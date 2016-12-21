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21.12.2016 22:39
В продукции «Птицефабрики Зеленецкой» нашли сальмонеллу и патогенные микроорганизмы
При лабораторном исследовании образцов готовой продукции отобранных в цехе глубокой переработки мяса птицы, а также в магазинах собственной торговой сети, были выявлены несоответствия образцов мясной и птице продукции требованиям технических регламентов.
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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми при проведении плановой проверки в отношении ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в сентябре 2016 года были выявлены многочисленные нарушения санитарно – эпидемиологических требований и требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Были выявлены несоответствия на вырабатываемую продукцию:

  • полуфабрикат в тесте замороженный из мяса цыплят бройлеров: пельмени «Домашние» - не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, выявлены бактерии группы кишечных палочек, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;
  • паштет куриный «Особый» не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям,
  • «Мясо птицы в желе» охлажденное по содержанию сульфитредуцирующих клостридий не соответствовало гигиеническим требованиям;
  • изделие ветчинное вареное из свинины «Ветчина Деликатесная не соответствовало установленным требования по микробиологическим показателям;
  • продукт копчено-вареный из свинины «Шинка Праздничная» не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям, выявлены бактерии группы кишечных палочек;
  • полуфабрикат в тесте, замороженный, из мяса цыплят-бройлеров пельмени «Золотой петушок» - не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, выявлены патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;
  • окорок «Тироль» копчено-вареный охлажденный в вакууме - не соответствовал установленным требования по микробиологическим показателям.

В ряде предприятий торговли ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» не осуществлялся контроль за своевременным осуществлением текущего ремонта.

Специалисты Управления зафиксировали и ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению: установлены факты использования зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами. Исследованные образцы холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения не соответствовали установленным гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям (по содержанию перманганатной окисляемости, мутности, содержанию марганца).

В ряде случаев не обеспечивалось должным образом прохождение периодических медицинских осмотров работниками и необходимой гигиенической подготовки и аттестации.

Были выявлены нарушения требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» - для женщин не в полном объеме предоставлены рабочие места с допустимыми условиями труда, значительное количество женщин, занято в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

Всего по результатам проведенной проверки было вынесено 19 постановлений о привлечении к административной ответственности юридического лица ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и его должностных лиц по статьям 6.3, 6.4., 6.5., 6.6.,ст. 8.2., ч. 2 ст. 8.42, ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 317 000 рублей.

Постановления вступили в законную силу. ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» внесены предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.

Комментарии (25)

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  • Усинец
    21.12.2016, 22:54:41
    16
    Своевременно!
    Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми при проведении плановой проверки в отношении ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в сентябре 2016 года были выявлены многочисленные нарушения
  • cvc
    21.12.2016, 22:59:23
    3
    Это же выбирай наше
    • ))))))Я уже ооочень
      21.12.2016, 23:18:45
      11
      давно в этот магазин. Продукция ужасного качества,свинина мыльная (((((Жуткая аллергия у домашних питомцев (со слов вет.врача) ((((после куриного мяса. Твою девизию))))...производители херовы...расстрелять
      • ))))))
        21.12.2016, 23:19:39
        5
        блин..
        слово пропустила:не хожу
      • Ия
        22.12.2016, 11:50:28
        2
        точно
        У моей псины 2 раза был отек Квинке от их продукции. Но человеческий организм, судя по всему, менее чувствительный. Докатились...
      • Rio
        22.12.2016, 14:49:05
        1
        Куриное мясо ЛЮБОГО производителя очень аллергенно.
        Свинину брал там весной, вроде была ок. Сейчас хз. Обычно беру "малое филе", его раньше кошка сырым требовала, сейчас один раз - потом только в вареном виде.
  • ***
    21.12.2016, 23:31:27
    0
    мой кот даже не стал есть куриные шейки и лапки-это самый лучший показатель того, что продукция некачественная. В Сыктывкаре многие давно уже отказались от покупки продукции данного производителя- слишком много аллергии, особенно у детей. а в Усинске- все улетает на ура(
    • Гыга
      22.12.2016, 2:06:04
      7
      А в Усинске есть выбор?
  • Димон
    21.12.2016, 23:36:12
    16
    Ой, что то кажется мне, что Выселковские куры из Краснодарского края скоро будут вкуснее. Там тоже однажды вдруг куры птичьим гриппом заболели, а свиньи африканской чумой, лишь Выселковские выстояли, хозяин их тогда губернатором Кубани был.
    • День рождения
      22.12.2016, 10:59:08
      4
      Ну, тут я с Вами согласен. Сразу задумался о двух вещах: не попытка ли это щёлкнуть по носу дружкам Гайзер? А все ли производители такие чистые и без греха? Вот помню в далёкие 90-е ооо Мираж осмелился открыть мини перкарню на против хлебозавода. Так сэс там такие бактерии нашла, что встречаются только в учебниках по микробиологии... Решить этот конфликт помог жирный яствами стол, где и признались, что заказчикам был хлебзавод.
      • Ыть
        22.12.2016, 12:26:26
        0
        А тогда уже Безрук там был хозяином или ещё нет?
        • день рождения
          22.12.2016, 14:25:32
          0
          Тогда ещё нет.
  • Ливингстон
    22.12.2016, 0:24:28
    6
    Маркетинг хреновый, в магазин не хочется заходить, мож место дурное
  • Вишня
    22.12.2016, 1:46:38
    1
    Все бежали в этот магазин, а вот что...
    Хорошо я там ни чего не покупала
  • Салупоголовик
    22.12.2016, 2:07:55
    22
    Судя по комментариям там никто ничего не покупает. А в очередях в том Зеленецком магазине кто стоит, там же не протолкнуться. Куры гриль разбирают только шум стоит.
    • Иванов
      22.12.2016, 8:33:15
      0
      поэтому и разбирают (кур) ... они ж простерилизованны (200 гр. С) .... а ваще летом практически все в Усинск доезжает подпорченным ...
  • я
    22.12.2016, 6:24:16
    8
    не удивили! во всех магазинах россии такая продукция
  • Вася
    22.12.2016, 8:06:27
    8
    претензии к бандитской власти
  • 112233
    22.12.2016, 10:57:55
    6
    Спонсор новости "Провиант" Где у нас в России все сделано по нормам? Посмотрите ревизорро. Просто кто-то хочет отжать бизнес Гайзера, пока против него идет следствие.
  • Кук
    22.12.2016, 11:17:22
    8
    реально на заказуху смахивает... и вообще-то сейчас Декабрь ...почему в сентябре об этом нигде не писали и не говорили?
    • ))))) Кук-у
      22.12.2016, 11:23:51
      5
      Может и заказ,но продукция реально была нормальной первые месяцы после открытия.А затем что то пошло не так!!!!!Мясо курицы при варке ,как вата.Беру сейчас куриную продукцию старооскольскую,более или менее...А так,уж лучше рыба,типа пикши,чем такая гадость,в виде курей сомнительного качества!!!
    • куку
      22.12.2016, 12:22:59
      1
      Писали, только прошло как сплетня, никто внимания не обратил...
  • Ужас
    22.12.2016, 14:37:44
    0
    А этот Зеленецкий магазин разве для животных.а то мы с их продукции кушатьдля семьи готовили?????????
    • ужас
      22.12.2016, 15:16:39
      -1
      Так в том то и дело,что теперь только для людей:животные от их продукции все исчесались и шерсть клочьями вылазит))))
  • Rio
    22.12.2016, 14:58:05
    0
    Хотелось бы непредвзятого лабораторного анализа с контрольных закупок в Усинске. И Зеленецкой фабрики, и прочих продаваемых. Желательно раз в месяц. Реально не знаешь, где нарвёшься.
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