в адрес любимых и дорогих людей в канун Нового года!