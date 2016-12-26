В Усинске наградили участников фестиваля снежных скульптур

Перед каждой командой стояла задача совместить новогоднюю тематику, свою фантазию и специфику нашего северного края. В результате две центральные площади Усинска украсили яркие и красочные снежные скульптуры. Они создали новогоднюю сказочную атмосферу и стали излюбленным местом для зимних фото-сессий усинцев и гостей города.
Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин поблагодарил всех участников и вручил благодарственные письма и денежные сертификаты.
— Дорогие друзья! Спасибо вам большое за это самое яркое украшение нашего города. Несмотря на сильные морозы, вы продолжали творить свои скульптуры. Я уверен, что наш фестиваль будет продолжаться еще не один год и будет гордостью Усинска, — сказал Станислав Юрьевич.
Очень сложно пришлось в этот раз компетентному жюри. Но все же они смогли оценить лучших из лучших.
Итак, по результатам призовые места распределить следующим образом:
Гран-при:
Команда «Творческое объединение «Арт-бузик», название фигуры «Королева Севера»;
Первое место (3 команды):
«ООО ЛУКОЙЛ-Коми»; название фигуры «Праздник к нам приходит»;
«Немчики» немецкой национально-культурной автономии «Эдельвейс-Усинск»; название фигуры: «Снегирь»;
«Шаркон» производственного отдела УО АМО ГО «Усинск»; название фигуры «Ты это… Заходи, если что!»;
Второе место (5 команд):
«Девятая сфера»; название фигуры «Наследие предков»;
«Пятый элемент» 1-б кл. МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска; название фигуры «Русский сувенир»;
«Коми-инкогнито»; название фигуры «ИГЛУ»;
«Созвездие» «МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска; название фигуры «В гостях у сказки»;
«Новогодний ШОК» «МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска; название фигуры «Холодные вкусности»;
Третье место: (6 команд):
«Отдел организации тендеров и аукционов ООО ЛУКОЙЛ-Коми»; название фигуры «Новогодний медведь»;
«СМС Энергия» ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»; название фигуры «Рождение нового»;
ООО «Буровая компания «Евразия»; название фигуры «Жар-птица».
«Double»; название фигуры «Мир в наших руках»;
«Творцы» МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска; название фигуры «Ни пуха, ни пера в Год Петуха»;
«Червона калина»; название фигуры «Единство народов»;
Участие (6 команд)
«ЭПУ»; название фигуры «Ам-Ням»;
«Центрики»; название фигуры «Киккурулю»;
«Клуб молодых мам» МБУ «МЦ»; название фигуры «Ёлочка».
«Молодежный центр»; название фигуры «Петушок»;
«МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска; название фигуры «Девочка с рыбой»;
«Совет молодых специалистов ООО «РН – Северная нефть»; название фигуры «Мечта».
Администрация Усинска выражает огромную признательность всем участникам конкурса и желает дальнейших творческих успехов!
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