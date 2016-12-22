Сергей Гапликов об инвестициях: «Деньги не пахнут»

В начале заседания Сергей Гапликов проинформировал присутствующих о проводимой работе по привлечению инвестиций в Коми. Он сообщил, что сейчас активно ведется поиск инвестиционных ресурсов, особенно для расширения собственной налоговой базы, учитывая нынешнюю ресурсную экономику республики. По его словам, одна из основных задач - это вопросы переработки и добавления стоимости продукции.
Далее Сергей Гапликов рассказал о своей встрече с послами ближневосточных стран, которая состоялась 19 декабря в Москве по приглашению председателя Духовного управления мусульман, председателя Совета муфтиев России Шейха Равиля Гайнутдина.
- Я могу сказать, что разговор был достаточно предметный, связанный с большим интересом в первую очередь в закупках той продукции, которая производится на территории региона. Сейчас в большей степени эти государства работают через европейских посредников, имеющих дополнительную маржу, которая могла бы оставаться в регионе и увеличивать доходы республиканского бюджета, - рассказал глава Коми.
Он сообщил, что презентовал участникам встречи возможности и направления совместной работы, решения вопросов по увеличению загрузки и объемов уже действующих предприятий и созданию в Коми новых перерабатывающих производств.
- Хотел бы сразу напомнить очень древнюю римскую пословицу. Уважаемые коллеги, деньги не пахнут. И откуда придут инвестиции, это только заслуга нашей совместной работы. Учитывая, что восток - дело тонкое, требуется особый подход в этой части, касающийся осторожного изучения всех необходимых моментов, - добавил Сергей Гапликов.
По его словам, сегодня многие регионы претендуют на деньги нефтяных государств, поэтому дополнительное преимущество даст умелое взаимодействие с инвестиционными фондами, пишет БНК.
Слова, приписываемые императору Веспасиану, якобы произнесенные им после получения денег от налога на общественные уборные Рима и обращённые к его сыну Титу, который выразил неудовольствие по этому поводу.
В произведении Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати Цезарей», откуда берёт начало выражение, ситуация описывается так:
Тит упрекал отца, что и нужники он обложил налогом; тот взял монету из первой прибыли, поднёс к его носу и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи», — сказал Веспасиан.
— Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Веспасиан. 23.3. (пер. М.Л. Гаспарова)
Выражение «Деньги не пахнут», основанное на этом эпизоде, стало поговоркой позже , указывающей на не вполне чистый источник доходов.