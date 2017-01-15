15.01.2017 11:21
В Усинске погиб водитель снегохода
Происшествие со смертельным исходом произошло вчера поздним вечером.
фото: ГИБДД по Республике Коми
Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера вечером, около 23:20 водитель 1995 г.р., управляя снегоходом Буран SKI-DOO, двигаясь по ул.Советской со стороны деревни Новик-Бож в направлении ул.Коммунистическая в районе д. 19 по ул.Советская села Усть-Уса совершил наезд на препятствие, с последующим опрокидыванием в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель снегохода "Буран" мужчина 1995 г.р. скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
(с) Усинск.Онлайн
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Борю жалко, прямо сердце разрывается, приехал на выходные.
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