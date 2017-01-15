В Усинске погиб водитель снегохода

Происшествие со смертельным исходом произошло вчера поздним вечером.

фото: ГИБДД по Республике Коми

Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера вечером, около 23:20 водитель 1995 г.р., управляя снегоходом Буран SKI-DOO, двигаясь по ул.Советской со стороны деревни Новик-Бож в направлении ул.Коммунистическая в районе д. 19 по ул.Советская села Усть-Уса совершил наезд на препятствие, с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель снегохода "Буран" мужчина 1995 г.р. скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

(с) Усинск.Онлайн