Открытие городской елки перенесли на воскресенье

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, открытие главной елки Усинска и Ледового городка состоится 25 декабря 2016 года в 14.00.
По просьбам усинцев торжественное мероприятие, которой состоится площади им. А.М.Босовой, перенесли на выходной день, связано это также с неблагоприятными погодными условиями.
Напомним, на площадь перед зданием бассейна ранее завезли ледяные блоки, большая часть из них смонтирована и вырезаны фигуры. В скором времени на этом месте будет сиять и переливаться сказочный городок. Также продолжается монтаж городской горки и новогодней лесной красавицы. Открытие городка ранее планировалось 23 декабря, однако на последнем организационном собрании было принято решение перенести его на ближайшие выходные.
(с) Усинск.Онлайн
Не скромно
Хорошего всем настроения!
Спасибо им всем огромное!