Александр Подольский: "Капремонт – проблема всего общества"

В интервью "Республике" новый руководитель регионального фонда капремонта многоквартирных домов рассказал как об уже произошедших изменениях в работе этой организации, так и о грядущих, которые так или иначе коснутся всех собственников жилья в многоквартирных домах.





Фото газета "Республика"

В октябре 2016 года у регионального фонда капремонта многоквартирных домов наконец-то появился руководитель, правда, пока с приставкой и.о. Им стал приехавший в Коми из Тамбовской области Александр Подольский, имеющий большой опыт работы в сфере ЖКХ.

– Со времени вашего назначения и.о. руководителя регионального Фонда капремонта многоквартирных домов прошло всего два месяца, а зампред правительства Коми Константин Лазарев еще в ноябре рекомендовал депутатам Госсовета пригласить вас в республиканский парламент с отчетом по работе фонда за предыдущий период и о планах на новый, 2017 год. Вы уже готовы к такой встрече?

– Если меня пригласят на такую встречу, я готов в любой момент доложить обстановку, озвучить проблемы, которые нужно решать сообща. Есть вопросы, зависящие от наших внутренних обстоятельств, многие из них связаны с органами местного само-управления, управляющими компаниями, собственниками нежилых помещений. Проанализировав работу предыдущих лет, мы сделали выводы. За октябрь, ноябрь, декабрь показатели по собираемости и выполнению капремонта пошли на увеличение. Работы ведутся и сейчас, хотя у некоторых жителей качество работ в зимний период вызывает опасение.

– А в самом деле – можно ли зимой заниматься капитальным ремонтом домов?

– Давайте зададимся вопросом: идеальный строительный сезон, он здесь, на севере, бывает? Летом идут дожди, а зимой преобладают пониженные температуры, поэтому многие строительные организации предпочитают производить ремонт скатных кровель в зимний период. Что касается капитального ремонта плоских кровель, здесь я встретился с новой для меня технологией – она называется пропарка. Есть специальный аппарат, работающий на газе, который выпаривает из многослойной поверхности плоской крыши влагу, "пропекает" ее, прикатывает тяжелым валиком, все спрессовывает, и потом на пропаренный "пирог" в два слоя наплавляется материал – выравнивающий и основной. Такая технология позволяет работать при минус двадцати градусах. Сейчас потеплело, и все подрядные организации работают.

– Откуда вы так хорошо разбираетесь в ремонтных технологиях?

– У меня большой стаж работы в капитальном строительстве, приходилось заниматься такими вопросами. В Республике Коми мне очень интересно. Во-первых, здесь люди не боятся работы. Если в средних регионах России зима началась и народ уснул до весны как медведь, то здесь идешь по городу и видишь: остановки ремонтируют, павильончики строят, земляные работы выполняют, что-то восстанавливают и так далее. В средней полосе это делается, как правило, в аварийных ситуациях.

– Чтобы разговор был предметным, нужны цифры. Сколько за время существования фонда капитально отремонтировано домов?

– Вообще во всю программу капитального ремонта Республики Коми, рассчитанную на 30 лет, входит 7139 многоквартирных домов. Это все многоквартирные дома, за исключением тех, которые признаны в законном порядке аварийными и подлежащими сносу, либо многоквартирные дома, земельные участки под которыми подлежат изъятию в муниципальную или государственную собственность. Из этих 7139 домов, с учетом 30-летнего срока реализации программы капремонта, формируются краткосрочные планы ее реализации. По краткосрочному плану 2015-2016 годов должны были быть отремонтированы 169 многоквартирных домов площадью 464,7 тысячи квадратных метров в 19 муниципалитетах.

На 30 декабря 2016 года сдан уже 41 дом. Выполнено 43 вида работ на общую сумму 96,8 миллиона рублей. Из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6,5 миллиона рублей, республиканского бюджета – 5,5 миллиона, местных бюджетов – 11,1 миллиона. Общая площадь отремонтированных МКД 153 тысячи квадратных метров, заменено 26 лифтов в 13 многоквартирных домах в Воркуте, Ухте и Сосногорске, отремонтированы 22 крыши, фасад одного дома, произведен ремонт инженерных сетей в шести домах.

25 домов сейчас находятся в работе на заключительной стадии. Окончание работ планируется в течение первого квартала этого года.

– В чем причина срыва предыдущего краткосрочного плана капремонта?

– Таких причин несколько, и первая из них – была установлена низкая предельная стоимость работ. Это связано с тем, что при ее расчете использовались сведения о ранее проведенном капитальном ремонте в многоквартирных домах. Но не было учтено то, что в настоящее время изменился подход к капитальному ремонту. К примеру, ранее при ремонте кровли применялся материал стеклоизол и его аналоги. Он в два раза дешевле современных материалов, а срок его эксплуатации в два с половиной-три раза меньше срока эксплуатации, например, технониколь. К тому же ранее зачастую стелили новый "ковер" поверх старого без ремонта стяжки, без применения пропарки, что приводило не только к удешевлению капремонта, но и к сокращению срока эксплуатации конструктивного элемента. Допустим, на ремонт лифта предельная стоимость указывалась в 650-700 тысяч рублей, хотя просто стоимость лифтового оборудования завода-изготовителя начинается от 1 миллиона. А его еще нужно сюда доставить, выполнить ремонт шахт, смонтировать, произвести пуско-наладочные работы и так далее. Ремонт инженерных коммуникаций оценивался в 38 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч рублей, и, естественно, подрядчики на эти суммы просто не заявлялись.

Сейчас министерство строительства проводит большую работу, в частности, подводит нормативную базу Республики Коми к тому, чтобы региональный оператор мог работать на более широком правовом поле. И мы в этом принимаем непосредственное участие. Уже есть постановление по увеличению предельной стоимости работ.

Сейчас вышло в свет 615-е постановление правительства России, и с этого года мы будем проводить конкурсы по привлечению подрядных организаций только на электронной площадке, где смогут участвовать подрядчики со всей страны. Значит, конкуренция будет возрастать.

Большую помощь нам оказывают руководство республиканского минстроя в лице Константина Григорьевича Лазарева, Марины Геннадьевны Рудавиной, Ольги Михайловны Микушевой. Они видят наши проблемы, выносят их на правительство.

В 2017 году с учетом неисполнения краткосрочного плана капремонта 2015-2016 годов нам нужно будет провести капремонт 205 домов. Это огромный объем работы, учитывая, что у нас недостаточно специалистов, осуществляющих технический надзор. Им не просто надо объехать эти 205 домов по всей республике. Чтобы проконтролировать качество работ, придется выезжать по нескольку раз, да еще выстраивать взаимоотношения с управляющими компаниями, собственниками помещений. Сложилась такая ситуация, что многие управляющие компании считают, что капремонт – дело исключительно фонда, и иногда даже препятствуют доступу бригад ремонтников в помещения дома, отказывают в подключении к электроснабжению и другим источникам ресурсоснабжения.

– Почему?

– Сам удивляюсь, ведь управляющие компании занимаются текущей эксплуатацией домов и должны быть заинтересованы в качественном выполнении капремонта.

– А строительных компаний, которые занимаются капремонтом домов, в республике достаточно?

– Вообще-то строительных компаний у нас достаточно, но дело в том, что многие из них привыкли работать с крупными монополистами – такими как РЖД, Газпром, Транснефть. Капремонт многоквартирных домов с финансовой точки зрения им просто не интересен. Поэтому в основном капремонтом занимаются небольшие ООО с достаточно малым оборотом капитала. Посмотрим, что покажет 615-е постановление правительства, которое и призвано упорядочить строительную деятельность в области капремонта МКД. Этот нормативный акт должен обеспечить широкий доступ компаний на этот рынок и сформировать реестр квалифицированных подрядчиков.

– Перейдем к самому обсуждаемому аспекту работы фонда: как собираются взносы и как они тратятся. Это всех интересует больше всего, так же как и то, когда дойдет очередь до каждого конкретного дома.

– Региональный краткосрочный план капремонта формируется на основании муниципальных краткосрочных планов. То есть в органах местного самоуправления должны быть отработаны методики очередности этих домов. Важно, чтобы население понимало: до фонда доводят планы, а наша задача – собрать взносы на капитальный ремонт, аккумулировать эти деньги на своих счетах и направить их на капремонт. Ни на какие другие цели мы эти собранные с населения средства не тратим. В соцсетях, по телевидению и в прессе подчас звучат высказывания, что фонды капремонта – это очередная "пирамида": "Сейчас наши денежки соберут и слиняют, как в свое время "МММ" Мавроди".

Хочу поэтому еще раз подчеркнуть: средства, собираемые фондом, идут только на капремонт, а содержание самого фонда капремонта – наши зарплаты, хозяйственные расходы, канцтовары, печать квитанций, их доставка, командировочные расходы, текущая деятельность и так далее – оплачивается из бюджета Республики Коми. То есть никоим образом на это не идут средства, уплаченные собственниками помещений в МКД.

– И сколько средств населения на капремонт собрано?

– 248 миллионов рублей. На 1 января 2016 года собираемость составляла чуть более 35 процентов, на конец 2016-го – 56 процентов.

– За счет чего она повысилась?

– В основном это происходит за счет того, что фонд начал активную претензионную работу. Суды однозначно принимают позицию фонда. Мы подаем иск на взыскание, когда накапливается задолженность свыше одной тысячи рублей. Фактически таких лицевых счетов по Республике Коми – более 350 тысяч, можете себе представить, сколько должно быть исковых заявлений исходя из процента собираемости взносов.

Прежде чем подать иск в суд, мы направляем письмо, что за человеком числится такая-то задолженность, и если она не будет уплачена в конкретный срок, значит, мы вынуждены обратиться в суд, который также удержит судебные издержки и госпошлину. Основная масса людей по этой причине не дожидаются судебного процесса и оплачивают долг. Если накопилась крупная сумма, дается возможность рассрочки выплаты в течение нескольких месяцев.

Кроме того, должникам будут начисляться пени. Пока они еще ни разу не начислялись, но с этого года такая практика будет вводиться, поскольку это рекомендуют наши контролирующие органы: и попечительский совет, и правление фонда, и минстрой. Пени станут начисляться на 31 день после окончания указанного срока уплаты взносов. У кого накопится долгов на пять-шесть тысяч, пеней точно не избежать.

– Как вы считаете, почему люди не хотят платить за капремонт? Ведь сейчас, пока в регионе еще действует минимальный размер взноса на капремонт, сумма получается не очень большой.

– Когда вышел этот закон, многие поставили под сомнение его правомерность. Но у нас выходят тысячи законов, и у судей, прокуроров, с которыми я разговаривал, всегда одна позиция: "Кто сказал, что закон должен быть справедлив?" Закон – это закон, и он должен исполняться. К тому же Конституционный суд России признал этот закон соответствующим Конституции страны.

На мой взгляд, когда начала раздуваться кампания "с незаконностью" сбора платежей за капремонт, многие, наверное, решили: "Раз пошла такая бодяга, то в конце концов этот закон либо отменят, либо передвинут по срокам, и, значит, пока не стоит спешить с оплатой". Помните, точно такая же история была с лицензированием управляющих компаний и с установкой индивидуальных приборов учета. Так что, наверное, люди расслабились, и свою роль сыграл наш менталитет.

– Какие города и районы в республике являются лидерами по собираемости взносов на капремонт, а какие – аутсайдерами? Наверное, на Крайнем Севере платят неохотнее, поскольку знают, что все равно переберутся куда-нибудь на юг?

– Это больная тема. У нас беда с Воркутой. Я перед новым годом выезжал в Воркуту в командировку, и действительно у местного населения царят подобные настроения. Раньше в заполярном городе проживало 218,5 тысячи, а сейчас осталось 81,5 тысячи человек. Тенденция к сокращению населения глобальная. Люди просто не заинтересованы платить. Я проехал по шахтам, которых раньше, если не ошибаюсь, было 15 или 16, а сейчас работающих осталось пять. Шахтеры отрабатывают свой стаж, получают сертификат на жилье и уезжают.

Напомню, что обязательства по уплате взносов на капремонт есть и у муниципалитетов, которые платят за неприватизированные квартиры. По таким обязательствам Воркута не платит вообще. В рейтинге собираемости взносов она занимает 20-е место из 20 административных районов.

Отдельно хочется отметить лидеров: это Прилузский район – 1 место, Койгородский район – 2 место, Сысольский район – 3 место.

– В свое время ваша предшественница на посту руководителя фонда Анна Воробьева столкнулась с множеством проблем. В частности, население было недовольно, что банки берут большую комиссию за оплату взноса на капремонт.

– Поясню. Собранные фондом средства на капитальный ремонт аккумулируются в банках, которые выбирают по торгам. На данный момент фонд обслуживает Газпромбанк. И когда человек шел оплачивать по квитанции в Сбербанк, то эта финансовая организация брала за услугу сумму от двух до трех процентов от начисленного взноса, но не менее десяти рублей. Такая проблема есть и сейчас: Сбербанк свои проценты все равно взимает, но можно зайти в интернет на сайт регионального оператора и оплатить взносы онлайн без комиссии.

Однако поскольку большая часть населения платит немаленькую комиссию, оплачивая взнос через Сбербанк, мы думаем над тем, как решить эту проблему. С помощью минстроя Коми будем пытаться объединить счета за коммунальные услуги и взнос за капремонт в единый платежный документ. Трудность в том, что работа единых расчетных центров в республике не отлажена на должном уровне и нет муниципальных РКЦ, с которыми можно было бы наиболее эффективно заняться этой работой. Сейчас мы отрабатываем методику, и если у нас получится наладить совместное взаимодействие регионального оператора с органами местного самоуправления, с РКЦ и управляющими компаниями, то оплата за капремонт будет в единой квитанции, и соответственно, человек, идя платить за ресурсы, будет оплачивать и взнос за капремонт, причем не поквартально, а ежемесячно.

– Еще одна проблема, которая ранее озвучивалась: муниципалитеты отказывались делиться с фондом информацией о собственниках жилья.

– У нас есть база собственников помещений, но она не совсем корректна, требует постоянных дополнений. Во многих многоквартирных домах есть нежилые помещения, арендуемые под магазины, офисы и так далее. Мы направляем в муниципалитеты запросы, но часть городов нам эту информацию не предоставляют. Приходится направлять запросы в Росреестр, на что уходит много времени.

Муниципалитеты не хотят выполнять, по их мнению, лишнюю работу. Все почему-то считают, что капремонт – проблема исключительно фонда. Но капремонт – это проблема общества.

В одиночку фонду капитального ремонта многоквартирных домов, учитывая недостаточную численность сотрудников, справляться с объемом задач очень непросто. Основная масса сотрудников у нас занимается обработкой квитанций. Много специалистов заняты тем, что отвечают на звонки по бесплатной для населения горячей линии, которая за год обходится больше чем в миллион рублей. Непосредственно вопросами капремонта занимается управление технического заказчика, в котором по штатному расписанию всего девять человек, включая сметчиков, проектировщика.

– С какими проблемами люди звонят на горячую линию?

– Звонят по начислениям, где-то не соответствует площадь квартиры, где-то сменился собственник, кто-то не получил квитанции, кто-то не согласен платить, просят разъяснений по поводу разъединения или, наоборот, объединения лицевых счетов и так далее. "Горячая линия" будет работать и впредь, но уже не останется бесплатной для населения, поскольку обходится сейчас фонду в копеечку.

А если удастся включить взносы за капремонт в единую квитанцию, штатная численность фонда будет сокращена. Снизится финансовая нагрузка и на жителей, и на бюджет Республики Коми, поскольку печать и доставка квитанций – дело тоже достаточно дорогое.

– На днях президент страны Владимир Путин поручил правительству и генпрокуратуре проконтролировать реализацию программ капремонта в субъектах и обоснованность взносов на капремонт, которые устанавливают региональные органы власти. В Коми, как известно, первоначально был установлен минимальный взнос – 2 рубля 10 копеек, что преподносилось как большое достижение и подарок населению. Сейчас же пошли разговоры, что минимальный взнос придется поднимать.

– Это тот самый случай, когда в экономически обоснованную деятельность вмешалась политика. Можно было взнос установить и в один рубль, но что на такие деньги отремонтируешь? Если оставить минимальный взнос 2,20-2,30 рубля, получается, что ожидаемый период собираемости во многих домах составит более 30 лет. Такая ситуация заставляет задуматься об актуальности повышения минимального взноса.

На данный момент средний тариф в России – шесть-семь рублей. В некоторых регионах изначально было четыре рубля за квадратный метр, затем повысили. В Санкт-Петербурге, например, на сегодня стоимость минимального взноса составляет от трех до четырех рублей в зависимости от характеристик МКД, но там идет дотация из бюджета. А такого тарифа, как в Республике Коми, никогда нигде не было, он самый низкий по стране. С учетом этого тарифа период окупаемости ремонта гораздо дольше, чем действие самой программы.

– Но если поднять тариф сразу до семи рублей, то взнос подорожает чуть ли не в три раза. Разве это не отразится на собираемости в худшую сторону? Если и при минимальном взносе за капремонт платит лишь каждый второй, то будут ли люди ответственнее относиться к таким платежам, когда сумма увеличится?

– Думаю, что собираемость будет, потому что все-таки это не такие уж запредельные суммы. В месяц за квартиру площадью 45 квадратных метров взнос составлял 99 рублей. Умножаем эту сумму на три, получаем 297 рублей. Ну а сколько мы сейчас платим за электроэнергию, воду и водоотведение?

Коммунальные услуги нынче обходятся очень дорого, но опять же этот вопрос регулируется правительством, которое отслеживает средний уровень зарплаты, в соответствии с которой устанавливается плата за коммунальные платежи. Прекрасно понимаю, что у многих повышение тарифа вызовет недовольство, но это необходимость.

– И последний вопрос: система собираемости взносов на капремонт – это общемировая практика или российское ноу-хау?

– Не задумывался об этом, но полагаю, что это российское изобретение. Основная масса собственников жилья – пожилые люди, которые еще помнят времена, когда жилой фонд принадлежал государству и обязанность по содержанию полностью лежала на нем. А теперь приходится менять менталитет людей, так как после приватизации квартир обязанность по содержанию общедомового имущества ложится на плечи собственников помещений.