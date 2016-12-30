Чудеса в канун Нового года!

Несколько недель назад в отдел молодежной политики УО АМО ГО "Усинск" позвонила инвалид II группы В.Н. Згурская. Валентина Николаевна сказала, что много слышала об усинских волонтерах и очень нуждается в их помощи.

Пожилая женщина живет в Омске, а в Усинске у нее квартира, которая находится в очень плачевном состоянии. Отремонтировать ее она не может в силу возраста и состояния здоровья. Активисты волонтёрского объединения "Взгляд в будущее" решили помочь пожилой женщине. Под руководством директора МБУ "Молодежный центр" А.Г. Севанян в течение нескольких дней дружно трудились, приводя в порядок жилье. За это время ребята провели генеральную уборку в квартире, сделали частичный ремонт и даже приобрели новую мягкую мебель.

Валентина Николаевна слышала о безвозмездной помощи волонтеров, но эта помощь превзошла все ее ожидания. Она обратилась в газету "Усинская новь" с открытым письмом, где от всей души поблагодарила волонтеров и пожелала им крепкого здоровья и успехов в будущем.

Альбина Георгиевна Севанян в преддверии Нового года собрала волонтеров в Молодежном центре, так же поблагодарила ребят за безвозмездный труд и вручила им на память футболки с логотипом "95 лет Республике Коми". Закончилось мероприятие в неформальной обстановке за чашкой чая с пирогами.

Вот такие чудеса готова творить современная молодежь, имея доброе отзывчивое сердце. В ближайшие дни ребята идут к пожилому человеку, который живет один. Волонтеры приведут в порядок жилье, чтобы он смог встретить Новый год в чистой празднично украшенной квартире.

(с) Антонина Вокуева