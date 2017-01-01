01.01.2017 15:58
В России запретили торговать алкоголем в пластиковой таре
С сегодняшнего дня в России запрещено разливать на заводах пиво и другую алкогольную продукцию в пластиковую тару, а с 1 июля его запрещено будет продавать в такой упаковке.
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Этому способствует закон, ограничивающий производство и реализацию алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. Он вступил в силу, сообщает "РГ".
Это значит, что первые полгода можно будет продавать алкоголь в больших пластиковых бутылках, если он был произведен до нового года.
Нарушителей закона будет ждать штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц и от ста до 200 тысяч рублей для должностных.
По мнению экспертов, в новом году могут быть приняты документы, запрещающие разливать алкоголь в пластик и объемом менее полутора литров.
А вот в ответе кренделя из ростехнадзора коммунисту, с непотребной фамилией, о газе. Да кто ж, этих идиотов, в управление, поднимает!?
Думаю, можно и термос приспособить. (-:
И, походу, молоко, в тетрапаках, на очереди. Ха...
Вот она, цикличность бытия. (-:
Он экологичнее пластика. (-:
Просто дороже. (-:
Бидончики моей юности, были эмалированными. Если эмаль качественная, то и продукт сохраняется дольше. (-:
Сейчас, можно и из нержавейки, с геметичной крышкой.
Отказ от пластика, сделает продукт с названием "пиво", менее доступным. (-:
И это хорошо. Я перестал пить раньше, чем появились эти "полторашки", но хочу отметить, что минеральная вода в стекле и в пластике, различаются. (-:
Проверено на себе.