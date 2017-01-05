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05.01.2017 21:20
Застрявшая машина на два часа заблокировала движение по зимнику
Сегодня на участке дороги Ухта-Усинск застряла автоцистерна, тем самым заблокировав движение для автотранспортных средств.
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Как сообщил нашей редакции Игорь Ложкин, который возвращается из Сыктывкара в Усинск, на участке дороги между Каджеромом и Рыбницей на узком участке дороги застряла автоцистерна. По имеющейся у нас информации, машина застряла на горке, средняя часть цистерны попала на выступ, и автомобиль не смог дальше продолжить путь.

- Я подъехал к месту затора часа через полтора после того, как она застряла, - рассказывает Игорь по телефону, - очевидцы сообщили, что именно столько она тут стоит. Пока стоял подъехало еще несколько машин, образовалась большая пробка с обеих сторон.

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Машина застряла на сложном участке дороги, разъехаться тут двум автомобилям не реально. Имеющаяся на цистерне расцветка была очень похоже на логотип компании "Башнефть".

- Мы прождали минут тридцать, пока его дернул другой КамАЗ. А на улице термометр показывал минус сорок шесть. Так что собираясь в поездку берите теплые вещи и имейте запас топлива, - резюмирует Игорь.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (9)

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  • Димон
    05.01.2017, 22:08:31
    4
    Спасибо. Полезно знать, тем более, что в этом месте всегда температура воздуха ниже, чем обычно. А в районе Талого еще и теплые ручьи иногда продавливаются большегрузами. Поэтому и место называется Талым.
  • ВладиМир
    05.01.2017, 22:11:56
    4
    Когда же сделают нормальную дорогу на этом участке? Лучше бы занялись этим участком, чем отбойники ставить ненужные на подъезде через р. Усть-Лыжу.
    • Вит
      06.01.2017, 0:23:02
      -2
      Строят уже дорогу. Потерпите чуток...
      • Гога
        06.01.2017, 0:46:18
        -1
        Ага, потерпите всего то осталось ждать до 2243 года. А по теме, Коджеромский зимник мертв и разбит проезжали там 3 числа. А сейчас видимо его добили окончательно долбаные фуроводы.
  • А.Е.
    06.01.2017, 3:16:25
    13
    Дорогие Усинцы, не беспокойтесь. Просто успокойтесь и занимайтесь своими делами, т.к. все компетентные уполномоченные должностные лица уже приняли меры для решения данного вопроса. На проблемном участке дороги ведутся необходимые работы, и к лету гарантировано восстановление движения по зимнику.
    • ЧЕЙ- то
      06.01.2017, 12:12:53
      3
      залез
      Уже усинск-онлайн засорен болталогией пустой.
  • ДЛ
    06.01.2017, 13:07:47
    0
    тому дурачку надо статью отправить - который любит эксперименты с экономией топлива тут свои расписывать
    • БГБ
      06.01.2017, 14:33:48
      5
      Он её писал)))
  • Здравствуйте
    06.01.2017, 23:47:59
    0
    А чего МЧС ни кто не вызвал. В -50 десятки людей застряли в лесу это чрезвычайная ситуация а МЧС чаёк лома попивает.
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