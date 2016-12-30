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30.12.2016 09:11
Чудеса в канун Нового года!
Несколько недель назад в отдел молодежной политики УО АМО ГО "Усинск" позвонила инвалид II группы В.Н. Згурская. Валентина Николаевна сказала, что много слышала об усинских волонтерах и очень нуждается в их помощи.
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Пожилая женщина живет в Омске, а в Усинске у нее квартира, которая находится в очень плачевном состоянии. Отремонтировать ее она не может в силу возраста и состояния здоровья. Активисты волонтёрского объединения "Взгляд в будущее" решили помочь пожилой женщине. Под руководством директора МБУ "Молодежный центр" А.Г. Севанян в течение нескольких дней дружно трудились, приводя в порядок жилье. За это время ребята провели генеральную уборку в квартире, сделали частичный ремонт и даже приобрели новую мягкую мебель.

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Валентина Николаевна слышала о безвозмездной помощи волонтеров, но эта помощь превзошла все ее ожидания. Она обратилась в газету "Усинская новь" с открытым письмом, где от всей души поблагодарила волонтеров и пожелала им крепкого здоровья и успехов в будущем.

Альбина Георгиевна Севанян в преддверии Нового года собрала волонтеров в Молодежном центре, так же поблагодарила ребят за безвозмездный труд и вручила им на память футболки с логотипом "95 лет Республике Коми". Закончилось мероприятие в неформальной обстановке за чашкой чая с пирогами.

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Вот такие чудеса готова творить современная молодежь, имея доброе отзывчивое сердце. В ближайшие дни ребята идут к пожилому человеку, который живет один. Волонтеры приведут в порядок жилье, чтобы он смог встретить Новый год в чистой празднично украшенной квартире.

(с) Антонина Вокуева

Комментарии (21)

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  • ...
    30.12.2016, 9:13:31
    6
    Молодцы!
    Но непонятно, вернется ли пожилая женщина в эту квартиру, если, как написано, она живет в Омске.
  • м
    30.12.2016, 9:17:51
    10
    сдавать будет
  • 111
    30.12.2016, 9:24:48
    17
    Валентина Николаевна видимо желает сдать квартиру, чтобы хотя бы какую то прибыль получать с неё. Хорошая идея кстати, можно в Тайланд уехать на месяцок и попросить волонтёров сделать ремонт в квартире, надо только придумать причину для ремонта))
    • ДЛ
      30.12.2016, 10:46:19
      3
      да уж, новую они мебель мягкую приобрели))) такой же диван я на свалку лет 10 назад выкидывал .
    • -_-
      30.12.2016, 11:08:45
      4
      придумать причину
      позвонить и сказать, что ты "пожилой инвалид" - профит
      • 111
        30.12.2016, 12:04:16
        4
        Причём звонить уже из Тайланда, ключ заранее положить под коврик. Представиться Валентиной Николаевной))
  • дядя
    30.12.2016, 9:36:13
    10
    Вот! теперь можно и заработать на сдаче жилья
  • ДЛ
    30.12.2016, 11:21:02
    7
    а сразу в статье нельзя ли написать номер тел. В.Н. Згурской и стоимость арендной платы?
  • Ржу нимагу
    30.12.2016, 11:59:20
    5
    Нормальный ход
  • Валентина Николаевна
    30.12.2016, 12:09:08
    3
    Сдам 1-комнатную квартиру посуточно. В квартире недавно сделан хороший ремонт, куплена новая мягкая мебель. 1000 р. час., т. 89134769875
  • гвоздь
    30.12.2016, 12:15:32
    7
    нарушение ТБ
    Выдайте девочке нормальную лестницу, навернётся того и гляди с этого кресла..
  • Саня
    30.12.2016, 12:26:04
    9
    А стеклопакет то на что бабуля поставила? Раз финансов то нет? Можно было просто сдать с условием что жильцы в порядок приведут квартиру... зачем этот цирк?..
  • Мойша
    30.12.2016, 12:50:55
    9
    Действительно,натуральный цирк!! Вообще Усинск онлайн фильтрует такие статьи? Люди в шоке! Почему именно человеку,который не живет в городе??? Или чья-то родственница?? ФУУУ
  • Мойша
    30.12.2016, 13:02:24
    5
    Да,и вот распирает-НАСКОЛЬКО пожилая??
  • Усинец
    30.12.2016, 14:36:27
    4
    Считаю что любая работа должна оплачена, интересно, кроме футболок ребята получили какое либо материальное вознаграждение? Налицо эксплуатация детского труда. Директор центра понятно что получает зарплату, могла бы и поделиться с детьми. На какие средства закупалась мебель и стройматериалы, из личных средств директора? Где можно посмотреть смету расходов на мебель и стройматериалы? Почему не помогли какому либо ветерану ВОВ например? Знаю человека который в 30 лето инвалид по сердечному заболеванию, но тем не менее каждый день употреб**ет алкоголь, ему тоже можно обратится в данный центр?
    • Усинец
      30.12.2016, 14:42:28
      3
      "За это время ребята провели генеральную уборку в квартире, сделали частичный ремонт и даже приобрели новую мягкую мебель." Один вопрос отпадает, из текста видно что ребята сами приобрели мебель)
      • Оса
        30.12.2016, 15:04:16
        -5
        Какие же мы все очень желчные-завидно? вы все можете только лежать на диване и ворчать. А сами когда-нибудь для кого то что то сделали. Уверены, что вам всем, кто нудит -никогда помощь не потребуется?
        Сделали ребята-молодцы и спасибо, что есть такие люди.
        • Осе
          30.12.2016, 15:22:27
          9
          Где зависть? Скорее недоумение.
          Ребята, однозначно молодцы!!!
          Просто очень не однозначная ситуация....
          • )))))))
            30.12.2016, 17:53:04
            6
            где зависть????????
            Ребята,вы сходите в сестринский уход,что я и сделала сегодня,и отнесите фрукты старикам....в канун Нового года..у которых кстати близкие живут в Усинске....но они о них забыли (((((
  • Странно
    30.12.2016, 21:04:08
    4
    Раз она в квартире не проживает - следовательно "сдает"...зарабатывает на прибыли со сдачи съемной квартиры.ЕСТЬ ВЕДЬ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ!
  • Мутно все как то
    30.12.2016, 23:07:00
    2
    И на сайте МБУ МЦ выложены фото типичной квартиры для сдачи в наем... Нет личных вещей, ни уюта. Зато микроволновка,утюг и т.д. кто снимал жилье, тот поймет. Нет ли личной заинтересованости участников акции???
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