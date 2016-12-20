<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

20.12.2016 12:06
Водителей грузовых автомобилей не останавливает ограничение переправы
На прошлой неделе переправу через реку Печора в районе села Усть-Уса открыли до 3-х тонн. Но на это ограничение не обращают внимание водители тяжеловесов.
3_tonny-1.jpg
фото: "Усинск.Онлайн"

Напомним, ледовая переправа через реку Печора в районе села Усть-Уса была открыта на прошлой неделе для машин массой не более 3-х тонн. В этом году морозная погода позволила это сделать раньше, чем в прошлом.

Однако ограничение не останавливает водителей грузовых машин, которые начали завоз материалов и различной продукции в Усинск.

3_tonny-2.jpg

Как рассказал водитель грузового автомобиля MAN Александр (имя изменено, - прим. ред.), для него это ограничение не важно, ведь у него заказ на доставку продукции в Усинск.

- На улице "сорокет давит", а они тут ограничение ставят, - комментирует ситуацию Александр, - не уверен, что что-то изменится, если я проеду. У меня заказ и сроки, и ждать пока они откроют проезд я не могу. Мне так-то семью кормить.

3_tonny-3.jpg

Стоит отметить, что после разговора с нами, Александр закрыл водительскую дверь и устремился в сторону Усинска. К слову, в такой комплектации суммарный вес может достигать 18 тонн. Что может произойти с ним на ледовой переправе не известно, так как в прошлом году водитель КамАЗа также желая пересечь ледовую переправу отправил грузовую машину на дно. Помимо Александра нами были встречены самосвалы, пересекающие переправу в количестве 4 штук и много другой техники.

3_tonny-4.jpg

Как отметил представитель компании, осуществляющей строительство и содержание зимней переправы, в случае порчи ледового покрытия зимник могут закрыть до конца новогодних праздников.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

Добавить комментарий
  • ип
    20.12.2016, 12:26:48
    2
    гаи пусть там встанут, и разварачивают таких назад, еще бы и без прав!
  • Алексей
    20.12.2016, 12:37:51
    6
    за 30 лет и дорогу можно было бы построить или хотя бы понтонную переправу как в Вуктыле ставить
  • Андрей
    20.12.2016, 14:43:14
    0
    Зимник
    Когда же откроют для большегрузов?
    Надо везти груз, у кого узнать можно? Не хотелось бы стоять все новогодние праздники.
  • попутчик
    21.12.2016, 8:26:44
    1
    о переправе
    Уж как тошнотворно все это воспринимать о наших проездах. Сколько же надо зим этим горе дорожникам чтобы заморозить эту обмелевшую до дна речушку. В южных районах Архангельской области уже месяц едут по переправам. Даже через Каму ниже Перми давно все едет. А у нас морозы уже 55 дней и мы все эту тему никак не отрегулируем.И так из года в год. Кто нами правит тат мы и едем. Все ждут когда какой то смельчак проскочит и определит прочность льда. И зачастую это иногородний транспорт. потом уже сарафаны разнесут по умам. Ездят уже две недели точно знаю. А те кто дает распоряжения знаки ставить видимо никак деньги не могут поделить. Поэтому и наблюдаем мы этот цирк у горы Усть-Усинской из года в год.Весь технический мусор там соберут и что то двигают к прогрессу. Жизнь это жизнь. Терпите. Идем все ко дну. А река то уж давно замерзла.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 