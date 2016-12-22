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22.12.2016 16:51
Сергей Гапликов об инвестициях: «Деньги не пахнут»
Сегодня на заседании правительства республики глава Коми Сергей Гапликов прокомментировал свою встречу с послами ближневосточных стран, на которой он презентовал им инвестиционные возможности региона. Губернатор сообщил о «достаточно предметном разговоре», не указав конкретных деталей, но напомнив известную пословицу о том, что деньги не пахнут.
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Фото Николая Антоновского

В начале заседания Сергей Гапликов проинформировал присутствующих о проводимой работе по привлечению инвестиций в Коми. Он сообщил, что сейчас активно ведется поиск инвестиционных ресурсов, особенно для расширения собственной налоговой базы, учитывая нынешнюю ресурсную экономику республики. По его словам, одна из основных задач - это вопросы переработки и добавления стоимости продукции.

Далее Сергей Гапликов рассказал о своей встрече с послами ближневосточных стран, которая состоялась 19 декабря в Москве по приглашению председателя Духовного управления мусульман, председателя Совета муфтиев России Шейха Равиля Гайнутдина.

- Я могу сказать, что разговор был достаточно предметный, связанный с большим интересом в первую очередь в закупках той продукции, которая производится на территории региона. Сейчас в большей степени эти государства работают через европейских посредников, имеющих дополнительную маржу, которая могла бы оставаться в регионе и увеличивать доходы республиканского бюджета, - рассказал глава Коми.

Он сообщил, что презентовал участникам встречи возможности и направления совместной работы, решения вопросов по увеличению загрузки и объемов уже действующих предприятий и созданию в Коми новых перерабатывающих производств.

- Хотел бы сразу напомнить очень древнюю римскую пословицу. Уважаемые коллеги, деньги не пахнут. И откуда придут инвестиции, это только заслуга нашей совместной работы. Учитывая, что восток - дело тонкое, требуется особый подход в этой части, касающийся осторожного изучения всех необходимых моментов, - добавил Сергей Гапликов.

По его словам, сегодня многие регионы претендуют на деньги нефтяных государств, поэтому дополнительное преимущество даст умелое взаимодействие с инвестиционными фондами, пишет БНК.

Комментарии (7)

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  • Александр
    22.12.2016, 17:04:43
    7
    Нефтяной регион нефтяного государства претендует на деньги другого нефтяного государства
    • lol
      22.12.2016, 17:31:00
      2
      )) да-да.... только я бы поправил- "....нуждается в деньгах другого нефтяного гос-ва"
  • Совесть
    22.12.2016, 17:22:36
    9
    Деньги- пахнут..!!! И ещё,как- пахнут..!!!!!!
  • Ололоша
    22.12.2016, 17:32:47
    4
    Серега ты где был так долго, родной ты наш.
  • 12
    22.12.2016, 18:15:01
    1
    Серёга стукни по бубенчику
  • Википедия
    22.12.2016, 20:53:09
    3
    Деньги не пахнут.
    Слова, приписываемые императору Веспасиану, якобы произнесенные им после получения денег от налога на общественные уборные Рима и обращённые к его сыну Титу, который выразил неудовольствие по этому поводу.

    В произведении Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати Цезарей», откуда берёт начало выражение, ситуация описывается так:

    Тит упрекал отца, что и нужники он обложил налогом; тот взял монету из первой прибыли, поднёс к его носу и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи», — сказал Веспасиан.

    — Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Веспасиан. 23.3. (пер. М.Л. Гаспарова)
    Выражение «Деньги не пахнут», основанное на этом эпизоде, стало поговоркой позже , указывающей на не вполне чистый источник доходов.
  • Обыватель
    22.12.2016, 21:27:02
    2
    Пришлось немного призадуматься...а что в данный момент республика наша производит? Да есть ЛПК - НО ЕГО ДАВНЫМ -ДАВНО "ЗАГНАЛИ" ЗА ГРОШИ...неужели из Коми повезут туалетную бумагу? Нет .не повезут...эта бумага только для россиян годится...может быть салфетки бумажные?...тоже нет...Нужен лес...для россиян же традиционно останутся опилки,будем клеить, прессовать, из дерьма мастерить конфетку...то есть изготовлять мебель - это для нас. Нефть и лес отдаем "дяде"...сами идем традиционно к ...тете.Что и где "развили" за последних 25 лет?Действительно приходится напрячь память и с грустью смешанной с болью вспомнить то -что было...Были совхозы...были коровы...молоко ,сметана ,творог..детские молочные кухни...был свой даже лимонад...БЫЛА ! фабрика "Комсомолка" шила платья,пальто ...была мебельная фабрика...и все было,да было...А сейчас и "чего же у нас только нет?"...да практически всего нет.Главное нет для людей работы...но странное несовпадение. а вот ДЕЛ по горло.Как совместить работу и дела во едино?Богатейшая республика России,самый нищий народ!Если сосчитать сворованные деньги несколькими лицами,суммировать и разделить на численность населения республики...то каждый гражданин на выделенную сумму мог спокойно жить до последнего вздоха просто лежа на диване.Господь одарил богатством...но не дал ума распоряжаться им себе во благо.
Последние комментарии
  • ))))) , 22.12.16, 22:37
    )))
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