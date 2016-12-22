В Кадастровой палате по Республике Коми можно получить сведения из реестра прав

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми ежемесячно обрабатывается более трех тысяч запросов на получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

За 11 месяцев 2016 года филиалом подготовлено более 39 тысяч выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по запросам о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Напомним, что в связи с прекращением выдачи свидетельств о государственной регистрации права собственности с 15 июля 2016 года государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно действующему законодательству, исключительно запись о государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним является единственным подтверждением существования зарегистрированного права.

В выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей общедоступные сведения об объекте недвижимости, заявители могут узнать информацию о собственниках квартиры, какое количество собственников владеет объектом недвижимости и когда было зарегистрировано право собственности. В выписке из реестра прав есть информация о том, имеется ли залог третьих лиц на объект недвижимости, например залог банка, при покупке квартиры в ипотеку, а также указывается наличие ареста, если таковой имеется, кем и когда он был наложен.

Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним граждане могут заказать в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми.

Справки о содержании правоустанавливающих документов, копии договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, а также копии иных документов, помещенных в дела правоустанавливающих документов, по-прежнему выдает Управление Росреестра по Республике Коми.

Для получения выписки из реестра прав понадобятся следующие документы: паспорт гражданина РФ, запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, платежный документ о внесении платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимо имущество и сделок с ним, представителям юридических лиц дополнительно потребуется доверенность.

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним выдается заявителю в том случае, если права на объект недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявителю будет выдано Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений.

Сведения по запросу на выдачу сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним предоставляются в течение пяти рабочих дней со дня получения органом запроса. Исключение составляет запрос правообладателя о предоставлении ему информации о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который он имеет права, - такой ответ предоставляется в течение семи рабочих дней с даты получения такого запроса.