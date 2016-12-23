Злодеи попытались украсть четыре "баклажки" пива

Продавцы, при этом, не скрывают, что пытались продать алкоголь ночью.

В одном из магазинов в доме №16 по улице Строителей двое молодых людей попытались украсть несколько бутылок пива.

Как установлено, около 1 часа ночи граждане пришли в магазин. Заявив, что они хотят купить пива, они попросили открыть холодильник с алкоголем. После этого они схватили по две бутылки по 1,5 литра и пустились наутёк. Продавец сразу сообщил о произошедшем и оперативно сработавший патруль задержал злоумышленников. При задержании молодые люди попытались выбросить украденное в сугроб.

Задержанными оказались двое усинцев 1997 и 1993 годов рождения.

Помимо дела о хищении, в работе полицейских находится дело о продаже данным магазином алкоголя после 22.00, что законом запрещено.

(с) Усинск.Онлайн