Жителю Усинска дали 2,5 года "строгоча" за грабеж с применением насилия

Минувшим летом житель Усинска с применением насилия совершил грабеж средь бела дня находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, минувшим летом мужчина совершил открытое хищение чужого имущества с применением насилия, квалифицируемого как неопасным для жизни.

Как следует из материалов дела, 9 июля текущего года житель Усинска находясь в одном помещении по улице 60 лет Октября в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на открытое хищение имущества, нанес гражданину удар рукой в лицо. От этого пострадавший упал на пол, после чего подсудимый стал его избивать. Нанес множество ударов ногами и руками по различным частям тела тем самым подавив волю пострадавшего к сопротивлению.

После чего подсудимый снял с пальца пострадавшего золотое кольцо стоимостью 5000 рублей и достал из кармана брюк мобильный телефон Nokia, также оцененный в 5000 рублей.

Учитывая тот факт, что подсудимый имеет малолетнего ребенка и оформил явку с повинной, суд посчитал эти обстоятельства смягчающими.

Обращая внимание на то, что подсудимый был ранее судим и освободился годом ранее до указанных событий, суд назначил наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

(с) Усинск.Онлайн