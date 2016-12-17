<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

17.12.2016 20:23
Выходное чтиво: "Говорю же, Вам, люди – Давайте поверим в людей!"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Роман Никитин. Попасть в рубрику может любой желающий, для этого надо прислать своё произведение нам на электронный ящик по адресу: .
Roman-Nikitin.jpg

Я хотел бы,
Чтоб все космонавты
Махали руками.
От изученных,
Новых,
Далеких,
Манящих планет.
Я хотел бы,
Чтоб все человеки
Счастливыми стали.
Чтоб искали они,
Находили,
Всё то, чего нет.
Чтоб сказали про них:
"Вот смотрите,
Мы все первоходцы!
Созидатели,
И покорители
Грозных вершин!
Никогда у души
Не заглохнут
От тины
Колодцы.
Никогда
Не уменьшится
В нас,
То, что стало большим!"

Я хотел бы,
Чтоб все капитаны
На всех океанах
Рассмеялись
Над буйством
Угрюмых,
Тяжелых
Штормов.
Я хотел бы,
Чтоб все человеки
Вздымались
Упрямо,
И, как будто, маяк
Высвещались
Для темных бортов.
Чтоб сказали про них:
"Вот смотрите!
Мы все непреклонны!
И мы все удивительны,
Даже в рисковости
Бед,
Не боимся штормов,
И на свет,
Как на подвиг,
Готовы,
Пусть запомнят о нас...
Ничего
Невозможного
Нет!"

Я хотел бы,
Чтоб все работяги,
В огонь или в стужу,
На высотах огромных,
В опасности угольных шахт,
Оставались людьми,
Процветали,
Разумно и дружно,
Чтоб о важности их
Восхищенно читали
У парт.
Чтоб сказали про них:
Вот смотрите,
"Мы все человечны!
Мы все созданы для сотворения
Множества дел.
И все вместе мы что-то
Великое, лучшее, вечное,
Выходящее вглубь
И за рамки
Расписанных тем."

Я хотел бы,
Чтоб все ненашедшие
И невлюбленные
Полюбили.
А те, кто нашёл,
Полюбили сильней.
Чтобы самое лучшее,
Светлое,
Объединённое
Прорастало, как солнце,
Внутри,
В быстротечности дней.
Чтоб молчали про них
В удивлении от понимания,
Чтоб за них возвещали
В зеленых ночах соловьи.
И никто не стыдился
Презрения или признания,
И гордились бы за поколения
Все старики.

Я хотел бы,
Чтоб каждый из нас
Оказался беспаспортным!
И не знал бы ни войн, ни границ,
Становился добрей.
Что мешает нам быть
Чем-то лучшим, живым
Или радостным?

Говорю же, Вам, люди –
Давайте поверим в людей!

(с) Роман Никитин

Комментарии (36)

Добавить комментарий
  • Как-то так
    17.12.2016, 20:38:50
    9
    Молодец, Роман! Спасибо!
    Дай Бог, чтобы Ваша душа оставалась такой же чистой и светлой, чтобы с не случилось в вашей жизни!
    • Владимир
      17.12.2016, 23:42:47
      2
      Вот приколол)))
      Я хотел бы,
      Чтоб каждый из нас
      Оказался беспаспортным!

      Я волком бы
      выгрыз
      бюрократизм.
      К мандатам
      почтения нету.
      К любым
      чертям с матерями
      катись
      любая бумажка.
      Но эту...
      Я
      достаю
      из широких штанин
      дубликатом
      бесценного груза.
      Читайте,
      завидуйте,
      я —
      гражданин
      Советского Союза.
  • Владимир
    17.12.2016, 21:00:10
    -3
    Полюбили.
    А те, кто нашёл,
    Полюбили сильней.
    ПОХОЖЕ НА МАСЛО - МАСЛЕННОЕ)))
    • Роман
      17.12.2016, 21:03:56
      2
      Не соглашусь. Просто Вы не вдумались. Те, кто еще не нашел лишь только полюбят-это будет ново и незрело. А те, кто уже нашел и так любят, но для них чувство любви растет и прогрессирует.
      • Владимир Роману
        17.12.2016, 21:08:22
        1
        Нууу братан ... Все не так)))... Любовь или есть или нет... ВОт ЭТо лЮБОВЬ))
        воя мама злится, а отец грозится
        Не дают встречатся больше нам
        Говорят ты дура полюбила вора
        Ну зачем нам этот вуркаган?
        • Роман
          17.12.2016, 21:11:11
          2
          Насчет любви вы неправы.Хотя думать так или иначе-это Ваше право
          • БГБ
            17.12.2016, 21:25:28
            3
            Юнашеский максимализм
            Про прогресс любовный лет через цать поговорим.
      • БГБ
        17.12.2016, 21:29:08
        1
        Любовь
        и вдумались не совместимы. Это как сердцем голосовать. Она вечно вопреки. Развитие.
  • ВЛАДИМИР работяги злые)))
    17.12.2016, 21:02:12
    0
    Я хотел бы,
    Чтоб все работяги,
    В огонь или в стужу,
    На высотах огромных,
    В опасности угольных шахт,
    Оставались людьми,

    Ах-ха-ха... Злые роботяги спать не дают... Ну ка на промысел его отправьте... а еще лучше покажите кино ТЕРРИТОРИЯ))) ..
    • Роман
      17.12.2016, 21:07:42
      4
      И опять же вы вырвали из контекста. Если вас покоробила строка "оставаться людьми", то здесь имеется в виду та тяжесть с которой сталкиваются люди в своей работе, экстремальные ситуации и жесткие условия.Сохранение человечности в данной ситуации является вышей уенностью.
      • Владимир Роману
        17.12.2016, 21:11:15
        0
        Ромка друг... Ты не защищай свои стихи... Конечно не Еснин... НО и опыт сын ошибок трудных...
        Вот шедевр Учись... Просто и на века..
        Ночь, улица, фонарь, аптека,
        Бессмысленный и тусклый свет.
        Живи еще хоть четверть века -
        Все будет так. Исхода нет.

        Умрешь - начнешь опять сначала
        И повторится все, как встарь:
        Ночь, ледяная рябь канала,
        Аптека, улица, фонарь.
        • БГБ
          17.12.2016, 21:33:21
          2
          Коза и бес
          тоже сила вековая.
      • Иван-нефтяник
        17.12.2016, 22:39:38
        -2
        ЧТО? По-твоему люди, работая в жестких условиях, перестают быть людьми?
        Ты сам-то работал вообще на морозе, на промысле, сопляк?
  • Владимир
    17.12.2016, 21:05:38
    2
    И никто не стыдился
    Презрения или признания,...
    А это вообще как понять)))... НЕ СТЫДИЛСЯ ПРЕЗРЕНИЯ)))
    Презре́ние — отрицательно окрашенное чувство, возникающее по отношению к объекту, демонстрирующему качества или поведение, которые субъект не позволяет себе демонстрировать, так как воспринимает их социально неприемлемыми.

    ЭКСБИЦИОНИСТОВ-Не презераем)))
    • Роман
      17.12.2016, 21:09:27
      1
      Не стыдился того, с чем сталкивается: плохое или хорошее, все то что мы встречаем при достижении своих целей.
      • Владимир
        17.12.2016, 21:12:40
        1
        Не защищай стихи... просто ПРИЗНАНИЕ ИЛИ ЕСТь ИЛИ НЕТ... но старания всегда переррастут В МАСТЕРСТВО))
        • так
          17.12.2016, 21:42:22
          4
          Роман, вы большой молодец! У вас большое будущее. Не обижайтесь на Владимира, он староват вас понять, жизнь видно его так побила, что юного поэта ему не понять. И по характеру он не романтик и не лирик. Может, он не помнит, каким был молодым и романтичным.
          Кроме того, у каждого свой любимый поэт и стиль написания чувств, восприятие мира окружающего.

          Владимир, идите спать и на ночь почитайте своего любимого автора.
          • Владимир таку...
            17.12.2016, 21:47:20
            2
            Ого тонкую душевную формацию защищаете))... Поэт в России больше чем поэт))
            Поэт в России-больше, чем поэт.
            В ней суждено поэтами рождаться
            лишь тем, в ком бродит
            гордый дух гражданства,
            кому уюта нет, покоя нет.
            Поэт в ней - образ века своего
            и будущего призрачный прообраз.
            Е. А. Евтушенко.
            • так
              17.12.2016, 22:18:59
              2
              Владимиру
              Владимир, не мешайте молодому и талантливому парню взрослеть, успеет он еще познать все "прелести" взрослой жизни. Вы хотите, чтобы дитя с пеленок сразу на работу устроился. А в садик, в школу, институт - мимо пропустить. У каждого свои "университеты". Возможно он будет думать как и вы теперь, а может и более объективно, чем вы, я, и другие.
              Как это:- каждому фрукту свой срок созревания и свой налив. А на данном этапе его взросления, парень достоин уважения.
  • О.Т.
    17.12.2016, 22:45:16
    1
    И я про работяг(((
    Хорошие стихм.Красивый автор. Чистые помыслы.
    Но про работяг получилось ...не айс.
    Да и длинновато немного.
    В целом просто молодец. Счастливая его жена будет- такой добрый человек ей достанется
  • Амалия Брежневна Бобр
    17.12.2016, 23:03:12
    -2
    Канешна простите за брюжжание, но вот раньше были чоткие децкие журналы: Костер, Пионер, Мурзилка наконец, вот там афтар бы блисталл
  • Усинец
    17.12.2016, 23:53:08
    -2
    Чтоб все космонавты
    Махали руками.
    или
    Чтоб все человеки
    Счастливыми стали...
    ...........................
    Чтоб все человеки
    Вздымались...
    и т.д.
    Шо это было? Пародия на стихи? Интересно, в каком словаре автор нашёл слово "человеки?...
    • Наблюдательная
      18.12.2016, 0:05:14
      4
      Усинцу
      наверное в том же словаре, что и твоё "Шо"
  • Жук с кафедры МГУ
    18.12.2016, 3:12:19
    2
    Рома! Прекрасно! Словно услышал человека из прошлого, чистого, светлого и лицо у вас невероятно доброе. И стихотворение ваше невероятно доброе. Дай вам Бог всего самого лучшего и не знать горестей! Искренне!!!!
    Но, Рома, не уподоб**йтесь современности, русский язык все же уважайте. Столько стилистических, граматических, пунктуационных ошибок и несуществующих слов. Печально(((
    Не надо писать стихи ради жажды к графомании, у вас больший потенциал, чем у тех, кто писал до вас тут в этом чтиве. У вас душа наизнанку, вы чудо! Но, не забывайте - цивилизацию создал язык. А вы так грубо над ним издеваетесь.
    Исправляйтесь, и ждем от вас новых, уже произведений, а не графоманского чтива.
    • ох
      18.12.2016, 9:54:05
      2
      Жук, вы не правы, были здесь очень неплохие стихи. К примеру Николая Попова, Ольги Безнадёжных, Дарьи, Сергея... Да и не такая уж графомания у Романа. Вполне достойные юношеские стихи. Повзрослеет, найдет другие слова, но и смысл, тема тоже изменится. И это нормально. Словарный запас пополнится с годами.
      Насчет работяг. Почему некоторые приняли эти слова на себя, как оскорбление. Есть люди, которых трудности не закаляют, а наоборот, делают слабыми, кого-то даже подлыми, гниловатыми. Вы не такие? Ну и слава богу!
      Про любовь:- каждый любит по своему:- кто восторженно, кто сдержано, кто жалеет.
      Про детские журналы. Роман уже детские журналы перерос. Туда надо нашу Катю Казарину, у нее неплохо получается про сказочных героев ( не в обиду,Катя)
  • -_-
    18.12.2016, 10:35:04
    0
    Надо, больше, ещё, больше, запятых,,,,,
    Подарите автору кто нибудь учебник по грамматике!
    • Нуу
      18.12.2016, 10:42:18
      3
      УО можно делать ошибки, а почему автору нельзя? Писатели часто нанимают специалистов, чтобы правили их текст.
  • П.Р.
    18.12.2016, 10:53:04
    1
    Причём здесь автор? Автор часто своих косяков просто не видит. Это с редактора надо снять штаны и выпороть!
  • Иванов
    18.12.2016, 11:21:32
    4
    я конечно на получаю минусов - но поддержу Владимира ...

    БРЕД - ощущение что человека довели до бешенства спором и он из последних сил пытается что то доказать и из предложений пропадают слова ... :-)

    примерно как картины Пикасо - какую то фигню нарисовал но его поддержали ... потом вложили бабки ... а раз бабки вложили то и дальше надо выхваливать ...

    Роман - критику надо принимать ... люди разные ...
    может у кого фантазия побольше - он поймет .... а многим - не пойдут твои шедевры ...
    • Владимир Иванову
      18.12.2016, 11:39:54
      -1
      Я что отождествление АБСОЛЮТНОГО ЗЛА?)))
      • Иванов
        18.12.2016, 12:17:34
        5
        я так не сказал ... во многих комментария все правильно пишешь ... вот только прошлые обиды не нужны .... мне тож досталося и от Гуревича, а родокам от Советской власи - но это не значит что теперя все время надо гнобить ...

        про якобы стих - поддержу тя ... я такое не приемлю ...

        но люди разные ....
        • Владимир
          18.12.2016, 14:48:41
          0
          Каждому по заслугам... что посеешь то и пожнешь..
  • Иванов
    18.12.2016, 11:22:50
    0
    а про ошибки - есть правило ... КАК АВТОР ПОСЧИТАЛ - ТАК И ПИШЕТ ...

    у многих великих тож такое есть ...
  • Владимир
    18.12.2016, 11:41:55
    0
    Поэт живет пока о нем ГОВОРЯТ... хорошо или плохо... Но это популярность.. с одной целью... ПОЛЮБИТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЙ... Как в басне Коза и БЕС))) .... Бу-га-га...
  • Усинец
    18.12.2016, 13:59:15
    -4
    Для Наблюдательной
    После "наверное" ставится запятая. Ты ещё и косая?
  • Б.Моисеев
    18.12.2016, 19:07:30
    -1
    Просто щелкунчик!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 