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21.12.2016 17:37
Комар-нефтяник будет символизировать Усинск

В Сыктывкаре создается парк "Республика в миниатюре".

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На Стефановской площади Сыктывкара со стороны Главпочтамта установили арт-объекты, символизирующие города Коми. На ледяные постаменты, например, поставили металлические скульптуры усинского комара-нефтяника, воркутинскую «67 параллель», интинскую водонапорную башню. Корреспондент портала ProGorod11.ru полюбовался на необычные арт-объекты.

Арт-объекты, символизирующие города республики, поставили на Стефановской площади Сыктывкара еще на прошлой неделе. Сыктывкарцы, прогуливающиеся по площади, уже могут полюбоваться на комара-нефтяника из Усинска, «67 параллель» из Воркуты, водонапорную башню из Инты. Яркими красками они заиграют после официального открытия - 23 декабря. Тогда их со всех сторон подсветят огни новогодней иллюминации.

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Как рассказал начальник Управления культуры столичной мэрии Олег Елфимов на последней общегородской планерке, после закрытия ледового городка арт-объекты планируют перенести в определенное место для создания парка «Республика в миниатюре» к 100-летию Республики Коми».

Комментарии (21)

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  • Отправьте
    21.12.2016, 17:46:42
    15
    Этого позорного нефтяника с протянутой рукой в Сыктывкар
  • Усинец
    21.12.2016, 18:32:11
    6
    Вот оно как
    Действительно комар видимо самый достойный. Усинску что гордиться нечем? Грустно как то........
    • )))))
      21.12.2016, 19:39:18
      5
      Берите комарика ,а с ним и мошек со слепнями ...мы только -за!!!


      .
  • кон
    21.12.2016, 18:45:02
    40
    Наш ФАКЕЛ единственный знак !
    Всесоюзная ударная стройка Усинск ! Так появилась стелла в виде факела она стоит на въезде в город она является для всех коренных усинцев единственным символом города. Всё остальное для меня навязанное временьщиками не знающие историю города.
    • lol
      21.12.2016, 18:53:11
      0
      плюсую..... но с тех пор много воды утекло, сейчас от того времени уже ничего не осталось.
      на выходе - комар..... ну значит комар)..... хорошо что не бомж с томлуна))
      • кон
        21.12.2016, 18:57:32
        8
        История вечна
        У кого нет истории у того нет будущего! Михаил Ломоносов
      • Северный
        21.12.2016, 19:00:18
        17
        Почему вы так думаете, что ничего не осталось? А весь город с какого периода, а люди живут в Усинске с 1969 года!
        Это вы молодежь свеженькие ничего не помните.
        Стелла Усинска- это и есть символ города!!!!
        • так
          21.12.2016, 20:49:22
          -3
          Никто туда символы городов не собирает, символы должны остаться в городе. Нужно просто что-либо от города.
          Пусть все видят какие у нас комарики летают..
        • lol
          22.12.2016, 0:07:58
          0
          потому, что я хорошо помню людей в начале 80-х, как жили и работали, в каких условиях и с какими настроениями..... и какие были ценности.
          а сейчас что? ЧП в Парме... у всех истерика - ищем крайнего, чуть что - во всем виноваты вахтовики,.... город закрыть - только мы тут, наша нефть и все деньги..... и т.д.
          очень хорошо все на этом сайте видно.
          • Владислав
            22.12.2016, 7:06:21
            4
            lol..потому, что я хорошо помню людей в начале 80-х
            Согласен за 80-е. Человек человеку друг был. Отставшего в колонне автомобилей не бросили бы замерзать. Отношение было проще и добрее. Но и здоровье, сколько людей угробило здесь за эту трубу , это кто нибудь помнит?
            По поводу истерики и резких высказываний согласен, по делу надо.
            Но однако позвольте 21-й век на дворе, город Усинск построен. Мы самые сильные, самые умные. У нас лучшее вооружение, ракеты самолеты.
            А трубу в Парме денег не хватает проложить и утеплить. Денег обслуживать генератор нету (первое отключение электричества и все примерзли).
            Нефть перерабатывать сами не можем, продаем. И своим продаем по драконовским ценам бензин и дизельное топливо (нашим салом нас же по мусалам). Недра то принадлежат народу, я понимаю зарплаты, расходы на добычу (оборудование), но откуда все остальное с потолка.
            А потом удивляемся ценам в магазинах, потому как горючка с долларом тянет цены на перевозки вверх ( опять нас нашим салом, нас по морде).
            • lol
              22.12.2016, 10:51:28
              0
              правильно все.... но то, что относится, со всех сторон, к нефти и где деньги.... эти вопросы, скорее всего к Москве, тут явно ничего не решают.
              на счет "самые сильные и умные....еще и великие")))) - это нас так по телику подбадривают))
              ... но в любом случае не нужно все шишки на нашу администрацию.... ( не хочу их защищать, конечно, можно и поэффективней работать......но так получается))
              • lol
                22.12.2016, 10:52:49
                0
                потому..... комар-так комар.)
  • ОБЫВАТЕЛЬ
    21.12.2016, 19:37:05
    -2
    ЧЕМ ВАМ НЕ УГОДИЛ "ПЕНСИОНЕР - НЕФТЯНИК" С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ? НЕ ВЫСТРАИВАТЬ ЖЕ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ НЕФТЯНИКОВ В РЯД?ТАМ ХОТЬ ГОЛУБИ "ПОДКЛАДЫВАЮТ".А ТЕ КТО ЖИЗНЬ ВЛОЖИЛ В СОЗДАНИЕ ГОРОДА - НИЧЕГО НЕ ЗАСЛУЖИЛИ.
  • Р
    21.12.2016, 19:59:23
    1
    Действительно,обычный нефтяник скоро и ноги протянет
    • ох
      21.12.2016, 20:53:56
      -7
      Расплакались бедные нефтяники, чего тогда обслуживающим вас работникам рыдать по вашей зарплате? Платочек слезки утереть принести? Никто ещё с голода не умер, на водку даже хватает.
      • Владислав
        22.12.2016, 6:34:44
        1
        ОХ.. Расплакались бедные нефтяники
        Приезжай на скважину в -40. Я посмотрю как ты будешь плакать пропитанный в солидоле и мазуте с ключами на ветру. Тебе дед мороз по сочувствует.
        А после когда будешь лечить отмороженный геморрой, простатит, и радикулит (это часть входит в зарплату нефтяника), тебе посочувствует да же Айболит.
  • ххх
    21.12.2016, 20:43:08
    0
    А мне комар нравится, прикольный такой. Давно мимо не проходила, одели хоть его, а то поди замерз.
  • Владислав
    22.12.2016, 6:19:19
    4
    Комар символ паразита.
    Конечно символ кровососа и паразита, для Усинска самое то. Достойный символ города Усинска. Приезжал я как то в Сыктывкар в центр диагностики. Так вот там как услышат что с Усинска трясут тебя как липку, потому что ты паразит, нашу нефть качаешь, вы там деньги лопатой гребете. И это не частный случай, так думает множество людей города в Сыктывкара, но о таком не говорят в слух.

    А когда бабулька в коридоре, мне это в лицо в коридоре начала говорить, я не выдержал и высказался чтоб приезжала в Усинск, подарю тебе лопату будешь деньги загре****. После чего её пыл несколько па утих. Бабулька вроде адекватная попалась, после паузы в дискуссию перешла. Так я ей объяснил, про то кто что гребет, а кто ветер нюхает, вроде бы дошло.
    А поводу нефтяника, с позой подайте нищему, с пред идущими высказываниями я согласен я согласен, памятник неудачный, лучше бы Усинский факел комсомольской стройки молодежи взяли за символ.
    Не было бы обидно и двусмысленно, всем понятно чем город зарабатывает свой хлеб. Подчеркиваю зарабатывает, а не ворует и гребет лопатой, потому как обслуживать нефтедобычу простому люду, нелегкий труд!
  • я
    22.12.2016, 9:51:08
    3
    я вообще не понимаю как может быть ГНУС символом города! Как себя ж надо не уважать!
  • Rus
    22.12.2016, 10:34:37
    6
    Север уже не тот
    Ехал по зимнику 19 декабря в сторону Ухты , - 39 местами было - 41, колесо спустило от холода , быстро накачал компрессором и все в порядке, но как то неожиданно проезжали машины и никто не остановился спросить, может нужна помощь?! Не знаю, может люди боятся чего-то, честно не смог бы проехать мимо особенно на зимнике.
    • )))) рус-у
      22.12.2016, 10:49:04
      5
      А вы знаете-не бывает плохих северов,городов,сёл,а бывают просто плохие люди!!!
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