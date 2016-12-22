Сергей Гапликов об инвестициях: «Деньги не пахнут»

Сегодня на заседании правительства республики глава Коми Сергей Гапликов прокомментировал свою встречу с послами ближневосточных стран, на которой он презентовал им инвестиционные возможности региона. Губернатор сообщил о «достаточно предметном разговоре», не указав конкретных деталей, но напомнив известную пословицу о том, что деньги не пахнут.

Фото Николая Антоновского

В начале заседания Сергей Гапликов проинформировал присутствующих о проводимой работе по привлечению инвестиций в Коми. Он сообщил, что сейчас активно ведется поиск инвестиционных ресурсов, особенно для расширения собственной налоговой базы, учитывая нынешнюю ресурсную экономику республики. По его словам, одна из основных задач - это вопросы переработки и добавления стоимости продукции.

Далее Сергей Гапликов рассказал о своей встрече с послами ближневосточных стран, которая состоялась 19 декабря в Москве по приглашению председателя Духовного управления мусульман, председателя Совета муфтиев России Шейха Равиля Гайнутдина.

- Я могу сказать, что разговор был достаточно предметный, связанный с большим интересом в первую очередь в закупках той продукции, которая производится на территории региона. Сейчас в большей степени эти государства работают через европейских посредников, имеющих дополнительную маржу, которая могла бы оставаться в регионе и увеличивать доходы республиканского бюджета, - рассказал глава Коми.

Он сообщил, что презентовал участникам встречи возможности и направления совместной работы, решения вопросов по увеличению загрузки и объемов уже действующих предприятий и созданию в Коми новых перерабатывающих производств.

- Хотел бы сразу напомнить очень древнюю римскую пословицу. Уважаемые коллеги, деньги не пахнут. И откуда придут инвестиции, это только заслуга нашей совместной работы. Учитывая, что восток - дело тонкое, требуется особый подход в этой части, касающийся осторожного изучения всех необходимых моментов, - добавил Сергей Гапликов.

По его словам, сегодня многие регионы претендуют на деньги нефтяных государств, поэтому дополнительное преимущество даст умелое взаимодействие с инвестиционными фондами, пишет БНК.