Открытие городской елки перенесли на воскресенье

По многочисленным просьбам читателей нашего сайта открытие перенесли с пятницы на воскресенье.

фото из архива пресс-службы администрации усинской мэрии.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, открытие главной елки Усинска и Ледового городка состоится 25 декабря 2016 года в 14.00.

По просьбам усинцев торжественное мероприятие, которой состоится площади им. А.М.Босовой, перенесли на выходной день, связано это также с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, на площадь перед зданием бассейна ранее завезли ледяные блоки, большая часть из них смонтирована и вырезаны фигуры. В скором времени на этом месте будет сиять и переливаться сказочный городок. Также продолжается монтаж городской горки и новогодней лесной красавицы. Открытие городка ранее планировалось 23 декабря, однако на последнем организационном собрании было принято решение перенести его на ближайшие выходные.

(с) Усинск.Онлайн