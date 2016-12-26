В Усинске наградили участников фестиваля снежных скульптур

Несколько вечеров, вооружившись лопатами, щетками и красками, здесь творили зимнее чудо самые активные и неравнодушные усинцы.

Фото пресс-службы администрации МО ГО "Усинск"

Перед каждой командой стояла задача совместить новогоднюю тематику, свою фантазию и специфику нашего северного края. В результате две центральные площади Усинска украсили яркие и красочные снежные скульптуры. Они создали новогоднюю сказочную атмосферу и стали излюбленным местом для зимних фото-сессий усинцев и гостей города.

Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин поблагодарил всех участников и вручил благодарственные письма и денежные сертификаты.

— Дорогие друзья! Спасибо вам большое за это самое яркое украшение нашего города. Несмотря на сильные морозы, вы продолжали творить свои скульптуры. Я уверен, что наш фестиваль будет продолжаться еще не один год и будет гордостью Усинска, — сказал Станислав Юрьевич.

Очень сложно пришлось в этот раз компетентному жюри. Но все же они смогли оценить лучших из лучших.

Итак, по результатам призовые места распределить следующим образом:

Гран-при:

Команда «Творческое объединение «Арт-бузик», название фигуры «Королева Севера»;

Первое место (3 команды):

«ООО ЛУКОЙЛ-Коми»; название фигуры «Праздник к нам приходит»;

«Немчики» немецкой национально-культурной автономии «Эдельвейс-Усинск»; название фигуры: «Снегирь»;

«Шаркон» производственного отдела УО АМО ГО «Усинск»; название фигуры «Ты это… Заходи, если что!»;

Второе место (5 команд):

«Девятая сфера»; название фигуры «Наследие предков»;

«Пятый элемент» 1-б кл. МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска; название фигуры «Русский сувенир»;

«Коми-инкогнито»; название фигуры «ИГЛУ»;

«Созвездие» «МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска; название фигуры «В гостях у сказки»;

«Новогодний ШОК» «МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска; название фигуры «Холодные вкусности»;

Третье место: (6 команд):

«Отдел организации тендеров и аукционов ООО ЛУКОЙЛ-Коми»; название фигуры «Новогодний медведь»;

«СМС Энергия» ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»; название фигуры «Рождение нового»;

ООО «Буровая компания «Евразия»; название фигуры «Жар-птица».

«Double»; название фигуры «Мир в наших руках»;

«Творцы» МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска; название фигуры «Ни пуха, ни пера в Год Петуха»;

«Червона калина»; название фигуры «Единство народов»;

Участие (6 команд)

«ЭПУ»; название фигуры «Ам-Ням»;

«Центрики»; название фигуры «Киккурулю»;

«Клуб молодых мам» МБУ «МЦ»; название фигуры «Ёлочка».

«Молодежный центр»; название фигуры «Петушок»;

«МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска; название фигуры «Девочка с рыбой»;

«Совет молодых специалистов ООО «РН – Северная нефть»; название фигуры «Мечта».

Администрация Усинска выражает огромную признательность всем участникам конкурса и желает дальнейших творческих успехов!