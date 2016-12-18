«Снежные» скульпторы творят волшебство

Итоги конкурса снежных фигур определены и эскизы ждут своего воплощения в жизнь.

По доброй традиции полюбившимся украшением новогоднего Усинска стали снежные фигуры. Они становятся излюбленным местом новогодних фотосессий усинцев и гостей города, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году снежные скульптуры расположатся на площади перед администрацией. Работа над ними уже ведется. Четыре фигуры — по краям площади,а в центре новогодняя красавица — ёлка.

Еще 17 фигур украсят площадь имени А.М.Босовой.

Несмотря на мороз, «снежные» скульпторы с огромным энтузиазмом со вчерашнего дня продолжают творить волшебство.

Пожелаем им вдохновения и комфортной погоды.