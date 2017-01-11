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11.01.2017 15:41
Почта России начнет доставку пенсионерам выплат в 5 000 рублей 13 января
С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионеров.
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Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты была сообщена ранее при доставке пенсии за декабрь 2016 года и за январь 2017 года. При этом, в отдельных регионах доставка единовременных выплат начнется уже 12 января.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно узнать на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

Комментарии (14)

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  • father
    11.01.2017, 16:17:38
    0
    Пенсионный фонд, уже перевел мне эти 5000, на социальную карту. Минуя посредника, (=
    Буквально, 4 часа назад. (=
    Хватит уже бездумно повторять текст, не пойми откуда. (=
    • Ю-ю
      12.01.2017, 19:35:28
      0
      Банк, который переводил, не посредник?
      • father
        12.01.2017, 22:24:36
        0
        Более удобный, чем Почта России.
        Возражаете? (=
  • я
    11.01.2017, 16:27:17
    -8
    Как вам не стыдно, в стране кризис а вы с бюджета деньги тащите!
  • пенсионерка
    11.01.2017, 16:32:27
    3
    для последней буквы в алфавите
    Надеюсь, что вы неудачно пошутили?
  • ***
    11.01.2017, 16:58:54
    1
    какие компьютеры! не то что на наших почтах, антиквариат! И девочки опрятные!
  • Усинск
    11.01.2017, 17:45:41
    -2
    Пенсионеры
    Как вы хорошо живёте уступите своим места молодым специалистом
  • Вячеслав
    11.01.2017, 18:50:10
    0
    Обойдетесь. Дайте хоть на пенсии хорошо пожить. Мы В 90-намучались. А вы молодые ещё наработаетесь.
    • /\/\
      11.01.2017, 19:17:44
      0
      Вячеслав,
      На прошлогодние 5 тысяч (не выданная индексация) что ли жить то хорошо собрались? Это же разовая плата, не влияет ни на что:- получил, - два раза в магазин сходил и забыл.
  • Пенсионер
    11.01.2017, 19:46:16
    0
    Пять тыс ! Это правительство пернула....А мы ждем когда они обосрутса!!!Позор им.....
    • я
      11.01.2017, 20:11:20
      -1
      Каждый народ получает правительство, которого он заслуживает. Что вы ж такое сделали при жизни что вас так гнобят?)
      • пенсионерка
        12.01.2017, 19:23:39
        1
        А вы , я так разумею, собираетесь умереть молодым?!
  • Чё сделали?
    11.01.2017, 20:19:25
    1
    КАРМУ ОТРАБАТЫВАЕМ по полной. В прошлых жизнях накосячили. Вот и получаем сейчас при жизни.
  • father
    11.01.2017, 21:45:36
    -2
    Вообще-то, в заметке, указывается на то, что почтальон в опасности
    (в свете последних событий в городе).
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