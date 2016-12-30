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30.12.2016 14:01
Усинск получит 2,3 млн. в следующем году на содержание дорог
Распределены субсидии муниципалитетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 года №626 в 2017 году на указанные цели из республиканского бюджета будет выделено более 181,5 миллиона рублей.

Из этой суммы Усинску достанется субсидия в размере 2 353 тыс. рублей.

Больше всех получит город Воркута, им выделили 42 293,7 тыс. рублей, а столице Республики Коми достанется всего 13 600,3 тыс. рублей.

Постановление подписано первым заместителем Председателя Правительство РК и вступает в силу с 1 января 2017 года.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • Гость
    30.12.2016, 14:37:38
    4
    2.3 миллиона всего на содержание дорог (( Да это же копейки... Даже на заплатки наверно не хватит.
  • Маладцы!
    30.12.2016, 14:46:19
    2
    Меньше только Инта.
  • Алексей
    30.12.2016, 14:47:32
    3
    Кому Мы тогда платим транспортный налог? Для чего?
  • ошибка
    30.12.2016, 14:50:50
    0
    "....заместителем Председателя ПравительсвО РК....
  • я
    30.12.2016, 15:31:25
    2
    Молчите КОРМы. Разве у червяков спрашивают разрешение когда их на крючок насаживают? Еще посмотрите какой у пиндосов госдолг! А у хохлов вообще война!
  • 112233
    30.12.2016, 16:27:59
    -1
    Волну только подняли этой статьей без разбирательств и разъяснений, вырезав из контекста постановления правительства РК.
    1. Это субсидии из бюджета РК, т.е. еще есть бюджет федеральный и муниципальный.
    2. это деньги на содержание дорого общего пользования, внимание - МЕСТНОГО значения, а у нас в основном дороги федерального и межмуниципального значения
    Зачем только в людях подогревают антиправительственные настроения?
    • игнат
      30.12.2016, 22:23:29
      0
      Поправка: федеральная дорога у нас только Сык-Киров, а остальные дороги Республиканские или муниципальные, а в остальном всё правильно сказано это только Субсидии
  • я
    30.12.2016, 18:14:41
    0
    на лопаты и песок
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