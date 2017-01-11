<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

11.01.2017 10:10
В Республике Коми упрощена процедура получения информации о стоимости оказанных медицинских услуг

Узнать о полученных медицинских услугах и проверить их стоимость в онлайн-режиме теперь можно на портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми.

b1800ee802cc79aee35f19c9edcf6f59.jpg

До настоящего времени данная информация хранилась у страховой компании и выдавалась по запросам.

Для того чтобы получить выписку о стоимости медицинских услуг, достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг Республики Коми, подтвердить учётную запись пользователя и отправить запрос во вкладке «Личный кабинет пациента». Для оформления заявки необходимо заполнить всего четыре поля, указав номер полиса обязательного медицинского страхования.

Новая услуга позволяет контролировать бюджетные средства, потраченные государством на лечение пациента. В случае обнаружения несоответствия информации об услугах, указанных в выписке и оказанных пациенту в действительности, можно обратиться в страховую медицинскую компанию или в ГУ ТФОМС Республики Коми [Телефон горячей линии ГУ ТФОМС Республики Коми: 8-800-222-11-24].

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

Добавить комментарий
  • ДЛ
    11.01.2017, 11:28:45
    0
    во что пишет в личном кабинете пациента - "Личный кабинет пациента доступен только пользователям с подтвержденной учетной записью ЕСИА"
    • *
      11.01.2017, 14:06:30
      1
      у меня всё получилось - с 01.02.2016 по 31.12.2016 мне оказали услуги на 20464.52 руб
  • Юся
    11.01.2017, 14:29:36
    0
    Не стыковок много в отчетном документе. Звонила на горячую линию, сказали писать жалобу в фонд для разбирательства.
  • Усинка
    11.01.2017, 20:10:57
    0
    У меня получилось. Но на половину как то. Последние 3 месяца 2016 года я вообще не посещала поликлинику. Тем более терапевта и гинеколога. Ошибка.
    • Какая разница
      11.01.2017, 21:43:24
      2
      Не ошибка. Мухлюет больница, приписками занимается.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 