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18.12.2016 08:32
«Снежные» скульпторы творят волшебство
Итоги конкурса снежных фигур определены и эскизы ждут своего воплощения в жизнь.
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По доброй традиции полюбившимся украшением новогоднего Усинска стали снежные фигуры. Они становятся излюбленным местом новогодних фотосессий усинцев и гостей города, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году снежные скульптуры расположатся на площади перед администрацией. Работа над ними уже ведется. Четыре фигуры — по краям площади,а в центре новогодняя красавица — ёлка.

Еще 17 фигур украсят площадь имени А.М.Босовой.

Несмотря на мороз, «снежные» скульпторы с огромным энтузиазмом со вчерашнего дня продолжают творить волшебство.

Пожелаем им вдохновения и комфортной погоды.

Комментарии (6)

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  • )))))
    18.12.2016, 13:23:42
    7
    Простл молодцы!!!!
    • как-то так
      18.12.2016, 13:44:06
      9
      В такой мороз делать городу хорошее настроение- это не очень просто. Они всё большие молодцы!!! Спасибо вам всём!!! Это самые лучшие украшения Нового года в нашем городе!
  • искренне
    18.12.2016, 14:06:08
    6
    искренне желаю оптимизма скульптуростроителям, в такой мороз не всякий отважится выйти на улицу, а тут целый день творить нужно. Желаю вам еще здоровья! И чтоб ваши работы простояли долго на радость горожанам, чтоб у вандалов руки не дошли до красоты, а если дойдут - то пусть отсохнут!
  • Жительница
    18.12.2016, 18:49:55
    3
    Так радостно,позитивно. Вот он скоро самый любимый зимний праздник! Городок нынче на славу! Какие умнички в такую морозяку создавать такие творения-это дорогого стоит! Умнички!!!!
  • veter
    18.12.2016, 22:50:38
    0
    А как зовут героев
  • Алла
    19.12.2016, 8:40:54
    1
    Сплошной позитив! Спасибо вам за красоту.
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