Усинские медики поборятся за звание лучших

Правительство Коми приняло решение о проведении республиканского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием".

Как отмечается в документе, опубликованном на региональном портале, премии Правительства Республики Коми победителям конкурса учреждаются в целях повышения авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания среди населения, повышения профессиональных знаний, стимулирования инициативы и творческого потенциала медицинских работников.

Целью конкурса является определение лучших специалистов со средним медицинским образованием, работающих в медицинских организациях Коми, распространение передовых форм и методов работы, внедрение достижений медицинской науки в практику отечественного здравоохранения, сообщает "Комиинформ".

Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) "Лучший фельдшер";

б) "Лучший акушер";

в) "Лучшая медицинская сестра";

г) "Лучшая участковая медицинская сестра";

д) "Лучшая старшая медицинская сестра";

е) "Лучший лаборант";

ж) "За верность профессии".

Участниками конкурса могут стать специалисты со средним медицинским образованием со стажем практической работы не менее 10 лет, в номинации "За верность профессии" стаж практической работы должен быть не менее 45 лет.

За победу в номинации конкурсантам будет вручена премия в размере 20 тысяч рублей. Они также награждаются дипломами и почетными знаками лауреатов премии.

Итоги конкурса будут подведены 15 марта, а вручение наград пройдет в торжественной обстановке в рамках празднования Дня медицинского работника.