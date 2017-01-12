Капремонт старых домов сделают за счет муниципалитетов

В Госдуме рассматривают поправки в Жилищный кодекс

Дома, которым требовался капитальный ремонт до приватизации хотя бы одной из квартир, должны ремонтироваться за счет органов местного самоуправления. Соответствующие поправки в законодательство рассмотрит Госдума в связи с тем, что Конституционный суд РФ увидел пробелы в Жилищном кодексе. Однако в профильном комитете Госдумы по ЖКХ опасаются, что у органов местного самоуправления не будет на это средств.

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на сегодняшнем заседании намерен рекомендовать к принятию в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, в закон "О приватизации жилищного фонда в РФ" и закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", сообщил "Известиям" собеседник в комитете.

Документы частично реализуют постановление Конституционного суда РФ, который в апреле 2016 года подтвердил конституционность сбора взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, однако указал на ряд недостатков. Тогда же КС заявил, что дома, нуждавшиеся в капремонте до приватизации в них хотя бы одной из квартир, должны ремонтироваться за счет государства. В октябре прошлого года правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Комитет Госдумы по ЖКХ поддержал концепцию документа, однако высказал ряд замечаний. Так, согласно законопроекту, ремонт за счет бюджета возможен в том случае, если орган госвласти или МСУ принимал решение о капремонте до приватизации помещений, но так и не исполнил его. Эта норма, по мнению членов комитета, требует уточнения, поскольку чиновники раньше не обязаны были оформлять решение о проведении капремонта отдельным правовым актом.

В Госдуме сомневаются в том, что момент возникновения обязательства по проведению капремонта стоит увязывать с фактом приватизации первого жилого помещения в доме. С таким предложением ранее выступало правительство РФ. В решении КС на это нет указаний, говорится в проекте заключения на законопроект.

Также члены комитета опасаются ущемления прав собственников квартир. В проекте не урегулирован вопрос финансирования ремонта, если у местного бюджета на это нет средств. В комитете также обращают внимание, что принятие документа в нынешнем виде приведет к увеличению финансовых затрат местных бюджетов, при этом правительство не указывает источник дополнительного финансирования. Более того, в финансово-экономическом заключении говорится о том, что дополнительных средств не потребуется.

Еще один законопроект, который комитет Госдумы намерен рекомендовать к принятию, в июне прошлого года внесли экс-спикер нижней палаты Сергей Нарышкин ("Единая Россия") и его коллега по фракции Павел Крашенинников (экс-глава комитета по законодательству). Законопроект также направлен на реализацию постановления КС, в котором указано, что очередность капитального ремонта в многоквартирных домах должна определяться на основе оценки их состояния. В первую очередь следует ремонтировать те дома, где есть опасность для жизни и здоровья граждан, заявил в апреле КС.

Согласно проекту, определением критериев очередности займется правительство. При этом номер в очереди должен зависеть от технического состояния дома, следует из сопроводительных материалов. Сейчас на практике дела обстоят иначе — регионы "привязывают" этот номер к другим, сопутствующим факторам — фактически поступившим платежам от собственников (Свердловская область), количеству жителей в доме (Белгородская область).

Определением условий расчета взносов на капремонт, по законопроекту, должно заниматься правительство РФ, а сами взносы — зависеть от типа дома и его состояния. Сейчас минимальный размер взноса определяют регионы, в результате нередки случаи, когда в соседних субъектах ставки сильно отличаются.

Комитет Госдумы по ЖКХ с наличием проблемы согласен, но считает, что для ее эффективного решения правительство должно определять не условия расчета взносов на капремонт, а установить обязательный порядок расчета. "Сами пределы должны быть рассчитаны и утверждены по каждому субъекту", — считают в комитете.

Депутаты готовы поддержать идею, обязывающую регионы устанавливать минимальный размер (не больше 50% от суммы, которая потребуется на ремонт) фондов капитального ремонта, по достижении которого собственники могут прекратить отчисления на специальный счет. Это правило не распространяется на тех, кто копит на капремонт в "общем котле" — у регионального оператора.

"Если собственники помещений в многоквартирном доме накопили на специальном счете многоквартирного дома достаточное количество средств (например, 40–50% от стоимости капитального ремонта), то не имеет смысла проводить дальнейшие накопления. С большой вероятностью им в случае необходимости выгоднее взять кредит, чем продолжать накапливать средства", — говорится в проекте заключения комитета.

Комитет также рассмотрит законопроект своего председателя Галины Хованской ("Справедливая Россия"). Документ предлагает освободить от уплаты взносов на капремонт собственников приватизированных квартир в домах, где на момент приватизации требовалось его проведение. Законопроект в августе 2016 года получил отрицательный отзыв правительства.

Сама Галина Хованская не исключает, что все три законопроекта будут вынесены на пленарное заседание как альтернативные. Тогда по результатам голосования один будет принят за основу, и не исключено, что ко второму чтению нормы из отклоненных проектов станут поправками к принятому.

"Ни один из текстов не является полным. Свой проект я вносила еще до решения КС. Законопроект Сергея Нарышкина и Павла Крашенинникова был внесен сразу после этого решения, и он мне больше нравится, чем правительственный", — заявила Галина Хованская.

Она напомнила, что решения КС должны исполняться в шестимесячный срок. Постановление по капремонту КС по результатам рассмотрения запросов от КПРФ и "Справедливой России" вынес 12 апреля 2016 года, таким образом, время уже ушло.

"Главная точка расхождения законопроектов — финансирование работ по капремонту в случае отсутствия такой возможности у бывшего наймодателя (органов местного самоуправления. — "Известия"), — пояснила Галина Хованская. — Если бывшим наймодателем является муниципалитет и у него нет денег, то он должен обратиться к субъекту. У муниципалитетов практически не было жилищного фонда, то есть денег не было. Собственность являлась государственной, и финансировать должно государство. В моем варианте собственники не должны платить за капремонт домов старше 30 лет. В правительственном идет речь о том, чтобы не выполнять старые обязательства", — отметила глава комитета.

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