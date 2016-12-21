21.12.2016 13:39
Завтра в Усинске состоится внеочередная сессия Совета города
На последней в этом году сессии будет рассмотрено три вопроса.
На заседании будет рассмотрено 3 вопроса. Одним из них будет вопрос о внесении изменений в Правила землепользования муниципалитета. Предполагается привести Положение в соответствие с действующим законодательством.
Ещё один вопрос - внесение изменений в Положение о муниципальной службе. Здесь также планируется привести нормативный акт в соответствие с принятыми недавно законами Республики Коми.
Третьим вопросом будет рассмотрено предложение о внесении изменений в Устав муниципалитета и вынесении их на общественные слушания.
Сессия состоится в 14.00 в малом зале Администрации.
(с) Усинск.Онлайн
комиинформ
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