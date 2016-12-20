Электричество в Парме восстановлено, отопления пока нет

Специалисты Комиэнерго оказали помощь в восстановлении электроснабжения.

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» помогли восстановить электроснабжение в поселке Парма Усинского района Республики Коми. По предварительным данным, причина технологического инцидента – сбой в схеме электроснабжения котельной, принадлежащей Усинской тепловой компании.

Как сообщает пресс-служба компании, 20 декабря в 10.05 на пульт диспетчера «Комиэнерго» поступило сообщение об аварийном отключении линии 6 кВ, находящейся на балансе Усинской тепловой компании. От данной линии была запитана котельная поселка Парма. Так как у котельной была резервная линия электроснабжения, дизельгенератор на случай аварии не был предусмотрен. Однако при переводе питания котельной на резервную линию произошел сбой в работе оборудования. В результате в 40-градусной мороз социально важный объект оказался полностью обесточен.

Две бригады Печорских электрических сетей «Комиэнерго» оказали помощь коллегам в работах по восстановлению схемы электроснабжения котельной. В 12.55 все потребители были запитаны в полном объеме.

Сейчас бригады Печорских электрических сетей «Комиэнерго» помогают в запуске котельной.

Между тем, от жителей поселка поступают сообщения о критическом снижении температуры в домах.

(с) Усинск.Онлайн