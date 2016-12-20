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20.12.2016 15:09
В Парме запустили котельную
Котельная в поселка Парма усинского района вновь работает.
Parma.jpg
Котельная пгт. Парма. Фото из архива Усинск.Онлайн

Как сообщил только что руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин нашей редакции, удалось запустить котельную в поселке Парма.

- Сейчас еще сохраняется режим ЧС в Пармае, - сообщает Станислав Юрьевич. - В настоящее время подано напряжение на пармскую котельную и запущен подпиточный насос. Также совершается обход населения на предмет прорывов отопления.

Как сообщает пресс-служба администрации, работы по восстановлению подачи электроэнергии в пгт. Парма ведутся непрерывно.

На данное время сохранен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ». Подготовлены пункты временного размещения населения, мобилизованы автобусы АТП.

Силами общества «Водоканал-сервис», ГКУ «СПАС-КОМИ», сотрудниками общества «ЛУКОЙЛ-Коми», УК «Жилкомхоз» и администрации пгт.Парма проводится обход населения на предмет обнаружения прорывов .

  • Телефоны экстренных оперативных служб — ЕДДС - 23215, - 112
  • Единый номер пожарных и спасателей — 01
  • Полиция — 02
  • Скорая помощь — 03
  • Аварийная газовая служба — 04

Комментарии (45)

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  • Артем
    20.12.2016, 15:27:57
    6
    У нас в городе штук 10 УК они, что друг другу не помогают? Зачем привлекать социальных партнеров если есть профессионалы. Сегодня я тебе помогу, завтра ты мне. Неужели у ЖКХ нет регламента взаимодействия в случае ЧС?!
    • ох
      20.12.2016, 15:31:37
      5
      Сочувствие от УК? Они свою работу делать не хотят, а вы предлагаете "на дядю" ...
    • житель
      20.12.2016, 15:36:05
      11
      Во всех УК работают Таджики и алкоголики , серьезных бригад слесарей и сварщиков нет
      • .
        20.12.2016, 16:12:07
        2
        Хмм
        Зря вы так.
      • тётя
        21.12.2016, 13:05:33
        0
        им же платить надо! а откуда деньги! они как принято в России все по карманам,да по счетам! А там попробуй разберись кто крайний? После шумихи хороший откат и всё по-прежнему прекрасно! надо КОПАТЬ-ГЛУБЖЕ!!!
  • )))))
    20.12.2016, 15:34:22
    0
    Ну,слава Богу!!!!Казнить нельзя помиловать!!!Запятую поставьте там,где считаете нужным!!!
    • БГБ
      20.12.2016, 15:39:40
      2
      Еще не вечер
      топор под лавкой,
  • Лэри
    20.12.2016, 15:48:25
    8
    Не правда, сначала пошло тепло, а потом отключили. Еще и воду выключили. И никого обхода населения нет.Зачем врать-то??????????
    • нет
      20.12.2016, 16:08:19
      2
      Может, до вас просто не дошли еще?
    • Антон
      20.12.2016, 17:00:59
      1
      Только что были
  • Людмила
    20.12.2016, 15:51:14
    2
    да,сначала в батареях журчало,а потом все стихло,никакого тепла нет(((
  • ДЛ
    20.12.2016, 16:07:19
    -18
    Я внучка деда, и проживаю в Парме, живу тут 20 лет, просто поверьте - у нас не всё так однозначно.) никто не хочет чтоб журчало)
    • */*
      20.12.2016, 16:26:46
      13
      :-/
  • Пармавчанин
    20.12.2016, 16:23:45
    11
    Пармавчанин
    Я,оху..аю дорогая редакция,всего лишь три дня стоят "сорокеты" а власти уже обосрались!
    • Нуину
      20.12.2016, 17:02:37
      2
      Вы бы хотели чтобы просто забили на нас?
      Нормально сработали
  • Насос
    20.12.2016, 16:28:21
    1
    Ну включили подпиточный насос, подняли давление в системе, а почему циркуляционный не включают?!
    Или не могут поднять давление для запуска циркуляции?!
  • Виной всему случившемуся
    20.12.2016, 16:33:34
    18
    Является, в первую очередь халатность руководителей пгт Пармы и ЗАО МО "Усинск".
    Все же знали за неделю вперед, что серьезные морозы ожидаются. И все равно, приняли мнение на авось, типа обойдется все.
    Где аварийные дизель генераторы для поселка Парма??? Почему администрация Усинска, обращается к частным предприятиям, которые имеют такие генераторы для обеспечения Буровых установок, типа если что, то помогите городу.
    Ага, ближний свет, с Буровой установки снимать генератор и тащить в Усинск на халяву!!!
    А вообще, как обстоят дела с подобным аварийном оборудованием?
    Может и в больнице нет генератора?
    Я уже не удивляюсь всему тому, что вытворяют наши чиновники из ЗАО МО "Усинск", с момента ликвидации такого стратегического объекта как Хлебокомбинат.
  • Михаил
    20.12.2016, 16:33:40
    17
    отопление разморозилось
    У меня в Усадоре тоже после отключения света полопались батареи уже 4 часа ждём ни кто не едет звонил и в мчс и ук и все везде, ответ один все в парме ,а моя семья б**.... чё должна замерзнуть сейчас буду звонить в мчс по северозападу может там помогут ужас.
  • Всем
    20.12.2016, 16:42:27
    17
    Пармским и Усадорским жителям, подавайте в суд на власти поселка и города. Пусть компенсируют за все случившееся!!!
    • ((((((
      20.12.2016, 16:52:54
      1
      А мчс-ки у нас только мастаки на камеру котов с деревьев снимать...позорники!!!!хрен им,а не поздравление в канун их проф . праздника!!!
      • Не важно
        20.12.2016, 19:37:31
        0
        Для ((((
        Где МЧСники????!!!! Пока ты свою жопу в тепле греешь они жилой дом тушили в Колве когда отключили в Парме отопление! Умник хренов!
        • для не важно
          20.12.2016, 22:05:52
          -2
          не хамите
          Они выполняют всего лишь свою работу ((Прямо диферамбы ещё запойте
      • Татьяна
        20.12.2016, 22:08:40
        2
        Ответ на оскорбление
        Любезный !!!Мой отец работает в одной из организации МЧС и не надо так говорить о людях которые подвергают свою жизнь опасности !!! Они в данный момент пытаются по максимуму помочь людям !!! А вы наверное в тепле с семьёй... фу быть таким
  • Усинск
    20.12.2016, 16:49:55
    16
    Судя по фото тепло дали не только в дома.
  • Северный
    20.12.2016, 16:54:24
    8
    Вот за что мы платим, эти воровские тарифы?
    Морозы пришли и весь Усинск на ушах стоит.
  • потребитель
    20.12.2016, 16:58:30
    11
    Надо делать выводы как готовятся объекты к зиме, как подписываются паспорта готовности, как оперативно реагируют службы.
    И в конце концов потребители платят ОГРОМНЫЕ квартплаты из своих НИЩЕНСКИХ зарплат и за это получают такой продукт. После этого надо людей на год освободить от оплаты ЖКУ.
  • Валентина
    20.12.2016, 17:07:07
    14
    На Таежной батареи тёплые. Дважды приходили слесаря, говорят, запустили один котел. Успокаивают, дают советы. Так что люди работают! Не надо нагнетать! Не допустили действительно чрезвычайной ситуации.
    • Северный
      20.12.2016, 17:12:33
      2
      Один котел не успеет набрать температуру для всей Пармы, нужно сейчас двумя котлами набирать и быстро циркуляцию стабилизировать
  • Что за дятел
    20.12.2016, 17:08:42
    -23
    Минусует.
  • Валентина
    20.12.2016, 17:32:56
    0
    ... и только что были МЧС, мониторят ситуацию..
  • "потребителю"
    20.12.2016, 17:34:03
    1
    Вы случайно не подскажите ,какая задолженность пармчан по квартплате...Жилье безусловно ветхое...но вы ведь многие не платите за потребления электроэнергии. ..воды...отопления....
    • Елена.
      20.12.2016, 17:50:02
      4
      Лично у нас никаких долгов, почему мы должны за других отвечать, а в усинске сколько долгов?!
    • Фыва
      20.12.2016, 19:12:44
      1
      Так отопление централизованное и если хоть один оплачивает вовремя его нельзя отключать.
    • С вопросом к потребителю
      21.12.2016, 11:59:08
      0
      Умник мать твою
      По 12-15 тысяч плачу за электроэнергию по тому что наебуют с этими новыми счетчиками ,и что где мля сервис??? Постоянно перебои в электроэнергии уже два раза с давал в ремонт компьютер ,потому что свет резко выключают и он ломается так же и другие электро приборы !а правды не дождешься !,и я плочу!надоело уже вся эта галемотня ,не могут они нормально услуги оказывать!
  • Валентина
    20.12.2016, 18:39:34
    6
    И при чем здесь долги пармских жителей? А горожане все добропорядочные плательщики услуг ЖКХ???
  • Fly
    20.12.2016, 19:05:50
    7
    Как-то все забыли, что первопричиной всего этого "облипшие снегом провода" той самой Коми энергетической компании, которая так самоотверженно помогала запускать котельную... . И каждый раз у них одна отмазка. Ничего не делают. Сегодня посадки были 4 раза по Усинску, Парма вообще без света сидела... Да тут никакое оборудование не выдержит.....
  • Сочуствующий пармским
    20.12.2016, 19:31:06
    3
    Сразу видно кто работает
    А где помощь от Роснефти? Только нефть качают.
    • Рос нефть то дыра
      21.12.2016, 12:05:32
      0
      Уже давно с дулись
      Какая помощь ребята ?рос нефть -сев нефть это полный кабздец!они уже столько развалили дочек своих ,столько людей без работы оставили !там бордак полный,сплошные нарушения ,на закрытых зимниках у них люди гибнут,и сами себе виноваты как обычно!кто им помог бы?!
  • Пармовчанка
    20.12.2016, 20:52:09
    2
    Картинка не соответствует действительности-сегодня зима,а на картинке то ли весна-то ли лето-непонятно .Обхода населения-не ощутила-т к.целый день была дома.Звонила несколько раз в котельную узнавала сама как дела.Оповещение через кого и что было или нет?Все произошло внезапно.Половинв населения на работе была.И хорошо,кто был дома как то реагировал сам.
  • Клавдия
    20.12.2016, 21:00:15
    0
    А почему после включения котельной вдруг холодная вода потекла "рыжая"?как это было осенью несколько дней и не могли сказать,что же тогда было?К кому обращаться по этому поводу?У нас как всегда один ответ-водоканал работ не ведет,Т.К.тоже не знает.А кто ?ответит на этот вопрос?МЧС может?
  • омар
    21.12.2016, 0:15:56
    0
    нет света и отопление
    Как начали. Запускать котельную. Свет. Отключаеца досехпор нет и отопления
  • Северная
    21.12.2016, 0:48:54
    2
    Жителей Пармы -Усадора 1-2 человека приглашаю в госьи до стабилизации ситуации. Может кто с маленьким ребенком. 89635570154. Еще с пол часа не буду спать.
    • Северной
      21.12.2016, 12:13:25
      1
      Спасибо и по больше бы таких людей
      Надо же какая молодец,в наше время редко кто протянит руку помащи ,только умничать могут в интернете !дай бог здоровья и счастья тебе дорогая!
  • Гость
    21.12.2016, 10:18:22
    0
    Ого!Судя по фоткам, в Парме зима не наступила.
    Неужели тяжело оторвать курдюк от стула и сделать свежую фотку?
    • Гостю
      21.12.2016, 12:12:17
      0
      Зачем им? Они с сайта администрации таскают пресс-релизы и выдают за свои. Удобно. Можно людей бичами еще называть, и ничего.
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