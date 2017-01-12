Усинские медики поборятся за звание лучших

Правительство Коми приняло решение о проведении республиканского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием".
Как отмечается в документе, опубликованном на региональном портале, премии Правительства Республики Коми победителям конкурса учреждаются в целях повышения авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания среди населения, повышения профессиональных знаний, стимулирования инициативы и творческого потенциала медицинских работников.
Целью конкурса является определение лучших специалистов со средним медицинским образованием, работающих в медицинских организациях Коми, распространение передовых форм и методов работы, внедрение достижений медицинской науки в практику отечественного здравоохранения, сообщает "Комиинформ".
Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) "Лучший фельдшер";
б) "Лучший акушер";
в) "Лучшая медицинская сестра";
г) "Лучшая участковая медицинская сестра";
д) "Лучшая старшая медицинская сестра";
е) "Лучший лаборант";
ж) "За верность профессии".
Участниками конкурса могут стать специалисты со средним медицинским образованием со стажем практической работы не менее 10 лет, в номинации "За верность профессии" стаж практической работы должен быть не менее 45 лет.
За победу в номинации конкурсантам будет вручена премия в размере 20 тысяч рублей. Они также награждаются дипломами и почетными знаками лауреатов премии.
Итоги конкурса будут подведены 15 марта, а вручение наград пройдет в торжественной обстановке в рамках празднования Дня медицинского работника.
Комментарии (16)