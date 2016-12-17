Я хотел бы,
Чтоб все космонавты
Махали руками.
От изученных,
Новых,
Далеких,
Манящих планет.
Я хотел бы,
Чтоб все человеки
Счастливыми стали.
Чтоб искали они,
Находили,
Всё то, чего нет.
Чтоб сказали про них:
"Вот смотрите,
Мы все первоходцы!
Созидатели,
И покорители
Грозных вершин!
Никогда у души
Не заглохнут
От тины
Колодцы.
Никогда
Не уменьшится
В нас,
То, что стало большим!"
Я хотел бы,
Чтоб все капитаны
На всех океанах
Рассмеялись
Над буйством
Угрюмых,
Тяжелых
Штормов.
Я хотел бы,
Чтоб все человеки
Вздымались
Упрямо,
И, как будто, маяк
Высвещались
Для темных бортов.
Чтоб сказали про них:
"Вот смотрите!
Мы все непреклонны!
И мы все удивительны,
Даже в рисковости
Бед,
Не боимся штормов,
И на свет,
Как на подвиг,
Готовы,
Пусть запомнят о нас...
Ничего
Невозможного
Нет!"
Я хотел бы,
Чтоб все работяги,
В огонь или в стужу,
На высотах огромных,
В опасности угольных шахт,
Оставались людьми,
Процветали,
Разумно и дружно,
Чтоб о важности их
Восхищенно читали
У парт.
Чтоб сказали про них:
Вот смотрите,
"Мы все человечны!
Мы все созданы для сотворения
Множества дел.
И все вместе мы что-то
Великое, лучшее, вечное,
Выходящее вглубь
И за рамки
Расписанных тем."
Я хотел бы,
Чтоб все ненашедшие
И невлюбленные
Полюбили.
А те, кто нашёл,
Полюбили сильней.
Чтобы самое лучшее,
Светлое,
Объединённое
Прорастало, как солнце,
Внутри,
В быстротечности дней.
Чтоб молчали про них
В удивлении от понимания,
Чтоб за них возвещали
В зеленых ночах соловьи.
И никто не стыдился
Презрения или признания,
И гордились бы за поколения
Все старики.
Я хотел бы,
Чтоб каждый из нас
Оказался беспаспортным!
И не знал бы ни войн, ни границ,
Становился добрей.
Что мешает нам быть
Чем-то лучшим, живым
Или радостным?
Говорю же, Вам, люди –
Давайте поверим в людей!
(с) Роман Никитин
Дай Бог, чтобы Ваша душа оставалась такой же чистой и светлой, чтобы с не случилось в вашей жизни!
Я хотел бы,
Чтоб каждый из нас
Оказался беспаспортным!
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.
А те, кто нашёл,
Полюбили сильней.
ПОХОЖЕ НА МАСЛО - МАСЛЕННОЕ)))
воя мама злится, а отец грозится
Не дают встречатся больше нам
Говорят ты дура полюбила вора
Ну зачем нам этот вуркаган?
Чтоб все работяги,
В огонь или в стужу,
На высотах огромных,
В опасности угольных шахт,
Оставались людьми,
Ах-ха-ха... Злые роботяги спать не дают... Ну ка на промысел его отправьте... а еще лучше покажите кино ТЕРРИТОРИЯ))) ..
Вот шедевр Учись... Просто и на века..
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Ты сам-то работал вообще на морозе, на промысле, сопляк?
Презрения или признания,...
А это вообще как понять)))... НЕ СТЫДИЛСЯ ПРЕЗРЕНИЯ)))
Презре́ние — отрицательно окрашенное чувство, возникающее по отношению к объекту, демонстрирующему качества или поведение, которые субъект не позволяет себе демонстрировать, так как воспринимает их социально неприемлемыми.
ЭКСБИЦИОНИСТОВ-Не презераем)))
Кроме того, у каждого свой любимый поэт и стиль написания чувств, восприятие мира окружающего.
Владимир, идите спать и на ночь почитайте своего любимого автора.
Поэт в России-больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит
гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней - образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Е. А. Евтушенко.
Как это:- каждому фрукту свой срок созревания и свой налив. А на данном этапе его взросления, парень достоин уважения.
Но про работяг получилось ...не айс.
Да и длинновато немного.
В целом просто молодец. Счастливая его жена будет- такой добрый человек ей достанется
Махали руками.
или
Чтоб все человеки
Счастливыми стали...
...........................
Чтоб все человеки
Вздымались...
и т.д.
Шо это было? Пародия на стихи? Интересно, в каком словаре автор нашёл слово "человеки?...
Но, Рома, не уподоб**йтесь современности, русский язык все же уважайте. Столько стилистических, граматических, пунктуационных ошибок и несуществующих слов. Печально(((
Не надо писать стихи ради жажды к графомании, у вас больший потенциал, чем у тех, кто писал до вас тут в этом чтиве. У вас душа наизнанку, вы чудо! Но, не забывайте - цивилизацию создал язык. А вы так грубо над ним издеваетесь.
Исправляйтесь, и ждем от вас новых, уже произведений, а не графоманского чтива.
Насчет работяг. Почему некоторые приняли эти слова на себя, как оскорбление. Есть люди, которых трудности не закаляют, а наоборот, делают слабыми, кого-то даже подлыми, гниловатыми. Вы не такие? Ну и слава богу!
Про любовь:- каждый любит по своему:- кто восторженно, кто сдержано, кто жалеет.
Про детские журналы. Роман уже детские журналы перерос. Туда надо нашу Катю Казарину, у нее неплохо получается про сказочных героев ( не в обиду,Катя)
БРЕД - ощущение что человека довели до бешенства спором и он из последних сил пытается что то доказать и из предложений пропадают слова ... :-)
примерно как картины Пикасо - какую то фигню нарисовал но его поддержали ... потом вложили бабки ... а раз бабки вложили то и дальше надо выхваливать ...
Роман - критику надо принимать ... люди разные ...
может у кого фантазия побольше - он поймет .... а многим - не пойдут твои шедевры ...
про якобы стих - поддержу тя ... я такое не приемлю ...
но люди разные ....
у многих великих тож такое есть ...