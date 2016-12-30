Комментарии (6)

Усинск получит 7 млн. в следующем году на содержание зимников и ледовых переправ

Распределены субсидии муниципалитетам на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 года №622 в 2017 году на указанные цели из республиканского бюджета будет выделено более 62,6 миллиона рублей.

Из общей суммы Усинск получит 7 003,4 тыс. рублей на содержание зимних дорог и ледовых переправ. Больше всех, 13 505,1 тыс. рублей, получит усть-цилемский район.

Постановление подписано первым заместителем Председателя Правительство РК и вступает в силу с 1 января 2017 года.

(с) Усинск.Онлайн