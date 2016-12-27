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27.12.2016 16:35
Ещё раз о вандалах
Недоброжелательные товарищи продолжают портить построенные земляками снежные фигуры.
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Сегодня мы уже писали о том, что некоторые усинцы портят ледовые фигуры новогоднего городка.

Позже на официальной странице руководителя Администрации Усинска появилось сообщение следующего характера:

"В очередной раз обращаюсь к вам, дорогие друзья, с просьбой бережно относиться к новогоднему убранству города и не допускать актов вандализма."

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Напомним, что снежные фигуры изготавливались усинцами в рамках конкурса снежных фигур.

Впрочем, история с вандалами ежегодна: в прошлом году жители города также неоднократно обращали внимание на людей, которые не жалея чужого труда с переменным успехом пытались ломать фигуры.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • Анна
    27.12.2016, 16:45:33
    4
    Никогда не понимала людей, которые портят чужой труд. Не понимаю, что в этот момент ими движет. Или это просто отсутствие ума, воспитания........ или просто мозгов нет?????????
    • Сам
      27.12.2016, 16:49:17
      2
      Вы сами указали причины этих поступков! Так что знаки вопроса можно убрать!
  • /\/\
    27.12.2016, 16:50:58
    2
    Надо их заставить восстановить то, что сломали или сделать заново за свой счёт. Вот тогда поймут.
    Камеры наблюдения есть?, охрана есть?, любительские снимки?, вычислить можно.
  • как жалко!!!!
    27.12.2016, 16:53:18
    1
    такую красоту испортили. .... слов нет...
  • Виталий
    27.12.2016, 16:58:57
    2
    Наверное восьмилетний мальчик из предыдущего поста здесь постарался тоже)))
  • ...
    27.12.2016, 17:04:31
    0
    ...
    ...Г*****Ы!
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