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20.12.2016 07:06
Сегодня в Усинске актированный день для всех классов первой смены
Сегодня все школьники, которые обучаются в первую смену, могут остаться дома.
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Как сообщает сайт управления образования Усинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями 20 декабря 2016 года объявляется актированный день для учащихся всех классов первой смены общеобразовательных учреждений муниципального образования городского округа «Усинск».

Решение о посещении учебных занятий учащимися принимается родителями (законными представителями).

Комментарии (7)

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  • u
    20.12.2016, 7:26:59
    -12
    уже отменили-все идут в школу
  • Гость
    20.12.2016, 7:32:55
    -7
    Ещё бы к обеду ближе написали, первая смена в это время уже из дому выходит.
  • 1 И 2 СМЕНА
    20.12.2016, 11:21:01
    4
    уже и для всех классов 2 смены актировка
  • )))
    20.12.2016, 13:00:29
    5
    На площади детки с горки катаются. Сейчас. Шла мимо ))) Вспомнила своё детство )))
  • фото
    20.12.2016, 19:56:07
    -1
    На фото явно мальчика заставляют учить уроки, и он очень ждет актировку.
    • точняк
      20.12.2016, 20:08:54
      -3
      заумники
      Детей мучают учителя, а сами Учителя то забыли по какой легкой программе учились? А сейчас Издеваются над детьми. Что родители ? Молчите, уродуют наших детей, ставят себя-мы педагоги с Большой буквы, лишь бы зарплатку побольше, да репетиторство подороже.
      • *
        20.12.2016, 21:04:00
        2
        Не вижу особой разницы между содержанием программ 30-летней давности и современных. Так почему же раньше учиться было легче? Труд прилагать к учению всегда было необходимо.
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