Комментарии (8)

Усинск получит 2,3 млн. в следующем году на содержание дорог

Распределены субсидии муниципалитетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 года №626 в 2017 году на указанные цели из республиканского бюджета будет выделено более 181,5 миллиона рублей.

Из этой суммы Усинску достанется субсидия в размере 2 353 тыс. рублей.

Больше всех получит город Воркута, им выделили 42 293,7 тыс. рублей, а столице Республики Коми достанется всего 13 600,3 тыс. рублей.

Постановление подписано первым заместителем Председателя Правительство РК и вступает в силу с 1 января 2017 года.

(с) Усинск.Онлайн