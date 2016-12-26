Что изменилось в нашей жизни в декабре

В декабре вступило в силу несколько документов, упрощающих жизнь россиян.

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Госуслуги со скидкой

С 2017 года государственные услуги, среди которых получение заграничного и общероссийского паспорта, свидетельства о рождении, браке и собственности, водительского удостоверения, обойдутся на 30% дешевле. Но только в том случае, если вы будете оформлять их в электронном виде - через портал госуслуг. Речь идет о скидке при уплате государственной пошлины. Сегодня оформление паспорта нового образца сроком на 10 лет стоит 3,5 тыс. рублей. Если размер госпошлины останется прежним в 2017 году, то при подаче электронного заявления скидка может составить 1 тыс. рублей. Такое же снижение цен можно ожидать при оформлении онлайн и других госуслуг федерального значения - например, при регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и так далее.

Что касается региональных услуг, то скидку на них должны устанавливать местные власти. Но проблема в том, что не во всех регионах онлайн-сервисы работают достаточно хорошо. В связи с этим было принято решение интегрировать их порталы с федеральным ресурсом. "Сейчас Единый портал госуслуг существенно развился, а региональные сайты технологически сильно отстали. Если на федеральном ресурсе граждане получают десятки миллионов услуг в год, то суммарно на всех региональных порталах этот показатель на порядок меньше, - сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев. - В течение 2017 года субъекты, которые решат влиться в сервисы Единого портала госуслуг, вместе с нами пройдут путь модернизации региональных порталов и полной интеграции с федеральным порталом. С 2018 года регионам будет предложено самостоятельно оплачивать дальнейшую эксплуатацию своих региональных порталов, поскольку мы хотим направить наши ресурсы на развитие совершенных и удобных для пользователей электронных услуг".

На Едином портале госуслуг зарегистрировано 35 млн человек. Только за октябрь посетителей стало больше на 1,7 млн человек. За то же время суммарное количество посещений самого ресурса и его мобильного приложения достигло 27,3 млн. Регионами-лидерами по количеству жителей, зарегистрированных на портале госуслуг, стали Тыва, Тульская, Курская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Чаще всего росту числа пользователей способствует такой фактор, как отдаленность ближайшей точки для подачи заявок на госуслуги, констатируют эксперты. Местным жителям просто не остается ничего другого, как использовать электронный формат.

Паспорт в МФЦ

Российские паспорта можно будет получить не только в паспортных столах, но и в многофункциональных центрах.

Сейчас сотрудники МФЦ занимаются в основном лишь приемом документов и фотографий для получения или замены российских паспортов. Дальше они в трехдневный срок должны передавать бумаги в территориальные органы МВД, и на выдачу паспорта гражданин идет уже в паспортный стол. Но с 1 февраля 2017 года услуга по выдаче основного удостоверения личности гражданина станет обязательной для всех МФЦ.

В некоторых регионах паспорта начали выдавать в МФЦ гораздо раньше - в рамках "пилотного" проекта, и там эта услуга вызвала большой интерес и одобрение со стороны жителей. Теперь очередь за всеми российскими областями. О закрытии паспортных столов речи при этом не идет. Там по-прежнему можно будет как сдать бумаги на получение паспорта, так и забрать готовый документ. МВД продолжит заниматься проверкой достоверности сведений, предоставленных гражданами. Сроки выдачи паспортов тоже не изменятся.

5 тысяч на руки

Единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе нового года пенсионеры получат полностью - без вычета подоходного налога (НДФЛ).

По действующим положениям Налогового кодекса не облагаются налогами пенсии - как страховые, социальные, так и накопительные, социальные доплаты к ним (если размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в регионе). "Исходя из правовой природы единовременной выплаты пенсионерам, ее можно отнести к категории соцдоплат к пенсии", - говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим в Налоговый кодекс внесена поправка, которая добавляет эту выплату в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Напомним, 5 тыс. получат все пенсионеры, постоянно проживающие в России. И для этого не нужно будет специально обращаться в Пенсионный фонд. Деньги придут вместе с январской пенсией. А если пенсия за первый зимний месяц им будет выплачена в конце декабря, то вместе с февральской.

Оформляя госуслуги через онлайн-портал, можно получить скидку в 30 процентов на уплату госпошлины. Например, на паспорт - 1 тысячу рублей.

Кстати, от подоходного налога освобождены и выплаты ветеранам боевых действий, а также средства, которые заработают волонтеры при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Также Госдума недавно утвердила поправки в Налоговый кодекс, которыми планируется освободить от НДФЛ и ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий.

После 2018 года от НДФЛ могут освободить тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума. А самых богатых обложить дополнительными налогами.

Вычет без декларации

Гражданам России станет проще получать социальный налоговый вычет при добровольном страховании жизни.

До недавнего времени, чтобы получить вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), человеку, который самостоятельно оплачивает свою страховку, требовалось заполнять налоговую декларацию. Вычет при этом предоставлялся лишь по окончании налогового периода. Теперь получить вычет можно будет напрямую у работодателя, не дожидаясь окончания налогового периода.

Напомним, сама возможность получать налоговый вычет по взносам на страхование жизни - 13% от суммы, вложенной за год, - появилась 1 января 2015 года. Касается это договоров, заключенных на срок не менее пяти лет. Максимальная сумма, с которой предоставляется вычет, не превышает 120 тысяч рублей. Это, конечно, немного, учитывая, что средний размер взноса, отчисляемого гражданами на добровольное страхование жизни, - 400-500 тысяч рублей, но вполне может выступать как дополнительный бонус.

Страхование жизни, по словам главы Ассоциации страховщиков жизни Александра Зарецкого, в этом году оказалось самым быстрорастущим сегментом. Основной прирост сборов обеспечивают не классические рисковые продукты, когда человек вносит разовый взнос, получает на руки полис, а потом, в случае чего, крупную сумму, а инвестиционные программы.

Это долгосрочные договоры, которые подразумевают, во-первых, финансовую защиту на случай смерти или потери трудоспособности, а во-вторых, вложение части денег в инвестиционные инструменты, в акции крупных компаний, паи фондов.