Ещё раз о вандалах

Недоброжелательные товарищи продолжают портить построенные земляками снежные фигуры.

Сегодня мы уже писали о том, что некоторые усинцы портят ледовые фигуры новогоднего городка.

Позже на официальной странице руководителя Администрации Усинска появилось сообщение следующего характера:

"В очередной раз обращаюсь к вам, дорогие друзья, с просьбой бережно относиться к новогоднему убранству города и не допускать актов вандализма."

Напомним, что снежные фигуры изготавливались усинцами в рамках конкурса снежных фигур.

Впрочем, история с вандалами ежегодна: в прошлом году жители города также неоднократно обращали внимание на людей, которые не жалея чужого труда с переменным успехом пытались ломать фигуры.

(с) Усинск.Онлайн