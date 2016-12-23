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23.12.2016 08:08
Злодеи попытались украсть четыре "баклажки" пива
Продавцы, при этом, не скрывают, что пытались продать алкоголь ночью.
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В одном из магазинов в доме №16 по улице Строителей двое молодых людей попытались украсть несколько бутылок пива.

Как установлено, около 1 часа ночи граждане пришли в магазин. Заявив, что они хотят купить пива, они попросили открыть холодильник с алкоголем. После этого они схватили по две бутылки по 1,5 литра и пустились наутёк. Продавец сразу сообщил о произошедшем и оперативно сработавший патруль задержал злоумышленников. При задержании молодые люди попытались выбросить украденное в сугроб.

Задержанными оказались двое усинцев 1997 и 1993 годов рождения.

Помимо дела о хищении, в работе полицейских находится дело о продаже данным магазином алкоголя после 22.00, что законом запрещено.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • NeXt
    23.12.2016, 8:36:29
    1
    re=)
    Теперь буду говорить жене , что я за пивом .Куплю все во лишь две бутылки по 1,5 .))
  • #-#
    23.12.2016, 8:46:23
    3
    Бггг. Продаван недалекий какой-то. Теперь магазин на штраф встрянет. Оно стоило двух полторашек пива?
    ?
  • 111
    23.12.2016, 8:55:15
    1
    Да у нас везде поило продают ночью. Продавану выручка нужна
  • ...
    23.12.2016, 9:03:49
    0
    Значит уверены,что не встрянут со штрафом.
  • Житель города Усинска
    23.12.2016, 9:34:49
    0
    Другого продавца с Кирова привезут.... Гавённый магазин этот... Цены запредельные, ценники на многих товарах отсутствуют, а продавцы в наглую пробуют общитать.... Всё куплено в нашем городе, все знают, вот и не закрывают этот магазин...
  • Левая водяра
    23.12.2016, 9:36:49
    0
    продается в магазинчиках рядом с 35 общагой! Почему магазин совсем не снесут нахрен?
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