Выходное чтиво: "Говорю же, Вам, люди – Давайте поверим в людей!"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Роман Никитин. Попасть в рубрику может любой желающий, для этого надо прислать своё произведение нам на электронный ящик по адресу: .

Я хотел бы,

Чтоб все космонавты

Махали руками.

От изученных,

Новых,

Далеких,

Манящих планет.

Я хотел бы,

Чтоб все человеки

Счастливыми стали.

Чтоб искали они,

Находили,

Всё то, чего нет.

Чтоб сказали про них:

"Вот смотрите,

Мы все первоходцы!

Созидатели,

И покорители

Грозных вершин!

Никогда у души

Не заглохнут

От тины

Колодцы.

Никогда

Не уменьшится

В нас,

То, что стало большим!"



Я хотел бы,

Чтоб все капитаны

На всех океанах

Рассмеялись

Над буйством

Угрюмых,

Тяжелых

Штормов.

Я хотел бы,

Чтоб все человеки

Вздымались

Упрямо,

И, как будто, маяк

Высвещались

Для темных бортов.

Чтоб сказали про них:

"Вот смотрите!

Мы все непреклонны!

И мы все удивительны,

Даже в рисковости

Бед,

Не боимся штормов,

И на свет,

Как на подвиг,

Готовы,

Пусть запомнят о нас...

Ничего

Невозможного

Нет!"



Я хотел бы,

Чтоб все работяги,

В огонь или в стужу,

На высотах огромных,

В опасности угольных шахт,

Оставались людьми,

Процветали,

Разумно и дружно,

Чтоб о важности их

Восхищенно читали

У парт.

Чтоб сказали про них:

Вот смотрите,

"Мы все человечны!

Мы все созданы для сотворения

Множества дел.

И все вместе мы что-то

Великое, лучшее, вечное,

Выходящее вглубь

И за рамки

Расписанных тем."



Я хотел бы,

Чтоб все ненашедшие

И невлюбленные

Полюбили.

А те, кто нашёл,

Полюбили сильней.

Чтобы самое лучшее,

Светлое,

Объединённое

Прорастало, как солнце,

Внутри,

В быстротечности дней.

Чтоб молчали про них

В удивлении от понимания,

Чтоб за них возвещали

В зеленых ночах соловьи.

И никто не стыдился

Презрения или признания,

И гордились бы за поколения

Все старики.



Я хотел бы,

Чтоб каждый из нас

Оказался беспаспортным!

И не знал бы ни войн, ни границ,

Становился добрей.

Что мешает нам быть

Чем-то лучшим, живым

Или радостным?



Говорю же, Вам, люди –

Давайте поверим в людей!

(с) Роман Никитин