20.12.2016 07:06
Сегодня в Усинске актированный день для всех классов первой смены
Сегодня все школьники, которые обучаются в первую смену, могут остаться дома.
Как сообщает сайт управления образования Усинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями 20 декабря 2016 года объявляется актированный день для учащихся всех классов первой смены общеобразовательных учреждений муниципального образования городского округа «Усинск».
Решение о посещении учебных занятий учащимися принимается родителями (законными представителями).
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