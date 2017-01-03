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03.01.2017 09:46
Вчера в Усинске произошел пожар
Новогодние праздники для Усинска оказались "жаркими", за последние три дня в округе произошло три пожара.
pozhar.jpg
фото: misanec.ru

Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Республике Коми, вчера вечером в 18:39 в районе Аэропорта, произошел пожар в дачном доме.

В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 23:00 на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • ((((
    03.01.2017, 10:07:52
    3
    Вот что можно делать на даче в такой мороз???!!Без каких либо удобств????
    • Бывает
      03.01.2017, 10:45:54
      13
      Есть такие дачи в Усинске, что у некоторых людей квартир таких нет. Со всеми удобствами и роскошью!!!
      • для бывает
        03.01.2017, 12:35:05
        2
        И даром бы не нужна была ((((
        • хм
          03.01.2017, 19:32:52
          2
          для кого как. Как говорится, на вкус и цвет. Мы тоже на выходных живем на даче, в тишине и уюте. Да и банька, опять же.
  • Купили вот
    03.01.2017, 11:26:53
    9
    В магазине "Провиант" на ул. Мира купил 28 декабря водку "Пять озер. " На вкус горьковатая - пробовали 1 стопку. Посмотрели бутылку на просвет - там мелкий мусор, как будто перхоти набросали. Пить не стали, а 2 января пошли в магазин и посмотрели еще несколько бутылок - картина та же. Может сообщение и не в тему (написано о пожаре) но водку эту не берите. Видимо паленка. К продавцам обращаться не стали.
    • Я
      03.01.2017, 22:40:46
      1
      Пробей
      Приложениемна андроид щас их много)))
  • Симон
    03.01.2017, 13:41:47
    5
    Вот и плохо,что не указали руководителю магазина на то,что обнаружили.А написать ума хватило.И то что вашу бутылку надо отдать было на экспертизу.Наверное не в состоянии были.
  • Что делать в мороз?...
    03.01.2017, 13:53:55
    14
    Что делать в мороз на даче? Натопить баньку...попариться и отдыхать! Вокруг тишь,снежок,так красиво!!!
    • )))))
      03.01.2017, 14:52:51
      -3
      Вы наверное один,или одна из немногих ,кто так отдыхает на даче.В основном многие там квасят,по-чёрному((((Минусы полагаю будут,от тех -кто квасит.И наоборот))))))
      • father
        04.01.2017, 9:57:50
        1
        У меня есть несколько знакомых, у которых на дачах есть бани. (-:
        Прикинь! Они на дачах, ходят в бани! Ради этого, туда ездят. (-:
        На выходных. (-:
        (Минуса не ставлю, я их собираю)))
  • Гость
    03.01.2017, 18:24:55
    1
    Ваш житель Усинска предупредил о паленой водке, но реакция никакой. директор магазина вряд ли бы отреагировал на то , что продают не качественный продукт. Вообще удивляет пассивность усинцев на подобные вещи. В том же провианте видел 27 декабря сметану - срок годности 27.11.2016 года. У Вас или город пофигистов или не знаю, что и предположить. Работаю в Усинске вахтами 16 лет, много прекрасных адекватных знакомых. Вообще сложилось такое мнение: пожил тут, заработал и домой, а тут и трава не расти. Не хочу никого обижать.
    • Я
      03.01.2017, 22:42:36
      1
      Да б** так оно и есть как не крути))
      !
    • father
      04.01.2017, 7:13:08
      1
      В теме о пожаре, предупреждать за "паленую"водку!?
      Рядом тема о поножовщине, почему бы там не отписаться?
      Ну а по теме: Всему виной, невыполнение элементарных противопожарных норм.
      Если бы хозяева дачи, не торопились с созданием уюта, то и не возникло бы возгорания.
      Печка не может мгновенно отдавть все тепло, а это значит, что оно начинает вылетать в трубу, раскаляя ее до малиногого цвета (попутно)...
  • Лео
    06.01.2017, 13:26:29
    0
    Палёная водка.
    Директор, магазин. Вы о чём говорите? Магазин имеет хозяина, директор наёмный, для таких случаев, а разборок не будет, у хозяина всё куплено.
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