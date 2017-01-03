Вчера в Усинске произошел пожар

Новогодние праздники для Усинска оказались "жаркими", за последние три дня в округе произошло три пожара.

фото: misanec.ru

Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Республике Коми, вчера вечером в 18:39 в районе Аэропорта, произошел пожар в дачном доме.

В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 23:00 на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

(с) Усинск.Онлайн