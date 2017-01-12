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12.01.2017 13:30
Инвалиду из Сыктывкара предоставили квартиру с останками прежнего жильца
Ниже будет видео из "нехорошей" квартиры, впечатлительным просьба не смотреть.
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Адвокат Роман Койдан в своем блоге на платформе «БНК. Блоги» рассказал историю инвалида из Эжвинского района Сыктывкара, которому районная администрация по решению суда вне очереди предложила жилье на условиях договора социального найма. В своем посте правозащитник разместил видео «нехорошей квартиры», где, судя по комментариям, когда-то умер прежний жилец.

«Как ранее я уже неоднократно высказывался в своих постах, предоставление жилья в Коми в 99% случаев возможно только через суд. Гражданин, имеющий законное право на жилье, без суда его не получит. К сожалению, и наличие решения суда на руках далеко не гарантирует долгожданное жилье. Обсудим данную проблему на конкретном примере.

В Эжвинском районе столицы Коми проживала инвалид, которая на основании статей 51 и 57 ЖК РФ, была нуждающейся в улучшении жилищных условий, и имела право на внеочередное предоставление жилья согласно заключения врачебной комиссии.

Я написал иск. Эжвинский суд в иске отказал. Верховный суд Коми встал на сторону инвалида и требования удовлетворил, обязав администрацию Эжвинского района Сыктывкара предоставить инвалиду вне очереди пригодное для проживания жилье.

Решение суда администрация не исполняла около года. В один прекрасный момент с администрации позвонили и предложили ключи от квартиры. Радости и счастью инвалида не было предела.

Теперь, смотрим видео - вот сама квартира. Вот оно. «Отношение» чиновников к гражданам, и к инвалидам в частности.

Самое ужасное, что инвалиды в Сыктывкаре, в Ухте, Усинске, Печоре, в Воркуте могли только мечтать о таком быстром исполнении судебного акта, как в Эжвинском районе. Именно это, и есть самое страшное. Инвалиды с других районов Коми сказали бы: «Тут надо радоваться! Радоваться! Радоваться!». Мы ждем по три, четыре, пять лет, и не можем добиться исполнения судебных актов.

На днях инвалид придет в администрацию Эжвинского района. К главе. И попросит, чтобы муниципалитет произвел ремонт в квартире. Посмотрим на реакцию, и обязательно сообщим».

Комментарии (18)

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  • :)
    12.01.2017, 13:38:17
    2
    Жесть.
    • Владимир
      12.01.2017, 19:39:41
      1
      Главное что след от трупа на полу... Вообще как можно было людей туда заселять? администрация сама бы КВАРТИРКУ ПРИСВОИЛА Если бы не СЛЕД от трупа...
  • Атеист
    12.01.2017, 13:51:57
    2
    Да там ремонт не поможет. От трупного запаха не избавится.
    • Ю-ю
      12.01.2017, 14:25:16
      4
      Поможет. Все сдирается до бетона, убираются полы, СЭС пару раз через определенный период проводит обработку помещения. Потом делается ремонт. И никакого запаха.
  • */*
    12.01.2017, 14:07:05
    6
    из Усинска волонтеров пригласите
    они вон инвалиду, которая проживает в другом регионе, отремонтировали квартиру в Усинске.
    А так жесть конечно, да.
  • Местный.
    12.01.2017, 14:33:10
    12
    Вот ублюдки что творят то!!! Этих чинуш на часик в эту квартиру пусть по дышат потом и голова работать может начнёт!!!
  • Северный
    12.01.2017, 14:42:22
    5
    Чему тут удивляться, ведь это же правящая партия правительства 3,14-ц России!!!
  • Дим
    12.01.2017, 14:44:14
    4
    Наши волонтёры и мебель прикупят))
  • Жанна
    12.01.2017, 15:21:58
    4
    Ужас...совести у чиновников и администрации нет...
  • Алексадр
    12.01.2017, 18:45:13
    -9
    На халяву жилье получили и еще претензии предъявляют. совесть у людей есть? Мне квартиру на халяву никто не дает, за свои кровные пришлось купить...
    • )))) Александру
      12.01.2017, 19:06:35
      7
      Нужно быть отмороженным,что бы такое написать((((
    • /\/\
      12.01.2017, 20:31:35
      3
      Александр, вы инвалид? На голову, вероятно....
      • Аня
        12.01.2017, 22:10:01
        -2
        Молодец! Я тебя полностью поддерживаю! Пусть покупают раз не нравиться.
    • Катя
      12.01.2017, 20:37:04
      1
      Александру
      Тут дело даже не в халяве, отношение какое? Как скотине подачку кинули!!! А если бы не было у этого инвалида никого, что бы он делал с этой квартирой??? Фу таким быть, я бы посмотрела на вашу реакцию если бы вам дали квартиру с человеком впридачу! Такой вой бы подняли!!!
      • Иван
        12.01.2017, 22:11:17
        0
        Даренному коню в зубы не смотрят.
  • Ёрик
    12.01.2017, 21:02:26
    -2
    Едросня видать постаралась
    • фу
      12.01.2017, 21:08:48
      2
      Ёрик, он и в Африке Ёрик.
  • Димон
    12.01.2017, 22:06:43
    1
    Уволить руководителя КУМИ. А КУМИ наверняка в Сыктывкарской мэрии.
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