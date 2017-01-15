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15.01.2017 11:21
В Усинске погиб водитель снегохода
Происшествие со смертельным исходом произошло вчера поздним вечером.
Usinsk.JPG
фото: ГИБДД по Республике Коми

Как сообщает Управление ГИБДД по Республике Коми, вчера вечером, около 23:20 водитель 1995 г.р., управляя снегоходом Буран SKI-DOO, двигаясь по ул.Советской со стороны деревни Новик-Бож в направлении ул.Коммунистическая в районе д. 19 по ул.Советская села Усть-Уса совершил наезд на препятствие, с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель снегохода "Буран" мужчина 1995 г.р. скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • усть-уса
    15.01.2017, 12:22:58
    17
    Это препятствие - плохо огороженные ямы, которые вырыли по всей усть-усе для будущего водовода. Наша сельская администрация не видела этих "заграждений"? Почему не заставили компанию перекрыть нормально? Такая трагедия при бездействии всех властей должна была случиться! Надеюсь сейчас зашевелятся все: ГИБДД, администрация...
  • 343
    15.01.2017, 12:26:00
    10
    Так скай до или буран, две большие разницы. Соболезную родным.
  • так
    15.01.2017, 13:36:47
    10
    Молодой какой. Жаль очень. Соболезную родным и близким.
    Земля ему пухом.
  • Вит
    15.01.2017, 15:02:37
    -3
    Что-то разнятся информация, где правда?!
    https://m.bnkomi.ru/58251/
    • ...
      15.01.2017, 15:24:02
      2
      Разные случаи, может. Даже возраст разный.
    • .
      15.01.2017, 15:54:47
      2
      Это две разные аварии в двумя разными людьми
  • ДЛ
    15.01.2017, 17:14:33
    7
    "SKI-DOO" тут каким боком? "Буран" на фото
    • ДЛ
      15.01.2017, 22:12:33
      -1
      BRP SKI-DOO был там http://komionline.ru/node/76203 сам все нашел из достоверных источников)))
  • 1
    15.01.2017, 17:34:47
    -2
    1
    понятно это-же Усинск онлайн правдо 0,5%ОСТАЛЬНОЕ ЧЕС ГАЛИМЫЙ!
  • ***
    15.01.2017, 20:12:25
    1
    как ямы,а что тогда вводят в эксплуатацию?Так построили водовод или опять обман....
    • усть-уса
      16.01.2017, 0:53:43
      3
      Осенью раскопали всё село, кое-как огородили и уехали до весны
  • Женя
    15.01.2017, 23:00:21
    3
    УСТЬ-Уса
    Разбирался Боря к часам 22:00, скончался 23:20 и медициной вообще не пахло и не кто не собирался ! Последнее время работал в УТК золотой человек!
  • ...
    15.01.2017, 23:06:44
    1
    ....
    И скончался не на месте дтп а в больнице в УСТЬ -УСЕ
  • Leontina
    16.01.2017, 4:54:50
    5
    Искренние соболезнования родным...жалко такой молодой, совсем мальчишка... Вот теперь, видимо, сделают всё, чтобы не повторилось подобное. Не виноваты ли те копатели да администрация села?!....
  • псевдоДепутатам
    16.01.2017, 10:09:14
    4
    Хахалкин водовод обещал сдать в прошлом году, так же, как и другие объекты по сёлам. Кто то из депутатов контролирует эти вопросы.
    • Ольга
      16.01.2017, 12:46:26
      5
      Благодаря этому водопроводу Усть-Уса как после бомбёжки. Страшно смотреть, страшно отпускать детей в селе гулять. Что будет весной? Грязь! Перерыли новый асфальт! Частные дома кренятся.
      Борю жалко, прямо сердце разрывается, приехал на выходные.
      Мы ездим и ходим, мало-мальски знаем что и где. Все равно страшно.
      • Ольга
        16.01.2017, 12:53:22
        2
        Соболезную родным.
  • односельчанин
    16.01.2017, 15:31:08
    2
    смерть водителя снегохода
    Почему на дороге в Усть-Усе ,где вырыты ямы нет никаких светоотражателей? В этом виноваты дорожники,кто копал и администрация села? А сейчас кто ответит за смерть? Человека не вернуть...
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