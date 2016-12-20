В Усинске введен режим "Чрезвычайная ситуация"

На официальном сайте Администрации Усинска появилось обращение:

"Сегодня, 20 декабря 2016 года, 10:05 произошло аварийное отключение центрального электроснабжения в пгт.Парма. Под отключение попало население и объекты жизнеобеспечения, в том числе котельная пгт.Парма.

Руководителем администрации Усинска было принято решение о повышенной готовности. К ликвидации аварии приступили все службы.

В связи с этим вводится режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

В целях ликвидации ЧС, связанной с аварийным отключением центрального энергоснабжения на объекты жизнеобеспечения населения на территории пгт.Парма, выехала оперативная группа КЧС. На место выехал также руководитель администрации Станислав Хахалкин.

На объектах работают представители всех ресорсоснабжающих организаций, которые делают всё, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Также Усинская тепловая компания проводит работы по сохранению теплосетей пгт. Парма.

В данное время организуется работа по информированию населения пгт. Парма о складывающейся обстановке, доводится информация о телефонах экстренных служб. Также организуется постоянный контроль за состоянием всех объектов жизнеобеспечения, в т.ч. социальных."