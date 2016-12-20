Водителей грузовых автомобилей не останавливает ограничение переправы

На прошлой неделе переправу через реку Печора в районе села Усть-Уса открыли до 3-х тонн. Но на это ограничение не обращают внимание водители тяжеловесов.

фото: "Усинск.Онлайн"

Напомним, ледовая переправа через реку Печора в районе села Усть-Уса была открыта на прошлой неделе для машин массой не более 3-х тонн. В этом году морозная погода позволила это сделать раньше, чем в прошлом.

Однако ограничение не останавливает водителей грузовых машин, которые начали завоз материалов и различной продукции в Усинск.

Как рассказал водитель грузового автомобиля MAN Александр (имя изменено, - прим. ред.), для него это ограничение не важно, ведь у него заказ на доставку продукции в Усинск.

- На улице "сорокет давит", а они тут ограничение ставят, - комментирует ситуацию Александр, - не уверен, что что-то изменится, если я проеду. У меня заказ и сроки, и ждать пока они откроют проезд я не могу. Мне так-то семью кормить.

Стоит отметить, что после разговора с нами, Александр закрыл водительскую дверь и устремился в сторону Усинска. К слову, в такой комплектации суммарный вес может достигать 18 тонн. Что может произойти с ним на ледовой переправе не известно, так как в прошлом году водитель КамАЗа также желая пересечь ледовую переправу отправил грузовую машину на дно. Помимо Александра нами были встречены самосвалы, пересекающие переправу в количестве 4 штук и много другой техники.

Как отметил представитель компании, осуществляющей строительство и содержание зимней переправы, в случае порчи ледового покрытия зимник могут закрыть до конца новогодних праздников.

(с) Усинск.Онлайн