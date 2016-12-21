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21.12.2016 10:08
Открытие городской елки перенесли на воскресенье
По многочисленным просьбам читателей нашего сайта открытие перенесли с пятницы на воскресенье.
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фото из архива пресс-службы администрации усинской мэрии.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, открытие главной елки Усинска и Ледового городка состоится 25 декабря 2016 года в 14.00.

По просьбам усинцев торжественное мероприятие, которой состоится площади им. А.М.Босовой, перенесли на выходной день, связано это также с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, на площадь перед зданием бассейна ранее завезли ледяные блоки, большая часть из них смонтирована и вырезаны фигуры. В скором времени на этом месте будет сиять и переливаться сказочный городок. Также продолжается монтаж городской горки и новогодней лесной красавицы. Открытие городка ранее планировалось 23 декабря, однако на последнем организационном собрании было принято решение перенести его на ближайшие выходные.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (9)

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  • ...
    21.12.2016, 10:14:12
    5
    Хорошо, что прислушались. И прогноз погоды оптимистичный на воскресенье.
  • Родитель
    21.12.2016, 10:14:31
    4
    Вот это правильно!
  • ***
    21.12.2016, 10:25:55
    2
    Семь пятниц на неделе: 01.12.2016 писали, что "Награждение состоится 24 декабря на открытии городской елки." Потом 23, теперь 25
  • Ягель
    21.12.2016, 10:58:02
    2
    По просьбам читателей именно вашего сайта))) АХХАХАХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХ
    Не скромно
    • так
      21.12.2016, 14:17:34
      1
      Как бы там ни было, а перенесли правильно и по погодным условиям, и по выходному дню. Чего придираться там, где можно без этого обойтись?
      Хорошего всем настроения!
  • Усиночка
    21.12.2016, 14:33:38
    0
    Фигуры из снега
    А какого числа будут оценивать скульптуры из снега?
  • мнение
    21.12.2016, 15:29:18
    -2
    Просто вовремя сделать всё не успевают, вот и прикрываются ТИПА ПО ВЕЛИКОЙ ПРОСЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ. А народ и рад...
    • ох
      21.12.2016, 16:35:45
      1
      не прилирайтесь, мнение, вы же там не трудились...
      На улице 40 градусов. Подумайте, как нашим скульпторам там работать, жалко было смотреть. Хорошо хоть доделают при более -менее нормальной погоде. Хоть бы не простыли, когда для нас старались.
      Спасибо им всем огромное!
  • усиночка
    21.12.2016, 16:53:20
    0
    Так какого числа будут оценивать? Кто знает.
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