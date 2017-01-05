Застрявшая машина на два часа заблокировала движение по зимнику

Сегодня на участке дороги Ухта-Усинск застряла автоцистерна, тем самым заблокировав движение для автотранспортных средств.

Как сообщил нашей редакции Игорь Ложкин, который возвращается из Сыктывкара в Усинск, на участке дороги между Каджеромом и Рыбницей на узком участке дороги застряла автоцистерна. По имеющейся у нас информации, машина застряла на горке, средняя часть цистерны попала на выступ, и автомобиль не смог дальше продолжить путь.

- Я подъехал к месту затора часа через полтора после того, как она застряла, - рассказывает Игорь по телефону, - очевидцы сообщили, что именно столько она тут стоит. Пока стоял подъехало еще несколько машин, образовалась большая пробка с обеих сторон.

Машина застряла на сложном участке дороги, разъехаться тут двум автомобилям не реально. Имеющаяся на цистерне расцветка была очень похоже на логотип компании "Башнефть".

- Мы прождали минут тридцать, пока его дернул другой КамАЗ. А на улице термометр показывал минус сорок шесть. Так что собираясь в поездку берите теплые вещи и имейте запас топлива, - резюмирует Игорь.

(с) Усинск.Онлайн