Сегодня в Усинске актированный день для всех классов первой смены

Сегодня все школьники, которые обучаются в первую смену, могут остаться дома.

Как сообщает сайт управления образования Усинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями 20 декабря 2016 года объявляется актированный день для учащихся всех классов первой смены общеобразовательных учреждений муниципального образования городского округа «Усинск».

Решение о посещении учебных занятий учащимися принимается родителями (законными представителями).