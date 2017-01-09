Муниципалитетам порекомендовали знать лидеров среди молодежи

Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова отметила, что работать в сфере молодежной политики так, как многие привыкли, сегодня ошибочно.

В работе круглого стола, посвященного реализации государственной молодежной политики в регионе, приняли участие представители министерства, средних и высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования, детских домов, а также заместители руководителей по социальным вопросам, руководители управлений образованием и отделов по делам молодежи в администрациях муниципалитетов.

В ходе круглого стола были представлены итоги реализации в Республике Коми основ государственной молодежной политики за 2016 год и задачи на 2017 год.

«Работать так, как многие привыкли, сегодня ошибочно. Нельзя просто составить план мероприятий и работать исключительно по нему, необходимо иметь стратегию, план направлений деятельности по реализации основ государственной молодежной политики как на уровне учреждения, так и на уровне администраций муниципальных образований. Тогда этот план будет вбирать и события, и факты, и комплекс системных действий по реализации молодежной политики», - подчеркнула Наталья Михальченкова.

По ее словам, сегодня результативность мер успешна там, где молодежная политика строится на принципах выявления лидеров по направлениям и объединения их в сообщества.

Как подчеркнула Наталья Михальченкова, активная молодежь развивается сама: молодые люди участвуют в работе республиканских Молодежного парламента, Молодежного правительства, регистрируют НКО, продвигают различные проекты на уровне России. Так, финансовая поддержка молодежных инициатив за летнюю молодежную форумную кампанию 2016 года составила 1,4 миллиона рублей.

-Мы ответственны за то, чтобы дети не уезжали из муниципалитетов, чтобы они имели полный комплекс предложений на местах, чтобы молодежь чувствовала, что на них не наседают, а реально готовы помочь реализовать себя в родной республике, создавать условия для их инициатив и идей, - отметила министр.

Особое внимание на круглом столе было уделено вопросам военно-патриотического воспитания молодого поколения. Как подчеркнул военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин, наряду с образовательным процессом должен вестись постоянный мониторинг состояния здоровья молодежи, должны быть воспитание духовности, физической устойчивости, которые являются неотъемлемой частью становления человека как патриота, защитника Отечества.

Председатель регионального отделения «Российского движения школьников» в Республике Коми Ольга Медведева в рамках круглого стола подвела итоги работы опорных и пилотных школ движения в регионе и наметила основные пути развития организации.

Наталья Михальченкова рекомендовала руководителям образовательных организаций рассматривать «Российское движение школьников» как модель организации работы с молодежью. Как отметила министр, движение создано во исполнение поручения Президента России Владимира Путина и методически выстроено хорошо и понятно.

В завершении круглого стола Наталья Михальченкова вручила благодарности за вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Республики Коми в 2016 году региональному координатору Российского движения школьников в Республике Коми Василию Андрееву, директору Молодежного центра г. Сыктывкара Галине Юдиной, а также руководителям отделов и секторов по молодежной политике управлений образования Усть-Куломского и Удорского районов, Усинска, Сыктывкара и Сосногорска.