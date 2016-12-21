Комар-нефтяник будет символизировать Усинск

В Сыктывкаре создается парк "Республика в миниатюре".
На Стефановской площади Сыктывкара со стороны Главпочтамта установили арт-объекты, символизирующие города Коми. На ледяные постаменты, например, поставили металлические скульптуры усинского комара-нефтяника, воркутинскую «67 параллель», интинскую водонапорную башню. Корреспондент портала ProGorod11.ru полюбовался на необычные арт-объекты.
Арт-объекты, символизирующие города республики, поставили на Стефановской площади Сыктывкара еще на прошлой неделе. Сыктывкарцы, прогуливающиеся по площади, уже могут полюбоваться на комара-нефтяника из Усинска, «67 параллель» из Воркуты, водонапорную башню из Инты. Яркими красками они заиграют после официального открытия - 23 декабря. Тогда их со всех сторон подсветят огни новогодней иллюминации.
Как рассказал начальник Управления культуры столичной мэрии Олег Елфимов на последней общегородской планерке, после закрытия ледового городка арт-объекты планируют перенести в определенное место для создания парка «Республика в миниатюре» к 100-летию Республики Коми».
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на выходе - комар..... ну значит комар)..... хорошо что не бомж с томлуна))
Это вы молодежь свеженькие ничего не помните.
Стелла Усинска- это и есть символ города!!!!
Пусть все видят какие у нас комарики летают..
а сейчас что? ЧП в Парме... у всех истерика - ищем крайнего, чуть что - во всем виноваты вахтовики,.... город закрыть - только мы тут, наша нефть и все деньги..... и т.д.
очень хорошо все на этом сайте видно.
По поводу истерики и резких высказываний согласен, по делу надо.
Но однако позвольте 21-й век на дворе, город Усинск построен. Мы самые сильные, самые умные. У нас лучшее вооружение, ракеты самолеты.
А трубу в Парме денег не хватает проложить и утеплить. Денег обслуживать генератор нету (первое отключение электричества и все примерзли).
Нефть перерабатывать сами не можем, продаем. И своим продаем по драконовским ценам бензин и дизельное топливо (нашим салом нас же по мусалам). Недра то принадлежат народу, я понимаю зарплаты, расходы на добычу (оборудование), но откуда все остальное с потолка.
А потом удивляемся ценам в магазинах, потому как горючка с долларом тянет цены на перевозки вверх ( опять нас нашим салом, нас по морде).
на счет "самые сильные и умные....еще и великие")))) - это нас так по телику подбадривают))
... но в любом случае не нужно все шишки на нашу администрацию.... ( не хочу их защищать, конечно, можно и поэффективней работать......но так получается))
А после когда будешь лечить отмороженный геморрой, простатит, и радикулит (это часть входит в зарплату нефтяника), тебе посочувствует да же Айболит.
А когда бабулька в коридоре, мне это в лицо в коридоре начала говорить, я не выдержал и высказался чтоб приезжала в Усинск, подарю тебе лопату будешь деньги загре****. После чего её пыл несколько па утих. Бабулька вроде адекватная попалась, после паузы в дискуссию перешла. Так я ей объяснил, про то кто что гребет, а кто ветер нюхает, вроде бы дошло.
А поводу нефтяника, с позой подайте нищему, с пред идущими высказываниями я согласен я согласен, памятник неудачный, лучше бы Усинский факел комсомольской стройки молодежи взяли за символ.
Не было бы обидно и двусмысленно, всем понятно чем город зарабатывает свой хлеб. Подчеркиваю зарабатывает, а не ворует и гребет лопатой, потому как обслуживать нефтедобычу простому люду, нелегкий труд!