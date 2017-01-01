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01.01.2017 15:58
В России запретили торговать алкоголем в пластиковой таре
С сегодняшнего дня в России запрещено разливать на заводах пиво и другую алкогольную продукцию в пластиковую тару, а с 1 июля его запрещено будет продавать в такой упаковке.
rozliv.jpg
www.bbc.com

Этому способствует закон, ограничивающий производство и реализацию алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. Он вступил в силу, сообщает "РГ".

Это значит, что первые полгода можно будет продавать алкоголь в больших пластиковых бутылках, если он был произведен до нового года.

Нарушителей закона будет ждать штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц и от ста до 200 тысяч рублей для должностных.

По мнению экспертов, в новом году могут быть приняты документы, запрещающие разливать алкоголь в пластик и объемом менее полутора литров.

Комментарии (12)

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  • Сансо
    01.01.2017, 16:38:12
    -3
    Вообще в пластиковую? Или в тару более 1.5 л?
    • oahu
      01.01.2017, 17:36:35
      2
      Написано же - "в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра".
      • ДЛ
        01.01.2017, 21:17:33
        1
        чел просто заголовки читает, а текст нет
  • я
    01.01.2017, 18:00:34
    4
    давно пора пластик с прилавка убрать. Пиво в стекле лучше чем в пластмассе
    • Уффф
      01.01.2017, 18:08:18
      2
      Пиво то лучше, только вот из окон полетят уже не пластиковые бутылки... А стекла битого на дорогах сколько будет....
      • Ну да
        01.01.2017, 18:53:50
        5
        Это скорее всего. С прекращением разливать пиво в пластик быдло не исчезнет. А пиво пьют в основном молодежь
  • Кук
    01.01.2017, 19:39:54
    4
    дибилизм полнейший..ну сделают тару объемом 1499 мл и будут продавать дальше
    • ))))))
      01.01.2017, 20:19:28
      6
      Ну....как было д*****вое пойло,так и останется таковым..(я о пиве).просто цена возрастет из за стеклянной тары ((((
    • father
      01.01.2017, 22:51:03
      2
      Дибилизм, не тут.
      А вот в ответе кренделя из ростехнадзора коммунисту, с непотребной фамилией, о газе. Да кто ж, этих идиотов, в управление, поднимает!?
  • father
    01.01.2017, 22:29:41
    3
    Ну-у-у, в моей юности, были бидончики, трехлитровые. (-:
    Думаю, можно и термос приспособить. (-:
    И, походу, молоко, в тетрапаках, на очереди. Ха...
    Вот она, цикличность бытия. (-:
  • Ну тогда почему бы
    02.01.2017, 1:30:28
    3
    Не запретить
    Продажу в алюминии. Как далеко ушла банка от пластиковой бутылки?
    • father
      02.01.2017, 4:07:09
      4
      Вообще-то, сначала был алюминий. (-:
      Он экологичнее пластика. (-:
      Просто дороже. (-:
      Бидончики моей юности, были эмалированными. Если эмаль качественная, то и продукт сохраняется дольше. (-:
      Сейчас, можно и из нержавейки, с геметичной крышкой.
      Отказ от пластика, сделает продукт с названием "пиво", менее доступным. (-:
      И это хорошо. Я перестал пить раньше, чем появились эти "полторашки", но хочу отметить, что минеральная вода в стекле и в пластике, различаются. (-:
      Проверено на себе.
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