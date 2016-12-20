В Парме запустили котельную

Как сообщил только что руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин нашей редакции, удалось запустить котельную в поселке Парма.
- Сейчас еще сохраняется режим ЧС в Пармае, - сообщает Станислав Юрьевич. - В настоящее время подано напряжение на пармскую котельную и запущен подпиточный насос. Также совершается обход населения на предмет прорывов отопления.
Как сообщает пресс-служба администрации, работы по восстановлению подачи электроэнергии в пгт. Парма ведутся непрерывно.
На данное время сохранен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ». Подготовлены пункты временного размещения населения, мобилизованы автобусы АТП.
Силами общества «Водоканал-сервис», ГКУ «СПАС-КОМИ», сотрудниками общества «ЛУКОЙЛ-Коми», УК «Жилкомхоз» и администрации пгт.Парма проводится обход населения на предмет обнаружения прорывов .
- Телефоны экстренных оперативных служб — ЕДДС - 23215, - 112
- Единый номер пожарных и спасателей — 01
- Полиция — 02
- Скорая помощь — 03
- Аварийная газовая служба — 04
Нормально сработали
Или не могут поднять давление для запуска циркуляции?!
Все же знали за неделю вперед, что серьезные морозы ожидаются. И все равно, приняли мнение на авось, типа обойдется все.
Где аварийные дизель генераторы для поселка Парма??? Почему администрация Усинска, обращается к частным предприятиям, которые имеют такие генераторы для обеспечения Буровых установок, типа если что, то помогите городу.
Ага, ближний свет, с Буровой установки снимать генератор и тащить в Усинск на халяву!!!
А вообще, как обстоят дела с подобным аварийном оборудованием?
Может и в больнице нет генератора?
Я уже не удивляюсь всему тому, что вытворяют наши чиновники из ЗАО МО "Усинск", с момента ликвидации такого стратегического объекта как Хлебокомбинат.
И в конце концов потребители платят ОГРОМНЫЕ квартплаты из своих НИЩЕНСКИХ зарплат и за это получают такой продукт. После этого надо людей на год освободить от оплаты ЖКУ.
Неужели тяжело оторвать курдюк от стула и сделать свежую фотку?