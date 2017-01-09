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09.01.2017 07:11
Пенсионеры начнут получать 5 тысяч
Уже сегодня, с 9 января, российские пенсионеры начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей.
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Единовременную прибавку к пенсии получат все - и гражданские, и военные, и работающие. Исключения составят лишь те, кого почтальоны дома не застанут в январе, тогда прибавка придет в следующем месяце. Закон об этом вступил в силу, пишет "РГ".

Специально идти в пенсионный фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно - она придет автоматически вместе с пенсией привычным способом.

Если пожилой человек, например, бывший военный, получает две пенсии и одну из них - из Пенсионного фонда России (ПФР), с ней поступят и пять тысяч.

А если кому-то январскую пенсию доставили заранее, например, в декабре, то выплату сделают дополнительно в течение января.

По данным ПФР, эти деньги положены пожилым людям, проживающим только в России и являющимся постоянными получателями пенсий на территории нашей страны на 31 декабря прошлого года. Тем, кто постоянно живет в других странах, в том числе в Белоруссии и Приднестровье, рассчитывать на эту прибавку не приходится.

Стоит еще разъяснить, что деньги эти выплатят один раз, значит, пенсии на эту сумму не вырастут, и при индексации они учитываться не будут. Зато доплата не облагается подоходным налогом - для этого приняты специальные поправки в Налоговый кодекс.

Напомним, единовременная выплата пенсионерам компенсирует "недоиндексацию" пенсий в прошлом году. При реальной инфляции в 2015 году в 12,9 процента пенсии увеличили только на четыре процента. Правительство предполагало сделать повторное повышение пенсий во второй половине 2016 года, если это позволит экономическая ситуация. Однако бюджет страны исполнялся довольно сложно, и было принято решение заменить индексацию выплатой.

Всего ее получат 43 миллиона человек. Средняя страховая пенсия по старости в России сейчас 13,2 тысячи рублей.

В этом проблем не будет. Пенсию повысят 1 февраля, как и положено, на процент реальной инфляции по итогам прошлого года. Ожидается, что ее уровень составит 6,5 процента.

Комментарии (5)

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  • Надежда
    09.01.2017, 12:51:01
    2
    пенсии
    Почему про работающих пенсионеров ничего не пишут? Будет ли им в феврале индексация?
  • Тролль
    09.01.2017, 12:55:33
    1
    Это что же получается, инфляция в стране 6,5%? Гомодрилы московские.
  • Осчастливили...
    09.01.2017, 20:12:47
    0
    Фактическая инфляция намного выше официальной. А работают пенсионеры вынуждено, в основном на низкооплачиваемых работах, чтобы после оплаты коммуналки было за что жить, купить лекарство, еду.
  • Пенс я.
    09.01.2017, 20:49:22
    0
    Слушайте и читайте внимательно.И раб и не раб.пенсионам Всем в феврале.
  • Hei
    10.01.2017, 8:10:18
    0
    и ведь это они сделали заместо ИНДЕКСАЦИИ пенсии
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