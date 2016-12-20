В Парме запустили котельную

Котельная в поселка Парма усинского района вновь работает.

Котельная пгт. Парма. Фото из архива Усинск.Онлайн

Как сообщил только что руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин нашей редакции, удалось запустить котельную в поселке Парма.

- Сейчас еще сохраняется режим ЧС в Пармае, - сообщает Станислав Юрьевич. - В настоящее время подано напряжение на пармскую котельную и запущен подпиточный насос. Также совершается обход населения на предмет прорывов отопления.

Как сообщает пресс-служба администрации, работы по восстановлению подачи электроэнергии в пгт. Парма ведутся непрерывно.

На данное время сохранен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ». Подготовлены пункты временного размещения населения, мобилизованы автобусы АТП.

Силами общества «Водоканал-сервис», ГКУ «СПАС-КОМИ», сотрудниками общества «ЛУКОЙЛ-Коми», УК «Жилкомхоз» и администрации пгт.Парма проводится обход населения на предмет обнаружения прорывов .