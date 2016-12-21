Комар-нефтяник будет символизировать Усинск

В Сыктывкаре создается парк "Республика в миниатюре".

На Стефановской площади Сыктывкара со стороны Главпочтамта установили арт-объекты, символизирующие города Коми. На ледяные постаменты, например, поставили металлические скульптуры усинского комара-нефтяника, воркутинскую «67 параллель», интинскую водонапорную башню. Корреспондент портала ProGorod11.ru полюбовался на необычные арт-объекты.

Арт-объекты, символизирующие города республики, поставили на Стефановской площади Сыктывкара еще на прошлой неделе. Сыктывкарцы, прогуливающиеся по площади, уже могут полюбоваться на комара-нефтяника из Усинска, «67 параллель» из Воркуты, водонапорную башню из Инты. Яркими красками они заиграют после официального открытия - 23 декабря. Тогда их со всех сторон подсветят огни новогодней иллюминации.

Как рассказал начальник Управления культуры столичной мэрии Олег Елфимов на последней общегородской планерке, после закрытия ледового городка арт-объекты планируют перенести в определенное место для создания парка «Республика в миниатюре» к 100-летию Республики Коми».