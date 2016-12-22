Продажу алкоголя авиапассажирам легализуют

Продажа алкогольных напитков на борту самолетов может быть легализована в скором времени. Разработка соответствующего федерального закона была поручена Росалкогольрегулированию.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Документ значительно облегчит авиакомпаниям торговлю спиртным на борту самолетов, пишут Известия.

По информации «Известий», в конце ноября состоялось заседание рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке под руководством замминистра Минэкономразвития Олега Фомичева. На нем в том числе был заслушан доклад замдиректора подразделения правового обеспечения группы компаний S7 Михаила Астафьева. Как следует из протокола мероприятия (есть в распоряжении «Известий»), представитель авиакомпании говорил «о проблемах, связанных с розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг пассажирских перевозок воздушным транспортом, в действующем регулировании».

Как рассказали «Известиям» участники встречи, представитель авиакомпании сообщил, что существующее законодательство нечетко регламентирует угощение пассажиров бизнес-класса алкоголем, который входит в стоимость билета. При этом на борту не происходит процесса купли-продажи как такового: через кассовый аппарат угощение спиртным не проходит. В связи с этим в S7 опасаются штрафов после возможных проверок надзорной службы.

В S7 «Известиям» пояснили, что сейчас в законодательстве отсутствуют нормы о реализации алкоголя на борту самолета, что может в будущем вызвать проблемы. Между тем компания настаивает на их появлении. Об этом сказала PR-директор компании Ирина Колесник.

Она подчеркнула, что юристы S7 считают, что «предоставление алкоголя на борту в составе рационов бортового питания не должно подлежать лицензированию». Под лицензирование должна подпадать лишь деятельность центров бортового питания в аэропорту, которые занимаются комплектацией рационов питания и передают их на борт воздушного судна, именно эти центры выступают организациями общественного питания.

— Сам процесс предоставления алкоголя на борту воздушного судна является услугой общественного питания пассажиров, — сказала Ирина Колесник.

В протоколе по итогам заседания рабочей группы в Минэкономразвития говорится, что федеральный законопроект, который снимет существующие сложности, заявленные авиаперевозчиком, будет разработан Росалкогольрегулированием. Документ запланировано рассмотреть на очередном заседании рабочей группы. В РАР «Известиям» сказали, что в настоящее время идет проработка вопросов розничной продажи алкогольной продукции на борту воздушных судов.

Напомним, в соответствии с п. 2 ст. 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» авиаперевозчики имеют право заниматься розничной торговлей алкоголем на борту самолетов.

По словам управляющего партнера компании «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимира Старинского, торговля алкоголем разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля этилового спирта в реализуемых напитках не превышает 16,5%. В противном случае компании обязаны в общем порядке получать лицензию на каждое воздушное судно, на борту которого организована продажа спиртного. Помимо этого, алкоголь должен проходить учет в системе ЕГАИС (для системы общепита ЕГАИС начала действовать с начала 2016 года).

Наказание за реализацию алкоголя без ЕГАИС или без кассы закреплено в ст. 14.19 КоАП «Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За нарушение предусмотрен штраф, который для должностных лиц составляет до 15 тыс. рублей, а для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

По словам Владимира Старинского, сейчас авиакомпании рискуют, включая алкоголь в стоимость билета.

— Как показывает практика, суды рассматривают предоставление алкоголя в качестве бонуса или дополнительной услуги как фактическое нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции, — сказал эксперт, добавив, что в настоящее время включение спиртного в стоимость билета не рассматривается в качестве нарушения ст. 14.16 КоАП, однако в свете последних тенденций в судебной практике возникновение подобных претензий весьма возможно.

С ним не согласен член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Он отметил, что предприятия общепита обязаны учитывать в ЕГАИС купленный у оптовиков алкоголь, а далее они могут разливать его по своему усмотрению — никакого нарушения и сокрытия объемов при этом не происходит. Эксперт считает, что авиаперевозчик не делает ничего незаконного, когда просто предлагает алкоголь на борту в виде бонуса. В качестве примера он приводит акции торговых сетей, в рамках которых три бутылки слабоалкогольных напитков продают по цене двух.

Компании «Аэрофлот», «ЮТейр» и «Россия» комментариев не предоставили.