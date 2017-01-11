В Республике Коми упрощена процедура получения информации о стоимости оказанных медицинских услуг

Узнать о полученных медицинских услугах и проверить их стоимость в онлайн-режиме теперь можно на портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми.

До настоящего времени данная информация хранилась у страховой компании и выдавалась по запросам.

Для того чтобы получить выписку о стоимости медицинских услуг, достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг Республики Коми, подтвердить учётную запись пользователя и отправить запрос во вкладке «Личный кабинет пациента». Для оформления заявки необходимо заполнить всего четыре поля, указав номер полиса обязательного медицинского страхования.

Новая услуга позволяет контролировать бюджетные средства, потраченные государством на лечение пациента. В случае обнаружения несоответствия информации об услугах, указанных в выписке и оказанных пациенту в действительности, можно обратиться в страховую медицинскую компанию или в ГУ ТФОМС Республики Коми [Телефон горячей линии ГУ ТФОМС Республики Коми: 8-800-222-11-24].

(с) Усинск.Онлайн