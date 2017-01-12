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12.01.2017 17:02
Усинские медики поборятся за звание лучших

Правительство Коми приняло решение о проведении республиканского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием".

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Как отмечается в документе, опубликованном на региональном портале, премии Правительства Республики Коми победителям конкурса учреждаются в целях повышения авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания среди населения, повышения профессиональных знаний, стимулирования инициативы и творческого потенциала медицинских работников.

Целью конкурса является определение лучших специалистов со средним медицинским образованием, работающих в медицинских организациях Коми, распространение передовых форм и методов работы, внедрение достижений медицинской науки в практику отечественного здравоохранения, сообщает "Комиинформ".

Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) "Лучший фельдшер";

б) "Лучший акушер";

в) "Лучшая медицинская сестра";

г) "Лучшая участковая медицинская сестра";

д) "Лучшая старшая медицинская сестра";

е) "Лучший лаборант";

ж) "За верность профессии".

Участниками конкурса могут стать специалисты со средним медицинским образованием со стажем практической работы не менее 10 лет, в номинации "За верность профессии" стаж практической работы должен быть не менее 45 лет.

За победу в номинации конкурсантам будет вручена премия в размере 20 тысяч рублей. Они также награждаются дипломами и почетными знаками лауреатов премии.

Итоги конкурса будут подведены 15 марта, а вручение наград пройдет в торжественной обстановке в рамках празднования Дня медицинского работника.

Комментарии (16)

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  • Зульфия
    12.01.2017, 17:27:10
    -3
    Наконец то найду лучших..из худших
    • Виктория
      12.01.2017, 21:30:18
      3
      Если вы врачей так не любите, то зачем столько гнева на медсестер кидаете?! Они в нашей больнице делают большую часть работы, в то время как врач и пяткой не пошевелит и много профессионых медсестер есть в Усинске, которые заслужили эту премию!!!
  • Я
    12.01.2017, 17:35:52
    2
    И почему столько злобы в отношении медиков?
  • Калека
    12.01.2017, 17:43:49
    -2
    Чтооооо??? Я не ослышался????
    • нянечка
      12.01.2017, 18:08:17
      7
      разве нет!?
      Если и есть в Усинске хорошие медики, то их наверно уже скушали плохие,бездарные..
      • Усинец
        12.01.2017, 19:52:43
        1
        Нянечке
        ...руководители Усинской ЦРБ с Халиловой во главе.
  • Грамота
    12.01.2017, 18:18:57
    6
    Автор,исправьте ошибку в названии статьи. " Поборются" ( побороться( 1 спряжение)- окончание (-ют).
  • Житель
    12.01.2017, 20:14:37
    1
    Пффф... Бред, сивой кобылы! Усинские медики и звание "лучших" несовместимые вещи...))
    • так
      12.01.2017, 20:21:34
      3
      В номинациях нет врачей, доХторов, только сестринский состав.
    • Алефтина
      12.01.2017, 21:41:44
      1
      А вот не нужно всех под одну гребенку! Я работаю медсестрой седьмой год и ни разу на мою работу или отношение к пациенту не было жалоб. Многие мои пациенты меня помнят и поздравляют по телефону со всеми праздниками. Как бы не был тяжел мой труд я люблю свою работу и сплю со спокойной совестью. Вы сами проучитесь и попробуйте поработать в наших условиях. Потом и говорить будете.Да в нашем городе катострофическая нехватка профессиональных врачей, но медсетры у нас хорошие!!!
  • гость
    12.01.2017, 20:26:18
    0
    ха-ха-ха в усинске нет врачей одни коновалы
  • Она
    12.01.2017, 20:40:41
    1
    Да что ж вы все такие злобные?!
  • гость
    12.01.2017, 20:43:01
    0
    конкурс
    не правда в Усинске есть хорошие медики и врачи и средний медперсонал только им не дают работать как они хотят а конкурс нужен и это очень серьёзно нужно готовиться и быть всесторонне развитым и действительно профессионалом с Сыктывкаром надо бодаться чтобы где то победить
  • Северный
    12.01.2017, 20:44:08
    -1
    У нас Врачи не от Бога, а от денег!
  • Роман
    12.01.2017, 22:11:22
    1
    Не позорились бы наши врачи , не учавствовали.
  • ///
    12.01.2017, 22:35:35
    0
    Не нравятся врачи. .так следите лучше за своим здоровьем и обращаться не будет необходимости. Вас собственный яд сжирает.
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