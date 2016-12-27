27.12.2016 16:35
Ещё раз о вандалах
Недоброжелательные товарищи продолжают портить построенные земляками снежные фигуры.
Сегодня мы уже писали о том, что некоторые усинцы портят ледовые фигуры новогоднего городка.
Позже на официальной странице руководителя Администрации Усинска появилось сообщение следующего характера:
"В очередной раз обращаюсь к вам, дорогие друзья, с просьбой бережно относиться к новогоднему убранству города и не допускать актов вандализма."
Напомним, что снежные фигуры изготавливались усинцами в рамках конкурса снежных фигур.
Впрочем, история с вандалами ежегодна: в прошлом году жители города также неоднократно обращали внимание на людей, которые не жалея чужого труда с переменным успехом пытались ломать фигуры.
(с) Усинск.Онлайн
Камеры наблюдения есть?, охрана есть?, любительские снимки?, вычислить можно.