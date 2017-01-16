Ещё одно ДТП со снегоходом

"Буран" столкнулся с "Камазом".

Как сообщает Госавтоинспекция Республики Коми, 14 января около 17.00 водитель 1992 года рождения, управляя снегоходом "Буран", двигаясь зимней автодорогой "Месторождение Баянды-Усинск", со стороны дороги "Усть-Уса - Харьяга" в направлении Мутного Материка, на 25 км данной дороги совершил столкновение с "Камазом-44108" в составе с полуприцепом Нефаз 96742-03.

Водитель "Бурана" в результате ДТП получил повреждения различной степени тяжести.

(с) Усинск.Онлайн