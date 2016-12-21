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21.12.2016 07:09
В Усинске на 12 лет осудили убийцу
Из-за возникшего желания слушать музыку поздней ночью 19-летний молодой человек отправил на тот свет одного жителя Усинска и покалечил другого.
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Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, подсудимый находясь в доме по улице Парковой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 27 августа текущего года в период с 2 часов до 3 часов ночи, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений к пострадавшему, вооружившись кухонным ножом, используемым им в качестве оружия, действуя умышленно, целью причинения смерти, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления смерти пострадавшего нанес клинком ножа множественные удары по голове, шее, туловищу и конечностям, в том числе в область жизненно-важных органов, а именно нанес: 2 удара в область головы, 3 удара по рукам; 3 удара в область шеи; 5 ударов в область спины; 1 удар в область грудной клетки.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте совершения преступления. Смерть наступила в результате острой массивной кровопотери.

Согласно показаниям хозяйки квартиры, у нее был молодой человек, с которым она стала вместе проживать в своей квартире. 26 августа она позвонила своей подруге и позвала ее с друзьями в гости. После прихода домой, подруга в социальной сети «Вконтакте» написала хозяйке, что ее не отпустила мама, а ее друзья придут, но без нее.

Друзья пришли к хозяйке в гости около 1 часа ночи 27 августа и распивали спиртное совместно с её молодым человеком и его другом. Около 2.30 часов молодой человек хозяйки квартиры собрался лечь спать и отключил свой телефон от колонки, взяв с собой шнур. Подсудимый хотел подключить свой телефон к колонкам и слушать музыку, в связи с чем потребовал у молодого человека шнур. К этому моменту все были в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек на требования подсудимого вернуть шнур, отказал, сказав, что собирается спать, музыку слушать уже поздно, и шнур он не отдаст. Подсудимый указал молодому человеку, что тот не хозяин квартиры, чтобы тут командовать, на что молодой человек ответил, что он собственник аудиоколонок, и запретил ими пользоваться.

Молодые люди стали ругаться и перешли к драке. Как это принято в больших компаниях, все свидетели конфликта не остались в стороне и принялись разнимать дерущихся молодых людей. Через некоторое время отношения выясняли все четверо молодых людей. Увидев, что ничего из этого не выходит хозяйка квартиры решила встать на защиту своего молодого человека, и растащила их в разные стороны. Подсудимый подошел к ее молодому человеку и, не говоря ни слова, нанес удар ножом, в этот момент девушка попыталась оградить собою своего молодого человека, так как она видела в руке подсудимого нож.

Удар он в область левого бока посередине туловища, а также в ходе первого удара ранил хозяйку в правую руку в область предплечья и в область локтя с внутренней стороны. Девушка почувствовала сильную жгучую боль в правой руке, отчего присела на пол. Подсудимый быстро наносил удары молодому человеку и успел нанести не менее пяти. В следствии чего молодой человек упал возле входной двери квартиры. Позже подсудимый нанес телесные повреждения другому пострадавшему клинком того же ножа 1 удар в область спины, 1 удар в область грудной клетки на задней поверхности слева по верхнему краю лопатки, 1 удар в область левого плеча.

Через некоторое время подсудимый с другом убежали из квартиры. Девушка потеряла сознание, очнулась от криков о помощи друга своего молодого человека. Тело ее сожителя находилось в коридоре при выходе, он не дышал. Она около 02.50 часов вызвала скорую помощь.

Суд назначил наказание подсудимому в виде двенадцати лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также ему присудили после отбывания основного наказания полтора года не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в период времени суток с 22:00 до 06:00 часов.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (16)

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  • -_-
    21.12.2016, 7:55:24
    17
    Какой-то поток слов... Хочется глаза вынуть. Это так в полиции акты пишут Оо
    ?
    • Аля
      21.12.2016, 8:34:22
      -6
      Нормальный поток. Все подробно изложено, чтобы лишнего комментаторы не сочиняли.
      • але
        21.12.2016, 11:32:15
        8
        сразу видно, кто статью писал
        не пались)
        • ...
          21.12.2016, 11:45:30
          2
          Из приговора куски выдернуты с минимальной обработкой.
        • Аля
          21.12.2016, 13:10:27
          -1
          Я не писатель, а читатель. Вы ошиблись.
  • 12
    21.12.2016, 8:09:32
    7
    вот так жизнь может стоить как стоимость шнурка для колонок (~250р)
  • Накипело
    21.12.2016, 8:30:05
    10
    Хватит бухать!
  • Усинец
    21.12.2016, 8:37:10
    10
    Почему не пишите Ф.И.О этого урода , народ должен знать кто с ним рядом живет.
    • Петрович
      21.12.2016, 8:57:43
      -2
      Кто же тебе скажет, все это не разглашается в интересах следствия
      • ...
        21.12.2016, 9:03:27
        8
        Какого следствия, уже приговор вынесен.
  • Аноним
    21.12.2016, 9:04:25
    7
    А не проще расстрелять этого ур*да, чтобы он еще не убил кого-нибудь, после того как выйдет на свободу... Судя по всему терять ему уже нечего
  • Юля
    21.12.2016, 11:09:50
    1
    убийство
    ужасно
  • ...
    21.12.2016, 11:42:07
    0
    Какой-то подход избирательный, есть статьи, где полностью ФИО пишут, а тут нет. Странно!?
  • Красава
    21.12.2016, 12:00:18
    -3
    Если б кабель не забрал, не слышал бы, как прут его подругу.
    Я так понял, она, как хозяйка хаты тоже не сильно сопротивлялась гостям. Видимо не первый раз они в этой хате (дыре).
  • дед мороз
    21.12.2016, 12:04:36
    0
    все еще только начинается
    на носу праздники , веселье , музыка , танцы ......
    • ((((((
      21.12.2016, 15:10:40
      1
      19 лет....убийца..заблудшая душа.Ну как так то?????Как то страшно по улицам ходить стало....встретишь вот такого и чем то ему не понравишься ((((
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