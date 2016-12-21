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21.12.2016 11:55
Команду «зажечь» огни на главной елке Усинска даст победитель конкурса новогодней открытки
Рисунки воспитанников детских садов Усинска стали основой новогодней открытки.
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В муниципальном конкурсе, организатором которого стало Управление образования администрации городского округа «Усинск», победили рисунки четырех дошколят:

Одношивкин Андрей, МАДОУ «ДС КВ№16»г.Усинска, 6 лет;

Лебедева Дарья, МБДОУ «ДС № 14» г. Усинска, 6 лет;

Сергеева Милана, МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска,4 года;

Молянова Кира, МАДОУ «ДС № 23» г. Усинск, 5 лет.

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Все ребята приглашены на открытие Ледового городка на площади им.А.М.Босовой, где им вручат грамоты и подарки. Состоится событие 25 декабря в 14.00.

А победителю конкурса Андрею Одношивкину Дедушка Мороз доверит дать команду «зажечь» огни на главной елке города.

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Также большой баннер с эскизом рисунка Андрея будет размещен на здании городского бассейна.

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"

Комментарии (7)

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  • так
    21.12.2016, 14:10:15
    3
    По - доброму насмешил счастливый ребятёнок на втором рисунке!!! Его тоже надо на баннер! Сколько ещё людей улыбнутся!!!
  • татьяна
    21.12.2016, 17:19:20
    1
    Андрюша умничка!!!!! Поздравляем!!!!!
  • Татьяна
    21.12.2016, 19:44:30
    1
    Милашка,наша гордость!!! Поздравляю, моя маленькая и любимая племяшка!!!
  • Яна
    21.12.2016, 19:48:37
    1
    Видела открытку победителя в живую, очень красивая!!! Молодец!!! Поздравляю!!!
  • Марина
    21.12.2016, 20:37:07
    3
    Очень нравится 3 открытка. Креативно! Умнички!!
  • Художник
    22.12.2016, 8:13:09
    0
    Последний рисунок явно не рукой ребенка написан.
  • Читатель
    22.12.2016, 12:20:01
    0
    Молодцы, детки! Рисунок с символом года, на мой взгляд, самый удачный. Я голосую за него.
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