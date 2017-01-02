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02.01.2017 11:23
На север республики пришли морозы
По прогнозу Коми ЦГМС, в республике 2-3 января установится аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -13...-19°С).
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В большинстве районов Республики Коми аномально холодная погода сохранится по 10 января 2017 года. Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35°С, местами до -40...-45°С. В период 5-8 января в большинстве районов прогнозируется до -37...-42°С, местами до -44...-49°С.

Уважаемые жители республики, Главное управление МЧС России по Коми рекомендует быть особо бдительными в период морозов!

Во время морозов следует:

  • сократить время нахождения на открытом воздухе;
  • не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей;
  • во время протапливания печей не допускать их перекала;
  • одеваться многослойно и в натуральные ткани.

В период морозов ОПАСНО:

  • выходить из дома без головного убора, варежек и перчаток;
  • пользоваться самодельными электрическими обогревателями;
  • употреблять алкоголь;
  • подключать одновременно в сеть большое количество бытовых электроприборов, особенно если они являются мощными потребителями энергии. Это может вызвать опасную перегрузку в электросети.

Водители! Отправляясь в морозы в поездку, стоит позаботиться о запасе горючего, о теплой одежде в машине и небольшом запасе продуктов питания (бутерброды, чай или кофе в термосе). Перед отправкой в путешествие проверьте аптечку в своем автомобиле, при необходимости пополните её, обновите медикаменты.

Запомните, что:

  • голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом, поэтому в морозы желательно усилить питание, увеличить калорийность пищи;
  • алкоголь в крови способствует переохлаждению, вызывая большую потерю тепла, одновременно создавая ложный эффект согревания организма изнутри;
  • курение на морозе делает более уязвимыми конечности, так как уменьшается циркуляция крови в ногах и руках;
  • постоянное закаливание организма, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) и рациональное питание, предупреждает его переохлаждение.

Дорогие земляки! Будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! При любом происшествии немедленно звоните в «Службу спасения»: с домашнего телефона – 01, с мобильного – 112.

Комментарии (16)

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  • 666
    02.01.2017, 11:37:04
    -1
    Перед отправкой в путешествие проверьте аптечку в своем автомобиле. Что толку там одни бинты, жгут и искусственный лед вот он действительно не обходим
  • я
    02.01.2017, 11:41:54
    1
    что за экстренное предупреждение. Лет 7-8 назад морозы стояли по месяцам 40-50 градусов и было все нормально а тут дня два 40 прижмет и сразу панику поднимаете
    • Перебдеть
      02.01.2017, 13:35:23
      2
      Лучше предупредить лишний раз, чем так как в Крымске было. Ничего не предвещало беды, а город затопило и ни одного предупреждения...
  • Алекс
    02.01.2017, 11:44:23
    0
    Ни кто не мешает доукомплектовать свою аптечку необходимыми препаратами по своему усмотрению.
  • 666
    02.01.2017, 11:51:38
    0
    да только за рулем кроме угля пить не чего больше не льзя
  • Яя
    02.01.2017, 12:41:46
    -1
    Блин ну емае.....Чеж так вовремя то?! Хочу теплооооооо
  • Лошкин
    02.01.2017, 14:09:28
    1
    в тундре сейчас вообще жесть , подошёл к скважине , прошла минута как вышел из машины , лицо как будто кипятком обжигают . Отличная погодка
  • Лесной
    02.01.2017, 15:05:29
    7
    Правильно Я написал. Живем в зоне Полярного Урала (кто не знает) и такие морозы обычное дело для этого периода. Не хочу никого обижать - не по нраву климат , таки надо на Юг ехать. Вообще народ растет нежный , инфантильный. Мы ходили пешком с железной дороги на р. Шарь-Ю в апреле на подледный лов. На лыжах, по насту , в апреле.27 км. И приносили прекрасных хариусов. Тогда и зимы как зимы были. Ко мне ребята просятся за грибами белыми (в сезон конечно), , я не против , но когда узнают, что пешком почти 3 км, говорят нет, далеко. И это хлопцам нет еще 30.
    • )))))лесному
      02.01.2017, 16:11:17
      1
      Ох уж эти ..хлопцы!!!Мы в молодости за 7 км на дискотеку ходили и были счастливы))))))
  • я
    02.01.2017, 15:47:50
    3
    Лесной ты прав
    Мы на севере или где! Так и должно быть!!!
    • так
      02.01.2017, 16:35:46
      1
      Рождественские и крещенские морозы никто не отменял.
      • father
        02.01.2017, 17:30:50
        1
        У меня есть фото с Черной речки, так там тапки вмерзли рядом с прорубью. (-: Было -40°. (-:
  • маша
    02.01.2017, 17:07:12
    -4
    Вообще то для периода глобального потепления -40 это действительно аномальная погода. И так быть не должно. У нас влажность очень сильная. В -20 по ощущению как буд-то -38. Не надо нам таких морозов. Пусть лучше тепло будет, а то с детишками маленькими по 2 недели приходится дома сидеть.
    • нет
      02.01.2017, 18:53:23
      2
      с влажностью вы ошиблись. В морозы здесь влажность минимальная. Вот на средней полосе - это да. -20 ощущается, как все -30. Потому что там влажность выше гораздо.
  • father
    02.01.2017, 17:20:13
    0
    Лицо в мороз, надо кремом намазать. (-: Хоть Детским. (-:
  • Вахта
    03.01.2017, 1:21:42
    0
    Да, из-за высокой влажности -40 кажется очень холодно. Было бы всю зиму -15 было бы супер.
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