Аномальные морозы в России отступили

Экстремальные холода, накрывшие подавляющую территорию России, в том числе Арктическую зону нашей страны, постепенно уходят.

фото: Александр Нащекин

Как сообщил ИА «Арктика-Инфо» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, на Русском Севере завершился очередной морозный период зимы. Ультраполярное вторжение пришлось на новогодние каникулы и продолжалось около 10 дней.

«В рождественские дни отклонение среднесуточной температуры от нормы достигало 20-25 градусов. Температура понижалась до -35…-40, местами – до -50», - рассказал он.

Старков отметил, что в Европейской части России таких морозов (по интенсивности, продолжительности и охвату территории) не было 30 лет - с 1987 года.

По прогнозам метеорологов, экстремальные январские морозы пошли на спад. Атлантическое тепло пробивает себе дорогу с ветрами, снегопадами и метелями. До Крещения сохранится мягкая снежная погода.

Однако специалисты призывают граждан России не расслабляться. «Впереди еще половина зимы. Причем, как правило, более холодная ее половина», - подчеркнул Леонид Старков.

«В последние годы зимы в Субарктике чаще были теплыми. В высоких широтах средняя глобальная температура повышается быстрее всего. На этом фоне резкие похолодания даже до нормы воспринимаются очень остро», - добавил он.