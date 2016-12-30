По вопросам территориального развития, экологии и природопользования

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась «Прямая линия» и личный прием граждан на тему: «По вопросам территориального развития, экологии и природопользования».

На вопросы граждан ответила руководитель отдела территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО «Усинск» Галина Васильевна Фащенко.Были заданы следующие вопросы.

Когда заканчивается срок эксплуатации полигона для размещения твердых коммунальных отходов?

— Получены документы, в которых разрешен срок эксплуатации полигона еще на 4 года.

Выделены ли делянки под заготовку дров для жителей сельских населенных пунктов?

— Конкурсы по выделению делянок под дрова Усинским Лесхозом для индивидуальных предпринимателей проведены, делянки выделены. Для покупки дров сельским жителям необходимо подать заявку сельским ИП и заключить договор о предоставлении услуг , для самостоятельной же заготовки дров жителям села нужно обратиться к лесничему.

В какие населенные пункты ЧП «Цитадель» доставляет дрова?



— ЧП «Цитадель» доставляет дрова по заявкам населения сел и деревень. Доставка производится в Усть-Лыжу, Новикбож, Акись, Щельябож, Захарвань, Денисовку, Усть-Усу.

Будет ли восстановлена дорога по завершению строительства водопровода в селе Усть-Уса??

— Восстановление дороги планируется в летний период 2017 года.

Планируется ли строительство двухквартирных жилых домов в селе Усть-Лыжа, как в Усть-Усе?

— Планируется в 2017-2018гг.

Какова ситуация со строительством тепло-водосетей в с.Колва?

— В настоящее время продолжается выполнение проекта. Начатые в 2016 году, в 2017 году будут продолжены проектно-изыскательные работы для проведения работ по реконструкции имеющихся скважин в с.Колва.