В России запретили торговать алкоголем в пластиковой таре

С сегодняшнего дня в России запрещено разливать на заводах пиво и другую алкогольную продукцию в пластиковую тару, а с 1 июля его запрещено будет продавать в такой упаковке.

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Этому способствует закон, ограничивающий производство и реализацию алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. Он вступил в силу, сообщает "РГ".

Это значит, что первые полгода можно будет продавать алкоголь в больших пластиковых бутылках, если он был произведен до нового года.

Нарушителей закона будет ждать штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц и от ста до 200 тысяч рублей для должностных.

По мнению экспертов, в новом году могут быть приняты документы, запрещающие разливать алкоголь в пластик и объемом менее полутора литров.