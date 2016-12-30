Комментарии (8)

30.12.2016 14:01
Усинск получит 2,3 млн. в следующем году на содержание дорог
Распределены субсидии муниципалитетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 года №626 в 2017 году на указанные цели из республиканского бюджета будет выделено более 181,5 миллиона рублей.
Из этой суммы Усинску достанется субсидия в размере 2 353 тыс. рублей.
Больше всех получит город Воркута, им выделили 42 293,7 тыс. рублей, а столице Республики Коми достанется всего 13 600,3 тыс. рублей.
Постановление подписано первым заместителем Председателя Правительство РК и вступает в силу с 1 января 2017 года.
(с) Усинск.Онлайн
1. Это субсидии из бюджета РК, т.е. еще есть бюджет федеральный и муниципальный.
2. это деньги на содержание дорого общего пользования, внимание - МЕСТНОГО значения, а у нас в основном дороги федерального и межмуниципального значения
Зачем только в людях подогревают антиправительственные настроения?