Пенсионеры начнут получать 5 тысяч

Уже сегодня, с 9 января, российские пенсионеры начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей.

Единовременную прибавку к пенсии получат все - и гражданские, и военные, и работающие. Исключения составят лишь те, кого почтальоны дома не застанут в январе, тогда прибавка придет в следующем месяце. Закон об этом вступил в силу, пишет "РГ".

Специально идти в пенсионный фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно - она придет автоматически вместе с пенсией привычным способом.

Если пожилой человек, например, бывший военный, получает две пенсии и одну из них - из Пенсионного фонда России (ПФР), с ней поступят и пять тысяч.

А если кому-то январскую пенсию доставили заранее, например, в декабре, то выплату сделают дополнительно в течение января.

По данным ПФР, эти деньги положены пожилым людям, проживающим только в России и являющимся постоянными получателями пенсий на территории нашей страны на 31 декабря прошлого года. Тем, кто постоянно живет в других странах, в том числе в Белоруссии и Приднестровье, рассчитывать на эту прибавку не приходится.

Стоит еще разъяснить, что деньги эти выплатят один раз, значит, пенсии на эту сумму не вырастут, и при индексации они учитываться не будут. Зато доплата не облагается подоходным налогом - для этого приняты специальные поправки в Налоговый кодекс.

Напомним, единовременная выплата пенсионерам компенсирует "недоиндексацию" пенсий в прошлом году. При реальной инфляции в 2015 году в 12,9 процента пенсии увеличили только на четыре процента. Правительство предполагало сделать повторное повышение пенсий во второй половине 2016 года, если это позволит экономическая ситуация. Однако бюджет страны исполнялся довольно сложно, и было принято решение заменить индексацию выплатой.

Всего ее получат 43 миллиона человек. Средняя страховая пенсия по старости в России сейчас 13,2 тысячи рублей.

В этом проблем не будет. Пенсию повысят 1 февраля, как и положено, на процент реальной инфляции по итогам прошлого года. Ожидается, что ее уровень составит 6,5 процента.