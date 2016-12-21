В продукции «Птицефабрики Зеленецкой» нашли сальмонеллу и патогенные микроорганизмы

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми при проведении плановой проверки в отношении ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в сентябре 2016 года были выявлены многочисленные нарушения санитарно – эпидемиологических требований и требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Были выявлены несоответствия на вырабатываемую продукцию:
- полуфабрикат в тесте замороженный из мяса цыплят бройлеров: пельмени «Домашние» - не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, выявлены бактерии группы кишечных палочек, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;
- паштет куриный «Особый» не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям,
- «Мясо птицы в желе» охлажденное по содержанию сульфитредуцирующих клостридий не соответствовало гигиеническим требованиям;
- изделие ветчинное вареное из свинины «Ветчина Деликатесная не соответствовало установленным требования по микробиологическим показателям;
- продукт копчено-вареный из свинины «Шинка Праздничная» не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям, выявлены бактерии группы кишечных палочек;
- полуфабрикат в тесте, замороженный, из мяса цыплят-бройлеров пельмени «Золотой петушок» - не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, выявлены патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;
- окорок «Тироль» копчено-вареный охлажденный в вакууме - не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям.
В ряде предприятий торговли ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» не осуществлялся контроль за своевременным осуществлением текущего ремонта.
Специалисты Управления зафиксировали и ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению: установлены факты использования зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами. Исследованные образцы холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения не соответствовали установленным гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям (по содержанию перманганатной окисляемости, мутности, содержанию марганца).
В ряде случаев не обеспечивалось должным образом прохождение периодических медицинских осмотров работниками и необходимой гигиенической подготовки и аттестации.
Были выявлены нарушения требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» - для женщин не в полном объеме предоставлены рабочие места с допустимыми условиями труда, значительное количество женщин, занято в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
Всего по результатам проведенной проверки было вынесено 19 постановлений о привлечении к административной ответственности юридического лица ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и его должностных лиц по статьям 6.3, 6.4., 6.5., 6.6.,ст. 8.2., ч. 2 ст. 8.42, ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 317 000 рублей.
Постановления вступили в законную силу. ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» внесены предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.
Свинину брал там весной, вроде была ок. Сейчас хз. Обычно беру "малое филе", его раньше кошка сырым требовала, сейчас один раз - потом только в вареном виде.
Хорошо я там ни чего не покупала