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30.12.2016 16:49
Усинск получит 7 млн. в следующем году на содержание зимников и ледовых переправ
Распределены субсидии муниципалитетам на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 года №622 в 2017 году на указанные цели из республиканского бюджета будет выделено более 62,6 миллиона рублей.

Из общей суммы Усинск получит 7 003,4 тыс. рублей на содержание зимних дорог и ледовых переправ. Больше всех, 13 505,1 тыс. рублей, получит усть-цилемский район.

Постановление подписано первым заместителем Председателя Правительство РК и вступает в силу с 1 января 2017 года.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • ))))))
    30.12.2016, 17:30:26
    2
    За такие деньги можно будет доехать с комфортом....на другой берег Усы))))
  • я
    30.12.2016, 18:13:11
    1
    я так понимаю дороги не будет так и будут деньги для содержания зимника переводить
  • Усинец
    30.12.2016, 18:15:41
    0
    Лучше
    Будет если они эту сумму выплатят молодым семьям которые стоят в очереди на приобретение жилья или на погашение ипотеки молодым семьям
  • Усинеецццц
    31.12.2016, 0:59:27
    0
    Капееееееееееец! Выделять такие деньжище на то что из этой работы на 80% делает "Дед Мороз"!!!!!!!!!!!!!!!!Особенно в этом году!!!!!!!!Молодцы!!!!!!Идеальное вложение!!!!!!!
    • Это не тебе на дорогу
      31.12.2016, 1:38:25
      0
      Это уже надкусано всеми и даже все вилы сгрызли!!!!
      • Менять
        31.12.2016, 1:42:26
        0
        всех поголовно чиновничков, ну нет у меня к ним даже грамма доверия!!! Сплошное ВРАНЬЕ!!! ОДНИ ВОРЮГИ, пилят пирог бюджетный! Нефтянка их выгнала от себя! Теперь бюджет воруют!
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