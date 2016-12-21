<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

21.12.2016 13:39
Завтра в Усинске состоится внеочередная сессия Совета города
На последней в этом году сессии будет рассмотрено три вопроса.
abVJ3uJnklY-1.jpg

На заседании будет рассмотрено 3 вопроса. Одним из них будет вопрос о внесении изменений в Правила землепользования муниципалитета. Предполагается привести Положение в соответствие с действующим законодательством.

Ещё один вопрос - внесение изменений в Положение о муниципальной службе. Здесь также планируется привести нормативный акт в соответствие с принятыми недавно законами Республики Коми.

Третьим вопросом будет рассмотрено предложение о внесении изменений в Устав муниципалитета и вынесении их на общественные слушания.

Сессия состоится в 14.00 в малом зале Администрации.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (11)

Добавить комментарий
  • )))))
    21.12.2016, 14:18:46
    6
    Гапликова срочно сюда для разбора полётов ((((
    • ((((((
      21.12.2016, 15:47:55
      2
      Не до нас ему. Он лейлой арабские инвестиции ищет.
      • ))))))для (((((
        21.12.2016, 15:54:15
        2
        Если лейла -это имя?то женщина на корабле'быть беде))
        • 123
          21.12.2016, 16:28:41
          1
          это теперь спецпредставитель от республики, из М-1 пришедший

          комиинформ
          "Инвестиции Исламского фонда пообещал привлечь в экономику региона специальный представитель республики Джамал-Лейла Яндиев, кандидатура которого была сегодня утверждена парламентариями Коми" 23 ноября 2016 года
  • Петр
    21.12.2016, 14:22:08
    1
    Лоботрясы
    Парма встала-совет собирают,работяги блин
    • Апро
      21.12.2016, 14:47:28
      2
      Кислое от соленого отделяй. Ну и винигрет в твоей голове.
  • Избиратель
    21.12.2016, 14:55:23
    6
    Так может сразу рассмотреть вопрос о единовременной материальной помощи жителям Пармы и Усадора?
  • Изобретатель
    21.12.2016, 15:47:36
    8
    Они только могут рассмотреть вопрос о повышении тарифов ЖКУ для жителей Пармы и Усадора , больше толку от них нет .
    • димон
      21.12.2016, 17:00:31
      -4
      Тарифы рассматривает тарифный комитет. Наши депутаты к ним отношения не имеют.
      • ))))))
        21.12.2016, 21:29:06
        6
        А на ...фиг нужны такие депутаты ,если они ничего не могут???Да они просто не хотят...Установили бы свои тарифы и послали куда подальше тарифный комитет....Почему в Сибири за трешку платят 2 с копейками тысячи,а в Усинске за трешку почти 10 тысяч рублей?????Пешки подставные,а не депутаты!!!(((((((
      • Димону
        21.12.2016, 21:53:14
        2
        Ага, а кто тарифы для УК устанавливает? Кто голосует за тариф как главный собственник квартир в городе?
Последние комментарии
Последние объявления
   
 