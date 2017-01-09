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09.01.2017 11:20
Муниципалитетам порекомендовали знать лидеров среди молодежи
Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова отметила, что работать в сфере молодежной политики так, как многие привыкли, сегодня ошибочно.
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В работе круглого стола, посвященного реализации государственной молодежной политики в регионе, приняли участие представители министерства, средних и высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования, детских домов, а также заместители руководителей по социальным вопросам, руководители управлений образованием и отделов по делам молодежи в администрациях муниципалитетов.

В ходе круглого стола были представлены итоги реализации в Республике Коми основ государственной молодежной политики за 2016 год и задачи на 2017 год.

«Работать так, как многие привыкли, сегодня ошибочно. Нельзя просто составить план мероприятий и работать исключительно по нему, необходимо иметь стратегию, план направлений деятельности по реализации основ государственной молодежной политики как на уровне учреждения, так и на уровне администраций муниципальных образований. Тогда этот план будет вбирать и события, и факты, и комплекс системных действий по реализации молодежной политики», - подчеркнула Наталья Михальченкова.

По ее словам, сегодня результативность мер успешна там, где молодежная политика строится на принципах выявления лидеров по направлениям и объединения их в сообщества.

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Как подчеркнула Наталья Михальченкова, активная молодежь развивается сама: молодые люди участвуют в работе республиканских Молодежного парламента, Молодежного правительства, регистрируют НКО, продвигают различные проекты на уровне России. Так, финансовая поддержка молодежных инициатив за летнюю молодежную форумную кампанию 2016 года составила 1,4 миллиона рублей.

-Мы ответственны за то, чтобы дети не уезжали из муниципалитетов, чтобы они имели полный комплекс предложений на местах, чтобы молодежь чувствовала, что на них не наседают, а реально готовы помочь реализовать себя в родной республике, создавать условия для их инициатив и идей, - отметила министр.

Особое внимание на круглом столе было уделено вопросам военно-патриотического воспитания молодого поколения. Как подчеркнул военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин, наряду с образовательным процессом должен вестись постоянный мониторинг состояния здоровья молодежи, должны быть воспитание духовности, физической устойчивости, которые являются неотъемлемой частью становления человека как патриота, защитника Отечества.

Председатель регионального отделения «Российского движения школьников» в Республике Коми Ольга Медведева в рамках круглого стола подвела итоги работы опорных и пилотных школ движения в регионе и наметила основные пути развития организации.

Наталья Михальченкова рекомендовала руководителям образовательных организаций рассматривать «Российское движение школьников» как модель организации работы с молодежью. Как отметила министр, движение создано во исполнение поручения Президента России Владимира Путина и методически выстроено хорошо и понятно.

В завершении круглого стола Наталья Михальченкова вручила благодарности за вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Республики Коми в 2016 году региональному координатору Российского движения школьников в Республике Коми Василию Андрееву, директору Молодежного центра г. Сыктывкара Галине Юдиной, а также руководителям отделов и секторов по молодежной политике управлений образования Усть-Куломского и Удорского районов, Усинска, Сыктывкара и Сосногорска.

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Комментарии (19)

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  • ватсон
    09.01.2017, 13:00:52
    11
    Да ,что говорить ,молодежная политика запущена хуже некуда. В Усинске объединяющей силой для молодежи являются спорткомплексы ,там хоть какая то общая идея есть. О чем Михальченкова даже отметила в своей статье.А все эти НКО, Молодежные парламенты и правительства, это всего лишь горстка ребят назначенных кем то ,и они не отображают массовости работы среди молодежи.Раньше был Комсомол , пионерия и надо создавать что то наподобие этого.
  • игорь
    09.01.2017, 13:31:46
    -6
    молодеж
    Надо открывать фелиалы вузов. Тогда небудет уежать молодежь Подросткам 17-18 лет,кооме Новикбожа и Усть-Усы нечего невидели.
    • Игорю
      09.01.2017, 13:40:12
      12
      Боюсь, ты не поступил бы...
      • ДЛ
        09.01.2017, 14:03:10
        2
        Этот школьный грамотей ЕГЭ то не сдавал еще судя по ошибкам....
      • так
        09.01.2017, 15:39:38
        3
        соглашусь с Игорем.
        Не грамотно написал, это так. Но Игорь пишет, что в деревнях и селах у молодёжи нет никаких перспектив в развитии и, хотя бы, получить рабочую специальность нет возможности. И, вероятно, даже некому научить молодняк элементарной школьной грамоте.
        • как так?
          09.01.2017, 16:12:34
          0
          А самообразование? Элементарное чтение книг... Да и минимум уж точно дают, чтобы не писать с такими ошибками...
      • Гость
        09.01.2017, 17:20:52
        0
        Даже в Ухтинский филиал.
    • Галина
      09.01.2017, 15:02:10
      0
      Молодёжь
      Игорь, учиться в другом городе от 3 до 5 лет, но надо выбирать такую профессию, чтобы она была востребована в нашей Республике. А открытие филиалов учебных заведений дело хлопотное и много затратное, да и где найти профессиональных преподавателей. Уже есть горький опыт по открытию таких" филиалов", где брали только деньги за "обучение", а фактически государство получало полуграмотных специалистов которые даже азы своей профессии не знали.
      Вот хорошо бы было, если через молодёжные центры направляли желающих учиться, за счёт центра. Да, у молодёжи сёл, практически нет возможности получить бесплатно профессию и остаться жить и работать на своей малой родине..
      • *
        09.01.2017, 18:32:51
        1
        В школах в деревнях и сёлах Усинского округа работают квалифицированные педработники почти со всей России и Республики Коми, много и местных жителей, получивших педагогическое образование и на высоком уровне преподающих свой предмет, душой болеющих за своё дело. Нормальная и адекватная молодёжь из сёл, по окончанию школы, поступает в ВУЗы и ССУЗы, получают профессию и устраиваются на работу. Другой вопрос, что не все представители сельской молодёжи могут "вытерпеть" напряжённый режим учебного процесса и начинают прогуливать занятия или злоупотреб***ь спиртным. Потому что учёба - это тяжёлый труд. Игорь, никто не будет в Праскани или Васькино открывать филиал ВУЗа, нужно самому иметь желание (воспитать его в себе) учиться и получить образование. Многие сельские жители Усинского района считают, что всё им должны принести на блюдечке с голубой каёмочкой, но это не так! Всё достигается через тяжёлый ТРУД и ТЕРПЕНИЕ, все блага для себя нужно ЗАРАБОТАТЬ, а не ждать халявы!
        • так
          09.01.2017, 19:20:22
          2
          Если квалифицированные, болеющие всей душой педработник не научил и не привил прилежание к обучению своего предмета своего ученика, то ему надо повышать квалификацию и не относиться к своей работе с пофигизмом.
          Если у моего учителя по математике удалось привить любовь к своему предмету троечникам из другой школы( с 6-8 классы), то в 9-10 классе все нагнали программу за упущенные годы и все поступили в ВУЗы . Вот это я понимаю - высокий уровень знаний и умения найти подход к каждому ученику у такого педагога.
          • Вот
            09.01.2017, 20:35:18
            1
            Если ученик сам не захочет (или родители не заставят) овладевать знаниями, то его невозможно ничему научить, даже самому гениальному и талантливому учителю. Свои мозги в его голову педагог не вложит. В 9-11 классах ребята осознают, что им нужно сдавать экзамены, получать профессию, и активно "берутся" за учёбу. Ещё Станиславский говорил: "Ничему нельзя научить, всему можно только научиться".
  • Лол
    09.01.2017, 14:39:17
    5
    Финансовая поддержка молодежных проектов составила 1,4 млн в год. Это по всей республике! В год! Т.е. примерно 120 тысяч в месяц на ВСЮ республику. Пусть в каждом муниципалитете по 1 "инициативе" - по 5 тысяч в месяц))) Да, это, конечно, поддержит молодежь! Да на бухгалтерию и налоги больше уйдет, если НКО открыта. Это смешно, молодежь они развивают.
  • Обыватель
    09.01.2017, 14:46:58
    2
    МОЛОДЕЖЬ СТРЕМИТСЯ УЕХАТЬ ИЗ УСИНСКА...ДА И СТАРШОЕ ПОКОЛЕНИЯ ХОТЕЛО БЫ ЛУЧШЕЙ УЧАСТИ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ.ЧТО ТОЛКУ ,МЫ ПОЛОЖИЛИ СВОЮ МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НА "ПЛАХУ" СТРОИТЕЛЬСТВА "ЛУЧШЕГО"....ТРУДИЛИСЬ С ВЕРОЮ В "ЛУЧШЕЕ"...ЛУЧШЕЕ НАСТУПИЛО...ПЕНСИОНЕРЫ ВЫНУЖДЕННЫЕ РАБОТАТЬ ,ЧТОБЫ НЕ "ВЫТЯНУТЬ" НОГИ,ПРИ ТАКОЙ КВАРТПЛАТЕ И ЦЕНАХ НА ХЛЕБ.
    • Обывателю
      09.01.2017, 17:00:29
      4
      То, что Вы сейчас написали, относится ко всей России, почти к каждому городу и селу, в принципе.
  • игорь
    09.01.2017, 16:58:34
    -3
    Приятно что есть реакция. Все притензии к учителям русского. Если вы педагог то х.. сосите. И готовтесь что сол пишутся без мягкого знака ,а вилька с мягким.
    • игорю
      09.01.2017, 17:01:19
      3
      а вы ещё и хам...ко всему...((((
      Даже к самому себе вы неуважительно относитесь,написав своё имя с маленькой буквы)))К критике относитесь адекватно,вы же в обществе людей живёте..надеюсь))
    • игорю
      09.01.2017, 17:01:59
      2
      пишущему свое имя со строчной буквы
      ну вот Вы точно предъявляйте претензии к Вашему учителю русского языка....
      • ;-)
        09.01.2017, 18:43:14
        0
        Вас, Игорь, похоже, бесполезно учить чему-либо! Поэтому у Вас ни образования, ни работы...
  • Iror
    09.01.2017, 17:11:14
    -3
    Я уггадал . Пред. Русского!!! Ваши отголоски.
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