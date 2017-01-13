Относительно тёплая погода в Усинске сохранится

В ближайшие выходные дни в республике по-прежнему удержится тёплая для этого периода погода. Температурный фон будет превышать обычный в субботу на 8 градусов, в воскресенье на 10-12 градусов.

Как сообщается на сайте Коми ЦГМС, ночью ожидается -5...-10 градусов, немного холоднее на северо-востоке - 12-17 градусов ниже нуля, днем в большинстве районов от -2 до -7 градусов, в Заполярье – минус 7-12 градусов.

Пройдут снегопады, наиболее интенсивные в зоне тёплого атмосферного фронта в воскресенье, местами с метелью и порывами ветра до 11-16 метров секунду.