Команду «зажечь» огни на главной елке Усинска даст победитель конкурса новогодней открытки

В муниципальном конкурсе, организатором которого стало Управление образования администрации городского округа «Усинск», победили рисунки четырех дошколят:
Одношивкин Андрей, МАДОУ «ДС КВ№16»г.Усинска, 6 лет;
Лебедева Дарья, МБДОУ «ДС № 14» г. Усинска, 6 лет;
Сергеева Милана, МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска,4 года;
Молянова Кира, МАДОУ «ДС № 23» г. Усинск, 5 лет.
Все ребята приглашены на открытие Ледового городка на площади им.А.М.Босовой, где им вручат грамоты и подарки. Состоится событие 25 декабря в 14.00.
А победителю конкурса Андрею Одношивкину Дедушка Мороз доверит дать команду «зажечь» огни на главной елке города.
Также большой баннер с эскизом рисунка Андрея будет размещен на здании городского бассейна.
(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"
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