Паспорт готовности ЖКХ должен выдаваться только после многократных тренировок

Разрешение ситуаций, подобных коммунальной аварии в Усинском районе, необходимо моделировать на этапе подготовки к отопительному сезону.

Такое поручение коммунальному блоку Правительства региона дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Руководитель республики поблагодарил работников экстренных и коммунальных служб, принимавших участие в ликвидации технологического инцидента и его последствий в Усинском районе, подчеркнув, что подобные внештатные ситуации нужно избегать, прогнозируя риски по их возникновению и моделируя возможные варианты реагирования ещё на стадии подготовки к отопительному сезону.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов дал поручение заместителю Председателя Правительства - министру строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Константину Лазареву включить данные мероприятия в список обязательных для получения коммунальными объектами паспортов готовности.

«Со следующего отопительного сезона паспорт готовности должен выдаваться только по результатам проведения многократных межведомственных тренировок на каждом из муниципальных объектов, подверженных угрозам технологической безопасности. Обращаю на это особое внимание всех ответственных лиц, прежде всего руководителей муниципальных образований», - заявил руководитель региона.

В срок до 15 января 2017 года руководителям городов и районов республики необходимо представить Главе Республики Коми согласованные планы по оперативному межведомственному взаимодействию коммунальных и экстренных служб при ликвидации технологических сбоев в работе объектов жизнеобеспечения.