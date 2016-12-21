Команду «зажечь» огни на главной елке Усинска даст победитель конкурса новогодней открытки

Рисунки воспитанников детских садов Усинска стали основой новогодней открытки.

В муниципальном конкурсе, организатором которого стало Управление образования администрации городского округа «Усинск», победили рисунки четырех дошколят:

Одношивкин Андрей, МАДОУ «ДС КВ№16»г.Усинска, 6 лет;

Лебедева Дарья, МБДОУ «ДС № 14» г. Усинска, 6 лет;

Сергеева Милана, МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска,4 года;

Молянова Кира, МАДОУ «ДС № 23» г. Усинск, 5 лет.

Все ребята приглашены на открытие Ледового городка на площади им.А.М.Босовой, где им вручат грамоты и подарки. Состоится событие 25 декабря в 14.00.

А победителю конкурса Андрею Одношивкину Дедушка Мороз доверит дать команду «зажечь» огни на главной елке города.

Также большой баннер с эскизом рисунка Андрея будет размещен на здании городского бассейна.

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"