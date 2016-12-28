Альмир БАДЫКОВ: КАК Я ПРОВЕЛ ЭТОТ ГОД

Бюджет-2017, новые авиарейсы, отлов и содержание безнадзорных животных. Об этом и многом другом эксклюзивно для «Усинск.Онлайн» рассказал депутат Государственного Совета Республики Коми Альмир Бадыков, подводя итоги своей деятельности в уходящем году.

- Альмир Ахнафович, принятие годового бюджета республики стало вторым для Вас после избрания депутатом Госсовета осенью 2015 года. Как Вы прокомментируете новый финансовый документ?

- Бюджет-2017 верстался сложнее, чем на 2016 год. Его называют «бюджетом выживания», но я, наверно, с такой трактовкой не соглашусь. Да, по объективным причинам пояса подтянуть придется. Понятно, что финансово-эконом ическая ситуация непростая в целом по стране. Вместе с тем, во второй половине этого года наметились позитивные тенденции, что позволяет смелее смотреть в будущее.

В 2017 году все социальные обязательства, «майские указы» Президента будут выполняться. В плане социального развития, конечно, хотелось бы большего. Тем не менее, будут строиться несколько новых школ - одна из них в Усинске - больница в Усть-Цилемском районе и ряд других объектов. Большое внимание будет уделяться повышению инвестиционной привлекательност и республики: у региона огромный потенциал, который нужно реализовывать более эффективно.

Доходы регионального бюджета в 2017 году составят 58 миллиардов рублей, расходы - 66 миллиардов. Вместе с тем, за ближайшую трехлетку запланировано сократить дефицит годового бюджета втрое, а также существенно снизить госдолг.

- Еще одна резонансная тема последнего времени: слияние республиканских Минпрома и Минприроды. Нормально ли это - теперь объединенное ведомство будет и стимулировать развитие предприятий, чтобы оно приносило больше налогов, и тут же карать его за экологические нарушения?

- Уверен, руководство республики приняло взвешенное решение. Главное - специалисты Минприроды остались с работой, просто функции по экологическому контролю переданы новому ведомству. Отмечу и то, что с объединением министерств сократилась межведомственная переписка, а на это уходило огромное количество времени и сил. К тому же уменьшилось и время принятия многих решений, появилось больше оперативности в работе.

- Вы с завидной регулярностью проводите личные приемы в своем округе, который объединяет Усинский и Усть-Цилемский районы. Каковы основные вопросы, с которыми обращаются к Вам жители?

- Пожалуй, первое – это несоответствие качества услуг ЖКХ их стоимости. Много жалоб поступает на бродячих собак, особенно от усинцев…

- Кстати, последняя тема на нашем сайте – чуть ли не самая горячая, судя по числу тех же комментариев под публикациями. Чего ждать нашим читателям в плане решения этой проблемы?

- Очень надеюсь, что в 2017 году у нас будет полная ясность в этом вопросе. Пока Республика Коми, как и другие российские регионы, ждет федерального закона, который упорядочит полномочия и мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак. Пока у региона, можно сказать, во многом связаны руки – работа ведется собственными силами и в рамках действующего законодательства , которое многих нюансов не учитывает. Сейчас полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных у нас возложены на органы местного самоуправления в муниципалитетах. Республиканский бюджет выделяет субвенции (в этом году - чуть менее 8 миллионов рублей). Хочу сказать, что в Усинске с этим вопросом все не так уж плохо. Город вошел в четверку муниципалитетов, которые смогли выделить средства на эти цели вдополнение к субвенции. Остальные районы либо ограничились тем, что дала республика, а некоторые и вовсе отлов не вели.

- Опять же усинцы звонили во все колокола, когда в прошлом году внесли поправки в федеральный закон «Об оружии» и оказалось, что для получения или продления разрешений люди не смогут проходить тест на употребление наркотиков в районных больницах. Кажется, эту ситуацию удалось утрясти?

- Да, после обращений от жителей многие депутаты республиканского Совета взялись за решение проблемы. Ведь в каждом районе у нас – сотни охотников. Да даже рыбаку ружье подчас жизненно необходимо: в последние годы развелось немало медведей, хотя бы выстрелом припугнуть зверя надо… Так что поднялась целая волна. Я, например, принял участие во встрече с представителями Усинского общества охотников и рыболовов, туристического клуба «Азимут-Север». В итоге общими усилиями подготовили обращение в Госсовет Республики, получили положительный ответ: тест можно проходить по месту жительства.

- Насколько мне известно, не без Вашего участия летом этого года возобновлялись перелеты по маршруту Усинск – Киров – Усинск. Так ли это и почему сейчас эти рейсы снова отменены?

- Действительно, ко мне обратились жители Усинска: у многих в Киров переехали родители, родственники или друзья. Я обратился в компанию «Комиавиатранс», и в итоге рейсы возобновились спустя 15 лет. Но, как оказалось, они не настолько и востребованы, компании они были экономически не выгодны.

- Вы как отец троих детей много внимания уделяете такому вопросу, как воспитание молодежи. Удалось ли в этом вопросе добиться чего-то и в качестве депутата?

- Направил обращение в Госсовет с предложением внести дополнения в закон «О кадетском образовании в Республике Коми»: в том числе об обеспечении воспитанников кадетских классов бесплатным питанием и формой, поскольку далеко не каждая семья может себе это позволить. Пока жду результата. Ну, и из собственных средств поддерживаю кадетские школы в Усинске и Усть-Цилемском районе, помогаю проводить мероприятия, что-то приобретать для улучшения образовательного процесса.

- Кстати о благотворительно сти. Вы ведь и до депутатства в Госсовете, как неравнодушный человек и успешный бизнесмен, ею много занимались. Наверняка и сейчас поступают соответствующие просьбы…

- Конечно. Юбилей школы, День учителя, народный праздник, спортивное соревнование и многое другое – все должно проводиться на хорошем уровне, и я это поддерживаю. Как пример, снегоуборщик для сельсовета, оборудование для дома престарелых тоже вещи нужные, тоже стараюсь помогать. Особо распространяться на эту тему не буду, добрые дела лучше делать молча. Конечно, особое внимание – помощи людям в лечении, без разницы, кто обращается: его родственники или, например, благотворительны й фонд «Сила добра», с которым мы много сотрудничаем.

- А не считаете, что многие россияне несколько кривобоко воспринимают депутатов: мол, денежные мешки, я за тебя голосовал, давай помогай мне рублем…

- Конечно, главная задача депутата – это законотворческая деятельность, быть своего рода посредником между простыми людьми и государством. Но одно другому ведь не мешает: я по-прежнему так же рад, когда получается кому-то помочь.

- Если не секрет, объем Вашей благотворительно й деятельности выше депутатских доходов?

- Как депутат я зарплату не получаю, все на общественных началах. Переводят, правда, за расходы на осуществление депутатской деятельности. Так положено. Но по моему заявлению переводят не мне, а напрямую на благотворительно сть.

- Чего Вы ждете от наступающего года и чего пожелаете пользователям «Усинск.Онлайна» ?

- Знаете, есть замечательный девиз: «Делай, что должно, и будь что будет». Вот по нему и буду жить. Продолжу работать, буду стараться помогать людям, не забывая о своей любимой семье.

Читателям пожелаю крепкого здоровья и успехов во всем. Не стесняйтесь мечтать, и тогда реализуются самые смелые планы!