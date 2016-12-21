В Усинске на 12 лет осудили убийцу

Из-за возникшего желания слушать музыку поздней ночью 19-летний молодой человек отправил на тот свет одного жителя Усинска и покалечил другого.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, подсудимый находясь в доме по улице Парковой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 27 августа текущего года в период с 2 часов до 3 часов ночи, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений к пострадавшему, вооружившись кухонным ножом, используемым им в качестве оружия, действуя умышленно, целью причинения смерти, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления смерти пострадавшего нанес клинком ножа множественные удары по голове, шее, туловищу и конечностям, в том числе в область жизненно-важных органов, а именно нанес: 2 удара в область головы, 3 удара по рукам; 3 удара в область шеи; 5 ударов в область спины; 1 удар в область грудной клетки.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте совершения преступления. Смерть наступила в результате острой массивной кровопотери.

Согласно показаниям хозяйки квартиры, у нее был молодой человек, с которым она стала вместе проживать в своей квартире. 26 августа она позвонила своей подруге и позвала ее с друзьями в гости. После прихода домой, подруга в социальной сети «Вконтакте» написала хозяйке, что ее не отпустила мама, а ее друзья придут, но без нее.

Друзья пришли к хозяйке в гости около 1 часа ночи 27 августа и распивали спиртное совместно с её молодым человеком и его другом. Около 2.30 часов молодой человек хозяйки квартиры собрался лечь спать и отключил свой телефон от колонки, взяв с собой шнур. Подсудимый хотел подключить свой телефон к колонкам и слушать музыку, в связи с чем потребовал у молодого человека шнур. К этому моменту все были в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек на требования подсудимого вернуть шнур, отказал, сказав, что собирается спать, музыку слушать уже поздно, и шнур он не отдаст. Подсудимый указал молодому человеку, что тот не хозяин квартиры, чтобы тут командовать, на что молодой человек ответил, что он собственник аудиоколонок, и запретил ими пользоваться.

Молодые люди стали ругаться и перешли к драке. Как это принято в больших компаниях, все свидетели конфликта не остались в стороне и принялись разнимать дерущихся молодых людей. Через некоторое время отношения выясняли все четверо молодых людей. Увидев, что ничего из этого не выходит хозяйка квартиры решила встать на защиту своего молодого человека, и растащила их в разные стороны. Подсудимый подошел к ее молодому человеку и, не говоря ни слова, нанес удар ножом, в этот момент девушка попыталась оградить собою своего молодого человека, так как она видела в руке подсудимого нож.

Удар он в область левого бока посередине туловища, а также в ходе первого удара ранил хозяйку в правую руку в область предплечья и в область локтя с внутренней стороны. Девушка почувствовала сильную жгучую боль в правой руке, отчего присела на пол. Подсудимый быстро наносил удары молодому человеку и успел нанести не менее пяти. В следствии чего молодой человек упал возле входной двери квартиры. Позже подсудимый нанес телесные повреждения другому пострадавшему клинком того же ножа 1 удар в область спины, 1 удар в область грудной клетки на задней поверхности слева по верхнему краю лопатки, 1 удар в область левого плеча.

Через некоторое время подсудимый с другом убежали из квартиры. Девушка потеряла сознание, очнулась от криков о помощи друга своего молодого человека. Тело ее сожителя находилось в коридоре при выходе, он не дышал. Она около 02.50 часов вызвала скорую помощь.

Суд назначил наказание подсудимому в виде двенадцати лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также ему присудили после отбывания основного наказания полтора года не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в период времени суток с 22:00 до 06:00 часов.

(с) Усинск.Онлайн