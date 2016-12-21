Завтра в Усинске состоится внеочередная сессия Совета города

На последней в этом году сессии будет рассмотрено три вопроса.

На заседании будет рассмотрено 3 вопроса. Одним из них будет вопрос о внесении изменений в Правила землепользования муниципалитета. Предполагается привести Положение в соответствие с действующим законодательством.

Ещё один вопрос - внесение изменений в Положение о муниципальной службе. Здесь также планируется привести нормативный акт в соответствие с принятыми недавно законами Республики Коми.

Третьим вопросом будет рассмотрено предложение о внесении изменений в Устав муниципалитета и вынесении их на общественные слушания.

Сессия состоится в 14.00 в малом зале Администрации.

(с) Усинск.Онлайн