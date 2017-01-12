Инвалиду из Сыктывкара предоставили квартиру с останками прежнего жильца

Ниже будет видео из "нехорошей" квартиры, впечатлительным просьба не смотреть.

Адвокат Роман Койдан в своем блоге на платформе «БНК. Блоги» рассказал историю инвалида из Эжвинского района Сыктывкара, которому районная администрация по решению суда вне очереди предложила жилье на условиях договора социального найма. В своем посте правозащитник разместил видео «нехорошей квартиры», где, судя по комментариям, когда-то умер прежний жилец.

«Как ранее я уже неоднократно высказывался в своих постах, предоставление жилья в Коми в 99% случаев возможно только через суд. Гражданин, имеющий законное право на жилье, без суда его не получит. К сожалению, и наличие решения суда на руках далеко не гарантирует долгожданное жилье. Обсудим данную проблему на конкретном примере.

В Эжвинском районе столицы Коми проживала инвалид, которая на основании статей 51 и 57 ЖК РФ, была нуждающейся в улучшении жилищных условий, и имела право на внеочередное предоставление жилья согласно заключения врачебной комиссии.

Я написал иск. Эжвинский суд в иске отказал. Верховный суд Коми встал на сторону инвалида и требования удовлетворил, обязав администрацию Эжвинского района Сыктывкара предоставить инвалиду вне очереди пригодное для проживания жилье.

Решение суда администрация не исполняла около года. В один прекрасный момент с администрации позвонили и предложили ключи от квартиры. Радости и счастью инвалида не было предела.

Теперь, смотрим видео - вот сама квартира. Вот оно. «Отношение» чиновников к гражданам, и к инвалидам в частности.

Самое ужасное, что инвалиды в Сыктывкаре, в Ухте, Усинске, Печоре, в Воркуте могли только мечтать о таком быстром исполнении судебного акта, как в Эжвинском районе. Именно это, и есть самое страшное. Инвалиды с других районов Коми сказали бы: «Тут надо радоваться! Радоваться! Радоваться!». Мы ждем по три, четыре, пять лет, и не можем добиться исполнения судебных актов.

На днях инвалид придет в администрацию Эжвинского района. К главе. И попросит, чтобы муниципалитет произвел ремонт в квартире. Посмотрим на реакцию, и обязательно сообщим».