03.01.2017 09:46
Вчера в Усинске произошел пожар
Новогодние праздники для Усинска оказались "жаркими", за последние три дня в округе произошло три пожара.
фото: misanec.ru
Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Республике Коми, вчера вечером в 18:39 в районе Аэропорта, произошел пожар в дачном доме.
В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 23:00 на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
(с) Усинск.Онлайн
Прикинь! Они на дачах, ходят в бани! Ради этого, туда ездят. (-:
На выходных. (-:
(Минуса не ставлю, я их собираю)))
Ну а по теме: Всему виной, невыполнение элементарных противопожарных норм.
Если бы хозяева дачи, не торопились с созданием уюта, то и не возникло бы возгорания.
Печка не может мгновенно отдавть все тепло, а это значит, что оно начинает вылетать в трубу, раскаляя ее до малиногого цвета (попутно)...