<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

23.12.2016 11:08
Жителю Усинска дали 2,5 года "строгоча" за грабеж с применением насилия
Минувшим летом житель Усинска с применением насилия совершил грабеж средь бела дня находясь в состоянии алкогольного опьянения.
grabegh.jpg

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, минувшим летом мужчина совершил открытое хищение чужого имущества с применением насилия, квалифицируемого как неопасным для жизни.

Как следует из материалов дела, 9 июля текущего года житель Усинска находясь в одном помещении по улице 60 лет Октября в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на открытое хищение имущества, нанес гражданину удар рукой в лицо. От этого пострадавший упал на пол, после чего подсудимый стал его избивать. Нанес множество ударов ногами и руками по различным частям тела тем самым подавив волю пострадавшего к сопротивлению.

После чего подсудимый снял с пальца пострадавшего золотое кольцо стоимостью 5000 рублей и достал из кармана брюк мобильный телефон Nokia, также оцененный в 5000 рублей.

Учитывая тот факт, что подсудимый имеет малолетнего ребенка и оформил явку с повинной, суд посчитал эти обстоятельства смягчающими.

Обращая внимание на то, что подсудимый был ранее судим и освободился годом ранее до указанных событий, суд назначил наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

Добавить комментарий
  • )))))
    23.12.2016, 11:15:14
    4
    вопрос с женскому полу:
    Вы вообще смотрите ,за кого замуж выходите и от кого детей рожаете???Ведь он не стал таким вчера,а значит уродом был всегда...За разбой и 2,5 года???!!Зашибись правосудие((((
  • Макар
    23.12.2016, 11:55:43
    0
    слабого старого товарища нахлобучил по синьке, когда тот подтянул ребят чтоб спросить с него, рембо побежало в полицию явку с повинной писать.
  • Обыватель
    23.12.2016, 11:56:45
    0
    Странно однако...что для этого человека "малолетний ребенок",он что -думал о нем,или надеетесь будет думать "на досуге"нар?За совершенное преступление преступник должен отвечать за свое преступление...дети здесь ни причем...
Последние комментарии
Последние объявления
   
 