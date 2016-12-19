В Усинске актированный день для 1-8 классов

Сегодня некоторые ученики всех усинских школ могут посидеть дома и позаниматься самообразованием.

Как сообщает сайт управления образования города Усинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями 19 декабря 2016 года объявляется актированный день для учащихся 1-8 классов первой смены общеобразовательных учреждений муниципального образования городского округа «Усинск».

Решение о посещении учебных занятий учащимися принимается родителями (законными представителями).