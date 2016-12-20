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20.12.2016 15:03
Электричество в Парме восстановлено, отопления пока нет
Специалисты Комиэнерго оказали помощь в восстановлении электроснабжения.
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Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» помогли восстановить электроснабжение в поселке Парма Усинского района Республики Коми. По предварительным данным, причина технологического инцидента – сбой в схеме электроснабжения котельной, принадлежащей Усинской тепловой компании.

Как сообщает пресс-служба компании, 20 декабря в 10.05 на пульт диспетчера «Комиэнерго» поступило сообщение об аварийном отключении линии 6 кВ, находящейся на балансе Усинской тепловой компании. От данной линии была запитана котельная поселка Парма. Так как у котельной была резервная линия электроснабжения, дизельгенератор на случай аварии не был предусмотрен. Однако при переводе питания котельной на резервную линию произошел сбой в работе оборудования. В результате в 40-градусной мороз социально важный объект оказался полностью обесточен.

Две бригады Печорских электрических сетей «Комиэнерго» оказали помощь коллегам в работах по восстановлению схемы электроснабжения котельной. В 12.55 все потребители были запитаны в полном объеме.

Сейчас бригады Печорских электрических сетей «Комиэнерго» помогают в запуске котельной.

Между тем, от жителей поселка поступают сообщения о критическом снижении температуры в домах.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • житель
    20.12.2016, 15:22:08
    2
    в 12.55 все потребители были запитаны в полном объеме. Дорогая редакция, от куда у вас такая информация!? Половина поселка до сих пор без света!!!!
    • нет
      20.12.2016, 15:36:14
      0
      Тебе сказали запитаны, значит так оно и есть. Не раскачивай лодку!
  • простой житель
    20.12.2016, 15:34:56
    -1
    Разбора полетов еще не было,а вы спешите вывешивать новость, что электрики не виноваты и вообще за свет и электричество не отвечают) Предвзятым мнением немного попахивает.
    • 355
      20.12.2016, 15:56:27
      0
      А редакция сайта не любит УТК, вот и пишут не разобравшись.
  • Тролль
    20.12.2016, 17:39:38
    0
    Что значит Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» помогли восстановить электроснабжение в поселке Парма? Вообще то эти уроды за него отвечают.
  • Соня
    20.12.2016, 21:07:29
    0
    Спасибо Печ.сетям что откликнулись на просьбы жителей Пармы оперативно.Конечно после отключения э.энергии и котельной в такой мороз-конечно трудно обогреть жилье наше.Но слава богу потихоньку отогреваемся.
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