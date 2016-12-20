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20.12.2016 14:15
В Усинске введен режим "Чрезвычайная ситуация"
В связи с аварией в Парме Администрация МО ГО "Усинск" сделала официальное обращение.
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На официальном сайте Администрации Усинска появилось обращение:

"Сегодня, 20 декабря 2016 года, 10:05 произошло аварийное отключение центрального электроснабжения в пгт.Парма. Под отключение попало население и объекты жизнеобеспечения, в том числе котельная пгт.Парма.

Руководителем администрации Усинска было принято решение о повышенной готовности. К ликвидации аварии приступили все службы.

В связи с этим вводится режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

В целях ликвидации ЧС, связанной с аварийным отключением центрального энергоснабжения на объекты жизнеобеспечения населения на территории пгт.Парма, выехала оперативная группа КЧС. На место выехал также руководитель администрации Станислав Хахалкин.

На объектах работают представители всех ресорсоснабжающих организаций, которые делают всё, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Также Усинская тепловая компания проводит работы по сохранению теплосетей пгт. Парма.

В данное время организуется работа по информированию населения пгт. Парма о складывающейся обстановке, доводится информация о телефонах экстренных служб. Также организуется постоянный контроль за состоянием всех объектов жизнеобеспечения, в т.ч. социальных."

Комментарии (33)

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  • нет
    20.12.2016, 14:19:56
    0
    Так этот режим в Усинске введен или в Парме?
    • 098
      20.12.2016, 14:32:25
      1
      В МО ГО "Усинск", куда входит и Парма
  • БГБ
    20.12.2016, 14:21:52
    2
    фотка
    апокалиптическая
  • Северный
    20.12.2016, 14:33:31
    0
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Афанасий
    20.12.2016, 14:33:54
    3
    Сушите сухари...
  • да
    20.12.2016, 14:34:26
    15
    как Хахалкин выехал на место? он же в Сыктывкаре
    • 123
      20.12.2016, 14:43:25
      19
      Он мысленно всегда с нами,жителями Усинска и Пармы.
      • сыктывкар
        20.12.2016, 14:47:23
        5
        как так, Хахалкин на выходных по магазинам разгуливал.
        • сыкту
          20.12.2016, 14:52:36
          -1
          Сегодня так то вторник((или у вас всё ещё воскресенье???((((
    • Экстрасенсу
      20.12.2016, 17:09:10
      2
      Бросай это дело раз не получается.
      Лично видела как расхаживал
  • ....
    20.12.2016, 14:41:12
    -1
    Уже все восстановили))))
  • Усинка
    20.12.2016, 14:45:31
    17
    А Такаев выехал,или фотоаппарат сломался у него?
    • Шрайбигус
      20.12.2016, 14:49:41
      15
      у него на морозе не такое вдумчивое лицо получается!
      • фотограф
        20.12.2016, 14:51:44
        13
        Подсказка. Чтобы у вас получилось вдумчивое лицо на фотографии, нужно закрыть рот и дотянуться кончиком языка до крайнего зуба в нижней челюсти. Вот и весь секрет.
  • ДЛ
    20.12.2016, 14:48:10
    1
    "На объектах работают представители всех ресорсОснабжающих организаций" - рессорами снабжать будут?
    • рессоры вам вместо тепла!
      20.12.2016, 14:50:29
      4
      Бугага!
    • ***
      20.12.2016, 14:53:18
      2
      уж тогда ресОрсоснабжающие
  • ВоВа
    20.12.2016, 14:58:11
    2
    Раньше в Парме стояли два тепловоза которые вот в таком вот случае должны были обеспечивать эл.энергией всю Парму и пол Усинска. ХДЕ они у кого спросить?
    • нет
      20.12.2016, 15:12:08
      2
      Когда раньше, в Советском Союзе?
      • ВоВа
        20.12.2016, 18:12:27
        -1
        Не понимаю в чем сарказм. Или их отсутствие твоих рук дело?
    • Комбинатор
      20.12.2016, 17:12:52
      -4
      А еще два ракетных крейсера, два вагона тулупов и две цистерны спирта.Где они??
      Столицу мира срочно перенести в Парму и назвать Нью-Парма!
      Усогорск при этом автоматически станет Рублевкой...
  • Чесит
    20.12.2016, 15:03:18
    3
    Господи, как же жарко то у меня дома. Как прекрасно, когда я могу распахнуть окно-что бы немножко свежести было в комнате. Прекрасное ощущение.
    • нет
      20.12.2016, 15:12:27
      3
      Привет, депутат!
    • 123
      20.12.2016, 15:19:09
      4
      Жители Пармы уже едут к вам.
  • гость
    20.12.2016, 15:22:48
    0
    К вечеру и в Усадоре будет ЧС.
  • Катя
    20.12.2016, 15:46:53
    0
    А депутата дома нету
  • 555
    20.12.2016, 21:08:30
    0
    Эх, вы! Не знаете, что у Хахалкина в Сыктывкаре есть двойник?
  • Броня
    20.12.2016, 21:13:48
    1
    А что это за такие обьекты жизнеобеспечения в пгт.Парма имеются,не считая котельной???Можно узнать,господа руководители?И все ли сидят в соц.сетях на сайте Гоп.Администрации.?Надо было оповещать рупором с машины,как вы делаете,оповещая сигналы гражд.обороны.
  • Машинист
    20.12.2016, 21:17:30
    0
    Вове.......А в каком году ты Вовочка видел 2 тепловоза?Я живу в Парме с82.г и ни разу не видел,а то бы прокатился-ведь я Машинист.
    • Северный
      20.12.2016, 21:29:59
      1
      Не тепловозы там стояли, а энергопоезд из нескольких вагонов
    • Два тепловоза
      20.12.2016, 21:57:38
      1
      стояли! Не в той Парме живёшь.
      • Да
        20.12.2016, 22:01:23
        1
        Кажись М62
    • Машинисту
      20.12.2016, 22:02:59
      1
      В 82-м ты по ходу родился в Парме, по этому не видел.
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