В продукции «Птицефабрики Зеленецкой» нашли сальмонеллу и патогенные микроорганизмы

При лабораторном исследовании образцов готовой продукции отобранных в цехе глубокой переработки мяса птицы, а также в магазинах собственной торговой сети, были выявлены несоответствия образцов мясной и птице продукции требованиям технических регламентов.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми при проведении плановой проверки в отношении ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в сентябре 2016 года были выявлены многочисленные нарушения санитарно – эпидемиологических требований и требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Были выявлены несоответствия на вырабатываемую продукцию:

полуфабрикат в тесте замороженный из мяса цыплят бройлеров: пельмени «Домашние» - не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, выявлены бактерии группы кишечных палочек, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;

паштет куриный «Особый» не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям,

«Мясо птицы в желе» охлажденное по содержанию сульфитредуцирующих клостридий не соответствовало гигиеническим требованиям;

изделие ветчинное вареное из свинины «Ветчина Деликатесная не соответствовало установленным требования по микробиологическим показателям;

продукт копчено-вареный из свинины «Шинка Праздничная» не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям, выявлены бактерии группы кишечных палочек;

полуфабрикат в тесте, замороженный, из мяса цыплят-бройлеров пельмени «Золотой петушок» - не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, выявлены патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;

окорок «Тироль» копчено-вареный охлажденный в вакууме - не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям.

В ряде предприятий торговли ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» не осуществлялся контроль за своевременным осуществлением текущего ремонта.

Специалисты Управления зафиксировали и ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению: установлены факты использования зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами. Исследованные образцы холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения не соответствовали установленным гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям (по содержанию перманганатной окисляемости, мутности, содержанию марганца).

В ряде случаев не обеспечивалось должным образом прохождение периодических медицинских осмотров работниками и необходимой гигиенической подготовки и аттестации.

Были выявлены нарушения требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» - для женщин не в полном объеме предоставлены рабочие места с допустимыми условиями труда, значительное количество женщин, занято в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

Всего по результатам проведенной проверки было вынесено 19 постановлений о привлечении к административной ответственности юридического лица ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и его должностных лиц по статьям 6.3, 6.4., 6.5., 6.6.,ст. 8.2., ч. 2 ст. 8.42, ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 317 000 рублей.

Постановления вступили в законную силу. ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» внесены предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.